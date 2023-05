Kokoomus hakee selkävoittoa perus­suomalaisista, kirjoittaa politiikan toimittaja Suvi Hautanen.

Hallitusneuvotteluissa nähtiin ensimmäinen konflikti, kun viestintä ja digitalisaatio -jaoston puheenjohtajana toimiva perussuomalaisten varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen kyseli Twitterissä mielenkiinnosta, mitkä Ylen kanavat tai sisällöntuotanto eivät ole välttämättömiä.

Kun hallituksenmuodostajalta Petteri Orpolta (kok) tiedusteltiin ulostulosta, hän ilmoitti samantien, että hallitusneuvotteluissa ”ei todellakaan” puututa Ylen sisältöihin.

Tynkkynen julisti, että Orpo meni tekemään ”ison virheen” linjaamalla omin valtuuksin, että Ylen sisällöntuotantoon ei koskettaisi.

– Hallitusneuvotteluissa kukaan ei sanele – varsinkaan julkisuuteen, vaan niiden puolueiden kanssa neuvotellaan ja tullaan vastaan, kenen kanssa halutaan hallitukseen. Muuten luottamus särkyy, Tynkkynen läksytti.

Tynkkysen raju reaktio on oire siitä epäluulosta, joka perussuomalaisten keskuudessa kytee kokoomusta kohtaan. Monet perussuomalaiset muistavat vallan hyvin, miten Orpo kohteli perussuomalaisia Jussi Halla-ahon voitettua vuonna 2017 puolueen puheenjohtajuuden ja puheet erilaisesta arvopohjasta, jonka vuoksi perussuomalaiset pullautettiin ulos Juha Sipilän (kesk) hallituksesta.

Tämän saman puolueen kanssa kokoomus on nyt muodostamassa hallitusta, vaikka Orpo näkeekin perussuomalaisten seestyneen. Orpo on perustellut jälkikäteen toimintaansa sillä, että perussuomalaisten hajoamisen jälkeen ei ollut luottamusta siihen, että Sipilän hallitusohjelma saataisiin halla-aholaisten kanssa toteutettua.

Nyt kokoomus on tunnistanut tuhannen taalan paikan muuttaa Suomea mieleiseensä suuntaan, kun perussuomalaisten talouspoliittinen linja on siirtynyt oikealle.

Kokoomus hakee selkävoittoa hallitusneuvotteluissa. Mukavan ja kiltin miehen maineessa oleva Orpo pitää hallitusneuvotteluiden ohjaksia yllättävän tiukasti omissa käsissään ja johtaa neuvotteluja itsevaltiaan ottein. Orpon vankka asema perustuu vaalivoittoon.

Kokoomuslaiset johtavat kaikkia hallitus­neuvotteluiden pääpöytiä, joissa pohditaan reformeja eli uudistuksia. Muille puolueille on annettu puheen­johtajuuksia pääpöytien alajaostoista, joissa pohditaan yksityiskohtia asioihin, joista on linjattu jo pääpöydissä.

Erityisesti demarit ovat ihmetelleet hallitus­neuvotteluiden hidasta käynnistymistä. Se selittyy sillä, että kokoomuslaiset ovat kirjoittaneet hallitus­ohjelman pohjia vaalien jälkeen.

Pääpöydissä asioita käsitellään kokoomuslaisten kirjoittamien pohjapapereiden pohjalta. Neuvottelijat kuulevat asiantuntijoita ja käyvät lähetekeskusteluja, joiden perusteella pohjapapereihin tehdään muutoksia. Menettelytapa muistuttaa eduskunnan valiokuntien toimintaa, joissa hallituksen esityksiä hieno­säädetään asiantuntijakuulemisten pohjalta.

Menettelytavat ja neuvotteluryhmien puheen­johtajuudet on kuitattu puheenjohtajanelikon pöydässä.

” Asenne on, että vaikka ay-liike kokoaisi joukkonsa Senaatintorille viettämään toimintapäivää, niin so what.

Hallitusneuvottelijoiden suut on suljettu. Pelokkaat neuvottelijat uskaltavat hädin tuskin tervehtiä toimittajia. Asiantuntijoita kuullaan, mutta heille ei kerrota. Neuvottelijoita on ohjeistettu, että vain puheenjohtajat saavat kommentoida hallitus­neuvotteluja.

Orpo antaa päivittäin kommentteja ja pitää yksin tiedotustilaisuuksia, joiden informaatioarvo on lähellä nollaa. Ennen perjantaita perussuomalaisten puheenjohtajaa Riikka Purraa ei ole nähty median edessä kuin ensimmäisenä seminaaripäivänä. Kd:n Sari Essayah ja Rkp:n Anna-Maja Henriksson ovat lausuneet muutaman lyhyen kommentin.

Vähäpuheisuutta on perusteltu sillä, että neuvottelut ovat vasta alkaneet. Tosiasiassa talousraamia on väännetty jo pari viikkoa ja pohjapaperitkin ovat valmiina.

Kokoomus vaikuttaa käyttävän hyväkseen perus­suomalaisten kokemattomuutta. Perussuomalaiset on ollut kerran aiemmin mukana Sipilän johtamissa hallitus­neuvotteluissa vuonna 2015. Joukossa ei ole kuin muutama aiemmin hallitusneuvotteluissa mukana ollut toimija. Pienpuolueet kokoomus jyrää koollaan ja valta-asemallaan.

Jos kokoomus onnistuu saamaan läpi tahtonsa hallitus­neuvotteluissa, Suomea odottavat merkittävät uudistukset.

Kaupungilla puhutaan, että kokoomuksen suunnitelmana on viedä läpi kovat päätökset, kuten työmarkkina­uudistukset, heti vaalikauden alussa sillä riskillä, että hallitus ei pysy pystyssä neljää vuotta. Asenteena on, että vaikka ay-liike kokoaisi joukkonsa Senaatintorille viettämään toimintapäivää, niin so what. Sen kun liehuttavat punalippuja.

Kokoomus pelaa neuvotteluissa upporikasta ja rutiköyhää. Selkävoiton hakemiseen liittyy riski, että koko hallituksen muodostaminen epäonnistuu. Jos perussuomalaiset ja muut hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet kokevat, että heitä ei kohdella kunnioittavasti eikä heillä ole sananvaltaa, Tynkkysen sooloilu voi olla vain alkusoittoa vastaantuleville ongelmille.