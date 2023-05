Anna-Maja Henriksson haluaa jatkaa Rkp:n johdossa

Anna-Maja Henriksson asettuu ehdolle jatkamaan puheenjohtajana.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson asettuu ehdolle jatkokaudelle Rkp:n puheenjohtajaksi.

Henriksson ilmoitti halukkuutensa jatkaa puheenjohtajana Rkp:n puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina.

– Haluan mielellään jatkaa Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajana. Viime ajat ovat olleet hyvin vaativia, ja olen syvästi kiitollinen minulle osoitetusta suuresta tuesta. Koen myös, että kokemustani ja asiantuntemustani tarvitaan, Henriksson sanoo puolueen tiedotteessa.

– Rkp on Suomen liberaali-porvarillinen vaihtoehto, ja meillä on tärkeä tehtävä yhteisen yhteiskuntamme rakentamisessa. Rkp on tällä hetkellä kansallisen politiikan keskiössä, ja puolueena me tähtäämme kasvuun, Henriksson jatkaa.

Henriksson tähdentää, että hänen johdollaan Rkp seisoo arvojensa takana jatkossakin, kaikissa tilanteissa.

– Suomen tulee olla avoin, kansainvälisesti suuntautunut maa, joka rakentaa demokratiansa oikeusvaltio­periaatteelle ja kaikkien ihmisten yhden­vertaisuuteen sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Rkp on puolue, joka jatkossakin puolustaa kaksikielistä Suomea kaikissa yhteyksissä, Henriksson sanoo.

Anna-Maja Henriksson käy parhaillaan hallitusneuvotteluja Petteri Orpon (kok), Riikka Purran (ps) ja Sari Essayahin (kd) kanssa.

Henriksson on toiminut puolueen puheenjohtajana vuodesta 2016. Henriksson on johtanut puolueen useisiin vaalivoittoihin ja johtaa nyt toista kertaa Rkp:n neuvotteluryhmää hallitusneuvotteluissa.

Rkp valitsee seuraavan puheenjohtajan puoluekokouksessa 9.–10. kesäkuuta Tampereella.