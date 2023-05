Hallitusta muodostava Petteri Orpo lupasi, että voimakas tuki Ukrainalle jatkuu, jos hän saa hallituksen aikaan.

Eduskunnan puhemies, hallituksenmuodostaja Petteri Orpo tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ensimmäistä kertaa Helsingin-vierailun yhteydessä Presidentinlinnassa.

Orpo kertoi Zelenskyin kiittäneen suomalaisia vahvasta tuesta Ukrainalle sodan alusta lähtien. Zelenskyi oli toivonut, että apua jatketaan, koska tilanne sodassa on edelleen hyvin kriittinen.

Orpo sanoi vakuuttaneensa, että Suomessa Ukrainan aseapupaketteja on tuettu yli puoluerajojen.

– Riippumatta hallitusratkaisusta tämä tulee jatkumaan. Kerroin, että jos me saamme hallituksen aikaan, on aivan selvää, että Ukrainan voimakas tuki jatkuu. Tämä oli ehkä tärkein viesti, Orpo kertoi toimittajille Säätytalolla tapaamisen jälkeen.

Orpon mukaan Zelenskyi ei esittänyt toiveita tulevalle hallitukselle, sillä hän ymmärsi, ettei Orpolla ole mandaattia antaa lupauksia.

– Oman mielipiteeni tietenkin kerroin ja sanoin, että mikäli hallitus syntyy minun johdollani, niin hän voi luottaa.

Orpon mukaan Horneteista ei puhuttu sanaakaan heidän tapaamisessaan.

– Ne taisivat tulla jo presidenttien tapaamisessa esille.

Orpon mielestä pitkällä aikavälillä Ukrainan paikka on Natossa ja Euroopan unionissa.

– Täytyy hyvin tarkkaan harkita, mikä se eteneminen kohti Nato-jäsenyyttä on. Tämä on asia, josta pitää puhua hyvin huolella Suomessa koko ulkopoliittisen johdon kanssa, myöskin Nato-liittolaisten kanssa. Mutta suunta on selvä.

Orpo sanoi kokeneensa tapaamisen Zelenskyin kanssa hyvin avoimeksi ja hyväksi.

– Arvostukseni häntä kohtaan ihmisenä kasvoi entisestään, kun en ollut häntä ennen tavannut. Hyvin vaikuttava ihminen, jota oli helppo lähestyä. Suorapuheinen. Miellyttävä, hyvä tapaaminen, Orpo kuvaili.

IS kysyi Orpolta iltapäivän tiedotustilaisuudessa, onko hallitusneuvottelujen ulko- ja puolustuspoliittisessa ryhmässä syytä pohtia valtiojohdon tehtäväjakoa.

Hallituksenmuodostaja, tuleva pääministeri Orpo ei nähnyt aihetta perustuslain muuttamiseen. Ulkopolitiikkaa johtaa presidentti – yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi on tänään Suomessa vierailulla yhdessä neljä pohjoismaisen pääministerin kanssa, ja tapaamista isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei kokoukseen osallistunut, Marin osallistui virallisen vierailun lounaalle Presidentinlinnassa.

Marinilla oli kahdenvälinen tapaaminen Zelenskyin kanssa, kuten myös Orpolla.

– Käsittääkseni tässä pääministeritapaamisessa on presidentti paikalla. Sitten on ollut myös lounastapaaminen, jossa Suomea edustaa presidentti, pääministeri ja ulkoministeri, Orpo sanoi.

– Minusta tämä on selvä marssijärjestys Suomessa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti. Siinä mielessä tämä on toimiva järjestely ja ei minulla ole sitä nyt kyseenalaistaa eikä tulevaisuudessa, Orpo jatkoi.

