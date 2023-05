Ilmastopaneelin Ollikainen: Hallituksen tulee ryhtyä ostamaan hiili­nielu­yksiköitä muista EU-maista – tästä on kyse

Suomi uhkaa jäädä jälkeen EU:n asettamista ilmastotavoitteista hiilinielujen pienentymisen takia.

Ilmastopaneelin puheenjohtajan Markku Ollikaisen mukaan Suomen uuden hallituksen tulee ryhtyä ostamaan hiilinieluyksiköitä muilta EU-mailta. Ollikainen sanoo Ylen haastattelussa aikataulun olevan kiireinen, sillä yksiköitä myyviä maita ei ole todennäköisesti montaa ja ajan mittaan hinnat nousevat kysynnän kasvaessa.

Ollikainen ennakoi yksiköiden ostamista IS:lle jo loppuvuodesta 2022 toteamalla, että jopa joka kolmas EU-maa saattaa joutua vastaavan tilanteen eteen.

Ollikaisen viesti liittyy EU:n maankäyttö- ja metsäsektorin hiilinielu­tavoitteeseen, joka on 310 hiilidioksiditonnia vuoteen 2030 mennessä. Tavoite pohjautuu vuoden 1990 tasoon, josta maankäytön kasvihuone­kaasuja tulee vähentää 57 prosenttia. Tavoite määritellään EU:n LULUCF-asetuksessa.

Taustalla on EU:n vihreän kehityksen ohjelman Fit for 55 -paketti, joka tähtää kasvihuone­kaasujen nettopäästöjen vähentämiseen 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Ollikaisen haastattelu on herättänyt sosiaalisessa mediassa kysymyksiä siitä, miksi metsäisen Suomen tulisi ostaa nieluyksiköitä mailta, joilla metsää on vähemmän.

Ollikainen arvioi, että esimerkiksi Ruotsilla, Saksalla, Romanialla ja Italialla voisi olla hiilinielu­yksiköitä myytävänä, sillä maat ovat ylittämässä omat tavoitteensa.

– Voisiko joku objektiiviseen faktaan kykenevä kertoa: Miksi isossa metsäisessä maassa asuva 5,5 miljoonan kansa pitäisi järjestellä miljardeilla hiilinieluja? Kun esim. samankokoinen, puuton, 83 miljoonan asukkaan Saksa just vaihtoi ydinvoimalat kivihiileen? Suomen ekonomien puheenjohtaja Martin Paasi kysyy.

Kritiikki on kohdistunut muun muassa Suomen omaan hiilineutraalius­tavoitteeseen, joka on osan mielestä liian kunnianhimoinen. Hallitusneuvotteluja käyvistä puolueista kokoomus ja Rkp ovat sitoutuneet tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

– Suomen hiilineutraaliustavoite ei ole iso haaste - ja päästövähennys­tavoitteemme esim. Ruotsia kunnianhimottomampi. Iso haaste on sen sijaan nielun saaminen LULUCF-asetuksen vaatimalle tasolle 2030 mennessä. Jos siinä epäonnistumme taloudelliset seuraukset ovat raskaat, Rkp:n eduskunta­ryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz kommentoi keskustelua Twitterissä.

Varsinaisesti kyse ei ole Suomen omasta hiilineutraalius­tavoitteesta.

EU on asettanut jokaiselle jäsenmaalle maakohtaiset, vuosittaiset tavoitteet lisätä nieluja vuosien 2016–2018 keskiarvoon verrattuna.

Suomen velvoite on lisätä nieluja 2,9 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.

– Ei ole mitään syytä odottaa, että EU muuttaisi politiikkaansa, Ollikainen kommentoi Ylen A-studiossa maanantai-iltana.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Janne Peljo totesi lähetyksessä, että Suomen omista tavoitteista luistaminen olisi yritysten näkökulmasta haitallista.

– Suomi on saanut todella paljon kansainvälistä mielenkiintoa sillä, että meillä on todella kunnianhimoinen ilmastotavoite. Suomeen on tulossa ennätyksellisen suuri määrä energian murrokseen ja puhtaisiin ratkaisuihin keskittyviä investointeja.

Markku Ollikainen sanoo, että kustannuksitta Suomi ei tule jäämään, mutta tietyillä toimilla kustannusten hintalappua voidaan pienentää.

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi loppuvuodesta 2022 selvityksen, jonka mukaan Suomi uhkaa jäädä jälkeen EU:n asettamista ilmastotavoitteista hiilinielujen pienentymisen takia.

Jos tavoitteeseen ei päästä, tulee Suomen kompensoida päästöt, mikä voi tarkoittaa suuriakin kustannuksia. Tämä voi tapahtua juuri Ollikaisen osoittamalla tavalla eli nieluyksiköiden ostamisella muilta mailta.

Tavoitteen ensimmäinen tarkastelukausi on vuosina 2021–2025, jolloin Suomi joutuu kuittaamaan päästötavoitteen ylityksiä ja sopeuttamaan maankäyttö­sektoria.

2021 Suomen maankäyttösektori muuttui ensimmäistä kertaa päästölähteeksi, sillä metsämaan hiilinielut pienenivät riittämättömiksi kattamaan maankäytöstä aiheutuneita päästöjä.

Luken mukaan keskeisimmät syyt tähän liittyivät hakkuiden lisääntymiseen ja puuston kasvun vähentymiseen.

– Kustannuksia tulee varmasti, Ollikainen totesi.

– Jos katsomme vuosia 2021–2025, maankäyttösektorimme tulisi olla niin sanotussa nettonolla­tilanteessa, eli nielujen pitäisi olla yhtä suuret kuin päästöt. Nyt on niin, että me emme tule olemaan, olemme päästöpuolella noin 49–81 miljoonaa tonnia. Jos saisimme nieluoikeuksia vaikkapa 50 eurolla, on kustannus 2,5–4 miljardia euroa.

Ollikaisen mukaan on myös vaihtoehtoisia keinoja. Hypoteettisena esimerkkinä hän mainitsi hakkuiden väliin jättämisen, mikä voisi alentaa edessä olevien kompensaatioiden hintaa.