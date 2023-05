Edellinen hallitus luotti ilmastoasioissa Markku Ollikaiseen, Orpo kutsui alustajaksi Petteri Taalaksen – tämä epäilytti ympäristöväkeä.

Tuleva oppositio ja ympäristöväki ampuivat Twitterissä jo tykistö­keskityksen tulevan hallituksen ilmasto­politiikasta.

Hallituksen­muodostaja Petteri Orpo (kok) oli kutsunut tänään Säätytalolle yhdeksän eri asiantuntijaa esitelmöimään hallitus­neuvottelijoille omasta erityisalueestaan, ja yhden asiantuntijan valinta synnytti älämölön.

Artikkelin videosta voit katsoa Petteri Orpon tiedotustilaisuuden.

Punavihreä hallitus luotti ilmastoasioissa Suomen ilmastopaneeliin ja sen puheenjohtajaan Markku Ollikaiseen – Orpo oli kutsunut Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalaksen esitelmöimään ilmaston­muutoksesta.

Tämä herätti epäilyksiä oppositio­taipalettaan odottavissa vihreissä ja vasemmistoliitossa.

– Seuraavan kauden tärkeimpiä asiakokonaisuuksia ilmastopolitiikan kannalta on hiilinielujen pelastamisohjelma. Ilmastopaneelin sivuuttaminen on tässä suhteessa hyvin huolestuttavaa. Tavoitteisiin sitoutuminen ei merkitse mitään, ellei olla valmiita toimiin, puheenjohtaja Li Andersson (vas) twiittasi.

– WMO:n pääsihteeri Taalas on oikein hyvä alustaja ilmastonmuutoksen globaalista tilasta. Sen sijaan Suomen ilmastopaneelin asiantuntemuksen ohittaminen neuvotteluissa kokonaan olisi suoraan sanottuna absurdia. Toivottavasti se ei ole kokoomuksen ajatuksena, varapuheenjohtaja ja ryhmäjohtaja Atte Harjanne (vihr) säesti.

Hallituksenmuodostaja Orpo tyynnytteli kenties laukalle lähtenyttä ympäristöväkeä, joka tuohtui yhden esitelmöitsijän valinnasta.

– Taalas on erittäin tunnustettu maailmalla. Hän oli käymässä Suomessa ja tämä saatiin sopimaan, ja kuuntelimme häntä oikein mielellämme, Orpo totesi.

– Hänen viestinsä oli selvä. Ilmastonmuutos on valtava haaste ja etenee. Työtä pitää tehdä päästöjen vähentämiseksi. Uskomme, että se on tehtävissä tavalla, jossa meidän kilpailukyky ei heikkene ja arjen kustannukset eivät nouse, Orpo sanoi.

IS kysyi Orpolta ja muilta tulevien hallituspuolueiden puheenjohtajilta, miten tulevan hallituksen ilmastopolitiikka tulee muuttumaan Rinteen/Marinin hallituksen ilmastopolitiikasta.

Orpon mukaan työ hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi jatkuu, mutta keinoissa tapahtuu muutoksia.

– Ilmastonmuutos ei ole hävinnyt mihinkään. Pidämme siitä kiinni, että työ jatkuu.

– Varmaan muutos on se, että etsimme vaikuttavimmat keinot. Nämähän neuvotellaan tulevina viikkoina ja päivinä. Uskomme voimakkaasti myös markkinoihin, yrityksiin, teknologian kehittymiseen, ja näihin vaikuttavimpiin keinoihin. Eli meillä on paljon mahdollisuuksia, joilla fossiilisesta energiasta pystytään pääsemään eroon, Orpo totesi.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo ja hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden puheenjohtajat Anna-Maja Henriksson, Riikka Purra ja Sari Essayah pitivät tiedotustilaisuuden hallitusneuvottelujen ensimmäisen päivän jälkeen. Ensimmäisenä päivänä ei vielä neuvoteltu vaan kuunneltiin eri alojen asiantuntijoita.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps) muistutti, että ilmastokeskustelun ei pidä olla oma irrallinen aiheensa.

– Petteri Taalas on yksi tämän alan parhaimpia asiantuntijoita. Hän tuo monesti erilaisen näkökulman, esimerkiksi metsiin ja hiilinielukeskusteluun.

– Ehkä edellisen hallituksen luottamus Ilmastopaneeliin yksinomaisena asiantuntijaelimenä – ja lisäksi ilmastopolitiikan irrottaminen esimerkiksi talouden, ostovoiman, ihmisten pärjäämisen kehikosta – ehkä tämä hallitus tulee suhtautumaan näihin asioihin hieman realistisemmin ja pragmaattisemmin. Fossiilista polttoaineista irti pääseminen, puhtaiden teknologioiden hyödyntäminen - se on suunta, johon mennään, Purra sanoi.

WMO:n pääsihteeri Taalas esitti hallituspuolueiden kansanedustajille ja avustajille nelisenkymmentä slaidia, joista ympäristöväki pöyristyi etenkin yhdestä.

Yhdessä slaidissaan Taalas totesi, että metsien hyötykäyttöä ja maataloutta on syytä tarkastella myös muista kuin ilmasto­perspektiiveistä.

Orpon mukaan talous on usein sivuutettu ilmastopolitiikassa.

– Hän (Taalas) sanoi, että hänen mielestään ei ole otettu taloutta ylipäänsä riittävästi huomioon. Itse puhuin asiasta hieman toisin termein. Uskomme voimakkaasti teknologian, yritysten, markkinatalouden voimaan ilmaston­muutoksen torjunnassa. Markkinaehtoisilla ratkaisuilla, oikeilla ajureilla.

– Yritykset ovat ne, jotka kilpailevat markkinoilla sillä, että kuka pystyy tekemään puhdasta energiaa ja puhtaita ratkaisuja. Se on kaikkien yritysten strategia. Myös talouden huomioon ottaminen on aika oleellista. Tärkeintä on, että työ etenee,

Hallitusneuvottelut alkavat varsinaisesti huomenna keskiviikkona.

Orpon kokoomuksen lisäksi hallitus­neuvotteluissa ovat mukana perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

Viime vaalikauden hallituksesta oppositioon ovat siirtymässä Sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja keskusta, ja puolueista vain Rkp on jatkamassa myös uudessa hallituksessa.

Tänään tiistaina hallitusneuvottelijoille kävivät Taalaksen lisäksi esitelmöimässä VM:n kansliapäällikkö Juha Majanen, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, Puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen, OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, EU-suurlähettiläs Markku Keinänen, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo ja teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa.