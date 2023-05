Talousraami muodostuu Orpon mukaan kolmesta osasta.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok) kertoi tiistaiaamuna medialle, että hallitus­neuvotteluissa on saatu sovittua ”talouden alustavista raameista”.

– Ne on eilen saatu suunnilleen valmiiksi, ne antavat reformi­pöytien työlle suuntaa, saadaan talouden realismia sitä kautta mukaan.

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan suunnitteilla on kolmijakoinen malli, joka pitäisi sisällään kahden miljardin leikkaukset aluksi ja sen ohella kaksi miljardia talouden kasvua nopeuttavia toimia. Jos kasvutoimet eivät tuottaisi tulosta, loppukaudesta jouduttaisiin tekemään kahden miljardin euron lisäleikkaukset.

Orpo ei ottanut kantaa 2 + 2 + 2 -malliin, mutta vahvisti, että talousraami muodostuu kolmesta osasta.

– Kasvu ja työllisyystoimet, sen lisäksi rakenteelliset uudistukset, joiden avulla saadaan lisää tuottavuutta ennen kaikkea julkiselle sektorille. Kolmantena suorat säästöt ja priorisoinnit. Mitä enemmän pystytään tekemään valtiovarain­ministeriön todentamia työllisyystoimia, ne vähentävät painetta suorien säästöjen tekemiselle.

Orpo haarukoi, että 100 000 uutta työpaikkaa vahvistaisi julkista taloutta noin kahdella miljardilla eurolla. Orpo myönsi tavoitteen olevan ”todella kova”.

Perussuomalaisten kansanedustaja ja ex-puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi tiistaiaamuna, että hallitus­neuvotteluihin osallistuvilla puolueilla on syviä erimielisyyksiä tietyistä asia­kysymyksistä, kuten kehitys­yhteistyö­määrärahoihin tehtävistä leikkauksista. Halla-ahon mukaan keskusteluja käydään kuitenkin rakentavassa hengessä.

Orpo sanoi, ettei hänellä ole juuri tällä hetkellä tietoa syvistä erimielisyyksistä.

– Kovia neuvotteluja kuitenkin, se on selvää, että talouden kehikon rakentaminen on kaikille vaikeaa. Supistuvaa talouskehystä on paljon hankalampi tehdä kuin sitä, että lisätään. Varmasti isoja kysymyksiä ovat, miten ratkomme energiamurrosta, minkälaisia uudistuksia työllisyyden eteen tehdään, mihin säästöjä kohdennetaan, minkälaista maahan­muutto­politiikkaa tehdään.

IS kertoi maanantaina, että perussuomalaisten kehitysyhteistyötä ja Yleisradiota koskevat leikkausvaatimukset ovat aiheuttaneet eripuraa hallitusneuvotteluissa. Halla-ahon mukaan perussuomalaiset ajavat kehitysapuun mahdollisimman suuria leikkauksia.

Orpo toisti, että kehitys­yhteistyö­määrärahoja ”pitää arvioida” ja katsoa, minkä verran määrärahoista voisi supistaa. Tehostamis­varaa on Orpon mukaan myös sote-järjestelmässä.

– Ihan perusrahoitus­mallin mukaan, jonka (Sanna) Marinin ja (Antti) Rinteen hallitus teki, niin soteen lisätään rahaa yli viisi miljardia neljän vuoden aikana, se on hurja määrä. Pitää lisätä, mutta katsotaan, voidaanko sote-järjestelmää kehittää niin, että lisärahaa ei tarvittaisi ihan niin paljon, mutta kuitenkin turvattaisiin tärkeät peruspalvelut.