Suomi on vastannut Venäjän noottiin

Ulkoministeriö on toimittanut vappuyön tapahtumista selvityksen Venäjälle.

Suomi on vastannut Venäjän tällä viikolla lähettämään noottiin.

Venäjän Maarianhaminan-konsulaattiin kohdistui ilkivallantekoja myöhään vappuaattona. Poliisin mukaan konsulaatin postilaatikko revittiin irti ja ikkunaan heitettiin olutpullo ja ikkuna meni rikki.

Konsulaattiin kohdistunut ilkivalta aiheutti noottikriisin Suomen ja Venäjän välille.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova väitti keskiviikkona, että Venäjän konsulaattiin olisi heitetty ”räjähtävä audiolaite” ja ”muita esineitä”. Hänen mukaansa rakennus kärsi aineellisista vahingoista, ja isku vaaransi edustuston henkilökunnan henkeä ja terveyttä.

Ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksikön päällikkö Sirpa Nyberg kertoo IS:lle, että nootissa Suomi vastasi Venäjän esittämiin kysymyksiin. Nootissa Suomi ei ottanut kantaa siihen, kuka tai ketkä olivat ilkivallan takana.

– On vastattu Venäjän meille lähettämään noottiin. Se on ihan normaali tapa toimia, kun saadaan joltain maailta yhteydenotto, siihen vastataan. Se on yleinen diplomaattinen tapa toimia.

– On kerrottu, että suhtaudutaan vakavasti tapahtuneeseen, ja että olemme välittäneet tiedon Ahvenanmaan poliisille ja poliisi sitä tutkii, Nyberg toteaa.

Maiden väliset nootit ovat luottamuksellisia ja niitä ei julkaista.

Suomen vastauksesta Venäjän noottiin kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.