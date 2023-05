Kokoomuksen Petteri Orpon ja perussuomalaisten Riikka Purran on pakko varmistaa, että hallitusneuvotteluista ei tule heti pannukakkua, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Haamu kummittelee Säätytalon liepeillä, sinipunan haamu. Se koputtaa, mutta ei pääse sisään.

Toistaiseksi sinipuna saa kummitella niin paljon kuin haluaa, vaikka hallitusneuvotteluissa kipinöi ja paukkuu.

Viime viikonlopun somekohut eivät luvanneet Petteri Orpon suurelle projektille hyvää. Perussuomalaisten varapuheenjohtajat Sebastian Tynkkynen ja Mauri Peltokangas tekivät mitä parhaiten osaavat, kuumottivat ja kurmottivat somessa. Erityisesti Peltokankaan mietteet olivat tulenarkoja, koska ne kuumottivat hallituksen muodostamiselle välttämätöntä Rkp:tä.

Demareissa tämä tietysti herätti hillitöntä riemua. Puolueessa ehdittiin jo alistua siihen, että seuraava vaalikausi alkaa oppositiossa. Lohtua haettiin siitä, että perussuomalaiset joutuvat vastaamaan vaalipuheistaan tositilanteessa. Demarioptimistien mielestä silloin käy kuin vuonna 2015, jolloin perussuomalaisten kannatus romahti muutamassa kuukaudessa.

Nyt jotkut alkavat uskoa, että Orpon ensimmäinen hallitusviritys kaatuu alkuunsa. Sen jälkeen Orpon pitää hattu kourassa pyytää Säätytalolle demareita ja niellä omat vaalipuheensa. Erityisesti ay-liikkeelle olisi tärkeää, että työttömyysturvaa käsiteltäisiin hellävaroin.

Toistaiseksi toiveikkaimmat demarit saavat pettyä.

Kokoomuksen Petteri Orpon ja perussuomalaisten Riikka Purran yhteinen intressi ensikierroksen onnistumiseksi on vahva.

Orpolle perussuomalaisten ottaminen hallitusneuvotteluihin oli tietoinen, mitä ilmeisemmin jo ennen vaaleja tehty valinta. Kokoomus kun uskoo näin saavansa hyödyllisinä ja välttämättöminä pitämiään ratkaisuja helpoiten edistettyä.

Jos siirryttäisiin sinipunan tielle, suurin osa näistä tiekartoista lentäisi roskakoriin.

Tällainen epäonnistuminen heikentäisi Orpon asemaa kokoomuksessa. Hänen puoluejohtajuutensa ja pääministeriytensä voisivat jäädä lyhyiksi.

Orpo on valintansa tehnyt.

Toistaiseksi Tynkkysen ja Peltokankaan julkitulot vaikuttavat henkilökohtaisilta projekteilta. Sellaisten jatkuminen pistäisi kuitenkin Purran hankalaan rakoon.

Perussuomalaisia tavataan syyttää politiikassa kaksilla rattailla ajamisesta, mutta koko puolueelta näin toimiminen kesken hallitusneuvottelujen olisi kyllä huima veto.

Purran puheenjohtajuus ei vielä ole kestänyt pitkään. Monien yllätykseksi hän näyttää saaneen puolueen hyvin hyppysiinsä. Jos somemöläytykset ja muu kohkaaminen hallitusneuvotteluissa jatkuvat, enää ei näytä siltä.

Orpon ja Purran pelko ja tahto pitävät sinipunan haamun toistaiseksi ulkona Säätytalosta.

Edelleen on todennäköisempää, että he onnistuvat hallituksen muodostamisessa kuin että he eivät onnistuisi siinä. Tosin onnistuminen on Rkp:n käsissä, ja jokainen perussuomalaisten möläys nostaa sen vaatimaa hintaa tuestaan.

Toinen juttu on, että hallitusta synnytettäessä kylvetyt riidat tapaavat elää hallituksen loppuun asti. Tästähän on tuoretta esimerkkiä.