Vaikka Rkp on historian saatossa ollut hyvin joustava ja hallitushalukas, jossain puolueen kipurajan on mentävä, kirjoittaa IS:n politiikan toimittaja Erno Laisi.

Jo ennen hallitusneuvotteluiden aloittamista oli selvää, että suurinta kitkaa vapun jälkeen käynnistyneissä neuvotteluissa nähdään perussuomalaisten ja Rkp:n välillä.

Rkp olisi paljon mieluummin lähtenyt neuvottelemaan hallitusta sinipunapohjalta. Kokoomus kuitenkin valitsi päähallitusneuvottelukumppaniksi Sdp:n sijaan perussuomalaiset. Rkp lähti mukaan neuvotteluihin – tosin happamin ilmein.

Hallitusneuvotteluiden alkumetrit ovat osoittaneet, että Rkp:n on siedettävä paljon. Vaikka Rkp on ollut vuosikymmenten mittaan hyvin joustava puolue ja aina valmis hallitukseen, jossain senkin kipurajan on mentävä.

Rkp on jo saanut täyslaidallisen perussuomalaisten johdosta. Viikonloppuna perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas rusikoi Rkp:ta olan takaa Facebook-päivityksessään. Peltokankaan päivitys oli tylyä luettavaa Rkp:n kannalta.

– Onko se oikeasti kansan tahto, että muutaman prosentin kannatuksen omaavan puolueen vähemmistö saa hallitusneuvotteluissa vittuilla ja sekoittaa pakkaa, kun Suomeen kasataan hallitusta? Och samma på svenska, Peltokangas kirjoitti lauantaiyönä kello 2.11 julkaistussa päivityksessään.

Päivityksestä nousi sen verran suuri meteli, että maanantaina Säätytalolle neuvottelemaan palanneiden puolueiden puheenjohtajien kesken järjestettiin ”pelisääntökeskustelu” – jo toinen laatuaan.

Viime viikolla pelisääntökeskusteluun johtaneen kohun aiheutti perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen moittiessaan kovin sanoin hallituksenmuodostajaa Petteri Orpoa (kok) tämän Yle-lausunnoista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vieritti maanantaina vastuuta myös Rkp:n suuntaan, kun oman puolueen varapuheenjohtajien julkinen harjaaminen ei oikein maistunut.

Hallituksenmuodosta Petteri Orpo (kok) on henkisesti valmistautunut siihen, että pelisääntökeskusteluille on jatkossakin tarvetta.

Orpo on henkisesti valmistautunut siihen, että pelisääntökeskusteluja on luvassa vielä lisää.

– Kun meitä on 250 ihmistä tässä neuvotteluorganisaatiossa, niin jotain voi vielä tulla ja varmaan tuleekin. Tahtotila on tärkein. Minä uskon vakuutukset siitä, että yhdessä mennään eteenpäin ja tämäntyyppisiä pyritään karsimaan, hän sanoi maanantaina alkuillasta.

Voiko Rkp:n ja perussuomalaisten heikoista väleistä tulla niin suuri ongelma, ettei oikeistohallitusta saada muodostettua? Tähän ei hallitusneuvotteluja vetävässä kokoomuksessa uskota. Kokoomuslaiset sanovat Rkp:n osaavan jättää ”yksittäisten ihmisten typeryydet” omaan arvoonsa.

Miksi tietyt perussuomalaiset sitten pitävät suurta meteliä ja ilmiselvästi myrkyttävät ulostuloillaan hallitusneuvotteluiden tunnelmaa?

Tiettyjen perussuomalaisten somemekastus on joko jonkin sortin suunniteltua strategiaa tai vain kokemattomien poliitikkojen kukkoilua. Jälkimmäinen teoria kuulostaa uskottavammalta.

Vaikka Säätytalolla eri reformipöydissä ja niiden alajaostoissa olisi kasvotusten rakentava tunnelma, ei sosiaalisessa mediassa lauotut räävittömyydet haihdu olemattomiksi.

Kokoomuslaisten analyysin mukaan kyse on kokemattomuuden ja turhautumisen yhdistelmästä. Perussuomalaiset on kokoomuslähteiden mielestä valmistautunut neuvotteluihin huonosti. Ongelmia puolueelle aiheuttaa kokeneiden neuvottelijoiden ja silkka asiantuntemuksen puute, kokoomuksesta sanotaan.

– Taitaa ärsyttää myös se, että kokoomuksen lisäksi Rkp:lläkin on aika laadukas neuvottelukoneisto.

Ilta-Sanomat uutisoi sunnuntaina, että perussuomalaisissa on tyytymättömyyttä kokoomuksen tapaan johtaa hallitusneuvotteluita.

Perussuomalaisten piirissä harmitusta on aiheuttanut se, että kokoomus hamstrasi puheenjohtajuudet kaikkiin neuvottelupöytiin eli niin sanottuihin reformipöytiin. Lähetekeskustelua pöydissä käydään kokoomuksen nuottien pohjalta. Tämä näyttää kiristävän perussuomalaisten hermoja oikeasti.

Kokoomuksesta arvioidaan, että sosiaalisessa mediassa nähty kiukuttelu on vain tiettyjen perussuomalaisten poseeraamisesta omille äänestäjilleen.

– Sieltä on saattanut tulla kentältä puheluita, että Mauri (Peltokangas), mitä helvettiä, viekö kokoomus teitä ihan satanolla. Sitten on tullut tarve purkautua ja näyttää, että täältä pesee, kokoomuksesta pohditaan.

Vaikka Peltokankaan tulikiven katkuinen päivitys oli ennen muuta osoitettu Rkp:n suuntaan, piti se sisällään myös alleviivauksen myös kokoomuksen ja kristillisdemokraattien suuntaan.

– Kynnyskysymyksistämme emme peruuta tuumaakaan, Peltokangas vakuutti.

Perussuomalaisten maahanmuuton tiukentamista vaativa kynnyskysymys on sellainen, jota etenkin Rkp:n on hankala niellä. Kun tähän yhdistää vielä Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin jo ennen vaaleja niittaaman suhtautumisen hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa, on kattilassa sakea soppa.

– Rkp ei lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa, hän sanoi muun muassa STT:n haastattelussa maaliskuussa.

”Tämän tyyppiselle kirjoittelulle on saatava stoppi” , kommentoi Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson maanantaina viitaten perussuomalaisten varapuheenjohtajan Mauri Peltokankaan Facebook-päivitykseen.

Jokaisen perussuomalaisen hallitusneuvottelijan olisi syytä ymmärtää viimeistään nyt se, että puolueen tie hallitukseen käy vain Rkp:n kuittauksen kautta. Rkp:llä on edelleen käsissään iso kasa pelimerkkejä. Kyse on lopulta siitä, uskaltaako tai haluaako puolue niitä käyttää.

Lopulta vaihtoehtoja on kaksi: joku syö urakalla sanojaan tai oikeistohallitus jää muodostumatta.