Miksi Marinilla oli lapsi mukanaan, kun hän meni Linnaan tapaamaan Zelenskyiä? Pääministeri vaikenee

Pääministeri Sanna Marilla (sd) oli kahdenkeskinen tapaaminen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa Presidentinlinnassa tämän Suomen-vierailun päätteeksi.

Marin ei ole kommentoinut tapaamistaan Zelenskyin kanssa kuin somepäivityksillään Instagramissa ja Twitterissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö isännöi keskiviikkona Pohjoismaiden pääministereiden ja Zelenskyin tapaamista Presidentinlinnassa. Pääministeri Marin osallistui tapaamisen työlounaalle päivällä.

Varsinaisen kokouksen päätyttyä mustien autojen saattueet alkoivat poistua paikalta. Suomen lipuin varustettu Niinistön auto poistui poliisisaattueessa hieman ennen seitsemää.

Kello 19.59 Linnan eteen kaartoi kaksi autoa ja paikalle tuli Marin. Hyvin poikkeuksellisesti Marinilla oli kahden avustajansa lisäksi mukanaan pieni tyttö, jonka Marin auttoi autosta. Pääministeri käveli Linnan portista sisään lapsen kanssa.

Marin ei ole halunnut kertoa asiasta yhtään mitään, ja myös hänen avustajakuntansa on pysynyt vaiti. Edes sitä IS:lle ei ole suostuttu vahvistamaan, oliko Marinin mukana hänen oma tyttärensä. Marinilla on vuonna 2018 syntynyt tytär puolisonsa Markus Räikkösen kanssa.

IS on yrittänyt kysyä Marinilta, mikä tarina on sen takana, että Suomen pääministeri meni presidentinlinnaan lapsi mukanaan, kun hän oli menossa tapaamaan Ukrainan presidenttiä.

Lapsen mukanaoloa voi pitää hyvin poikkeuksellisena. Onko Zelenskyi esimerkiksi kertonut aiemmissa tapaamisissa haluavansa nähdä Marinin perhettä, jos hän joskus Suomeen vierailulle tulisi? Vai mistä on kyse? On toki epäselvää, tapasiko Zelenskyi Marinin mukana olleen lapsen.

Marinin ja Zelenskyin tapaaminen kesti reilun vartin, ja Marin poistui Linnasta lapsen kanssa kello 20.19. Pian tämän jälkeen myös Zelenskyin saattue lähti kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää.

Tasavallan presidentin kansliasta ei myöskään kommentoida asiaa, koska kanslia ainoastaan tarjosi tilat tapaamiseen, jotta Zelenskyin ei tarvinnut siirtyä toiseen paikkaan.

Ilta-Sanomat on tiedustellut asiaa myös presidentti Zelenskyin esikunnalta, mutta kommenttia ei ole toistaiseksi saatu.