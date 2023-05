Orpo kiersi kysymyksen perus­suomalaisten leikkaus­vaatimuksesta – ”Jokainen meno­­erä on arvioitavana”

Petteri Orpo (kok) ei ottanut kantaa siihen, kuinka paljon seuraava hallitus leikkaa kehitysyhteistyöstä. IS:n tietojen mukaan perussuomalaisten esitys massiivisista leikkauksista närästää muissa puolueissa.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) kommentoi maanantaina alkuillasta hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden välillä käytyä pelisääntökeskustelua.

– Aloitimme purkamalla viikonlopun sometapahtumia. Voin tyytyväisenä sanoa, että keskustelut olivat hyviä ja rakentavia.

Orpon mukaan julkisen nokittelun on syytä loppua.

– Tällaiset julkiset sanailut eivät kuulu tähän neuvottelukuvioon. Kerrattiin pelisäännöt ja nyt minulla on hyvä mieli siitä, että töitä tehdään.

Viikonloppuna kohun aiheutti perussuomalaisten 2. varapuheenjohtajan Mauri Peltokankaan alatyylisin ilmaisuin varustettu, Rkp:lle irvaileva Facebook-päivitys, jonka hän julkaisi lauantaina aamuyöstä kello 2:n jälkeen.

– Onko se oikeasti kansan tahto, että muutaman prosentin kannatuksen omaavan puolueen vähemmistö saa hallitusneuvotteluissa vittuilla ja sekoittaa pakkaa, kun Suomeen kasataan hallitusta? Och samma på svenska, Peltokangas muun muassa kirjoitti.

Ilta-Sanomat kysyi Orpolta, saiko hän muiden puolueiden puheenjohtajilta vakuutuksen siitä, että hallitusneuvottelijoiden välinen somenaljailu loppuu.

– Meidän yhteinen keskustelumme päättyi siihen, että jokainen oman puolueensa osalta tekee kaikkensa, että keskustelut käydään täällä Säätytalolla. Sain vakuutuksen siitä, että kohdellaan toisia asiallisesti ja ymmärtäväisesti. Me olemme erilaisia puolueita.

– Tämä ei tietenkään poista sitä, että kun meitä on 250 ihmistä tässä neuvotteluorganisaatiossa, niin jotain voi vielä tulla ja varmaan tuleekin. Tahtotila on tärkein. Minä uskon vakuutukset siitä, että yhdessä mennään eteenpäin ja tämän tyyppisiä pyritään karsimaan.

Orpo ei halunnut arvioida, miksi hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden välillä on ollut kovaa sanailua, vaikka neuvottelut ovat vasta alkupuolella. Viime viikolla kohu nousi, kun perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen moitti Petteri Orpoa kovin sanoin tämän Yle-lausunnoista.

– Nyt on kysymys siitä, että kaikki neuvottelevat osapuolet ymmärtävät, että nyt ollaan oikeasti neuvottelemassa hallitusohjelmasta. Nyt ei ole kyse siitä, että käytäisiin vaaleja tai julkista debattia. Nyt ollaan neuvottelemassa hallitusohjelmasta. Kaikkien pitää löytää nyt ymmärrys siitä, mistä tässä on kyse.

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtajan Mauri Peltokankaan viikonloppuinen Facebook-päivitys aiheutti kohun.

Substanssiasioista esiin tiedotustilaisuudessa nousivat talousasiat. Orpo odotti maanantaina alkuillasta kestävä julkinen talous -reformipöydän saavan talousraamin valmiiksi tiistaihin mennessä. Orpon mukaan talousraamia ei kuitenkaan aiota julkaista ennen kuin hallitusohjelma on kokonaisuudessaan valmis.

Orpon mukaan talousraamista on tarkoitus tehdä mahdollisimman tarkka jyvitys ministeriöittäin. Kyse on neuvottelupohjasta.

– Talousraamissa on haarukoitu, miten kokonaisuus jakautuu ja miten se jaettaisiin eri ministeriöiden välillä ja missä on tiedossa uskottavia reformeja ja missä on suoria säästöjä tehtävissä.

– Mitä paremmin onnistutaan työllisyystoimissa, sitä enemmän se helpottaa suorien säästöjen tarvetta. Mitä enemmän löydämme toimivia ja uskottavia reformeja, niin ne tuovat tietenkin säästöjä järkevällä tavalla ilman, että tarvitsee varsinaisesti leikata.

Perussuomalaisten ajamat massiiviset leikkaukset kehitysyhteistyöhön ovat IS:n tietojen mukaan aiheuttaneet eripuraa puolueiden välillä.

Rkp:n Anna-Maja Henriksson, kokoomuksen Petteri Orpo, perussuomalaisten Riikka Purra ja kristillisdemokraattien Sari Essayah kävivät toisen neuvotteluviikon alkajaiksiksi pelisääntökeskustelun.

IS:n tietojen mukaan perussuomalaisten lähtökohtana Säätytalolla käytävissä hallitusneuvotteluissa on, että kehitysapua maksetaan vain ylijäämäisestä budjetista. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että ennen kuin valtiontalous on saatu tasapainotettua, kehitysapua ei maksettaisi lainkaan.

Viime syksyn vaihtoehtobudjetissaan perussuomalaiset esitti 640 miljoonan euron leikkausta kehitysapuun. Leikkaus puolittaisi Suomen kehitysyhteistyöhön vuosittain käyttämät varat.

IS kysyi Orpolta, miten kokoomus suhtautuu perussuomalaisten vaatimukseen. Orpo ei halunnut vastata kysymykseen. Hän vain toisti kokoomuksen kannan siitä, että myös kehitysyhteis­työrahoitusta on tarkasteltava kriittisesti, kun valtiontaloutta tasapainotetaan.

– Jokainen menoerä on arvioitavana, että saisimme mahdollisimman laajalla rintamalla budjetissa tehtyä järkevästi säästöjä. Olen sanonut aikaisemminkin, että kehitysyhteistyöstä pitää voida myöskin säästää, koska kaikki kulut käydään läpi.

– En ota tässä vaiheessa kantaa (leikkauksen) määrään tai yksittäisten puolueiden säästöehdotuksiin.

Orpolta kysyttiin mediatilaisuudessa myös ilmastopolitiikasta. Väistyvä hallitus on julistanut tehneensä ”maailman kunnianhimoisinta” ilmastopolitiikkaa. Orpo ei tällaista julistusta ollut valmis tekemään.

– Teemme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Tavoitteena on saada päästöt laskuun ja talous kasvuun. Haluamme yhdistää nämä kaksi asiaa. Se on tehtävissä.

Hallitusneuvottelut jatkuvat tiistaiaamuna Säätytalolla. Petteri Orpo tapaa mediaa aamulla noin kello 9.