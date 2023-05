Orpo kritisoi edellisissä hallitus­neuvotteluissa Antti Rinnettä (sd) siitä, että neuvottelijoiden joukossa oli etujärjestöissä ja viestintä­toimistoissa pääasiallisesti työskennelleitä henkilöitä.

Hallitusta muodostavaa Petteri Orpoa (kok.) haastettiin tiistaina tämän julistamasta ”lobbarikiellosta” sen jälkeen, kun hallitusneuvotteluiden nimilista julkaistiin.

Orpo kritisoi neljä vuotta sitten Antti Rinnettä (sd.) siitä, että hallitusneuvotteluissa puolueiden neuvottelijoina oli päätyönään etujärjestöissä ja viestintätoimistoissa työskenteleviä henkilöitä.

Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla omiin lähteisiinsä vedoten, että kokoomus haluaa estää vaikuttamis­ammattilaisten osallistumisen hallitus­neuvotteluihin. Nyt kokoomuksen johtamissa neuvotteluissa on kuitenkin esimerkiksi mukana ruotsinkielisen maatalous­tuottaja­järjestön johtaja sekä Arlan hankinta­johtaja.

Iltalehden toimittaja kysyi Orpolta ensimmäisen hallitus­neuvottelupäivän päätteeksi tiedotus­tilaisuudessa, millä perusteella esimerkiksi yrityksen hankintajohtaja ja ruotsinkielisen maatalous­järjestön johtaja eivät lukeudu lobbareihin.

– Täytyy käydä vielä läpi koko lista. Vahva sääntö on, että ei lobbareita (neuvotteluihin). Ruotsinkielisessä järjestössä olevaan (johtajaan), niin häneen liittyen käytiin erityinen keskustelu. Hän oli hyvin tärkeä veroasiantuntija. Siinä todettiin, että tämä kestää pienen poikkeuksen, Orpo vastasi.

– En ole käynyt ihan nimi nimeltä henkilökohtaisesti (listaa) läpi, mutta käsitykseni mukaan pääasiallinen sääntö on se, että varsinaiset etujärjestön edustajat ja viestintätoimiston edustajat ovat rajautuneet ulkopuolelle. Jos joku on töissä esimerkiksi kaupungilla tai yliopistossa eli julkiyhteisöissä, niin se on hieman eri asia.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson puolsi tiedotustilaisuudessa myöskin kyseisen henkilön asiantuntija-asemaa sanoen, että tämä on istunut kolme kautta eduskunnan valtiovarain­valiokunnassa ja on verotusasioihin perehtynyt henkilö.

– ... hän on myös Rkp:n puoluehallituksen jäsen ja sen takia hän osallistuu ykkösryhmään eikä siihen ryhmään, joka tekee töitä sen maatalouden kanssa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kommentoi Arlan hankintajohtajan asemaa neuvotteluissa.

– On huomioitava, että hän on meidän hyvinvointi­alueen valtuutettu. Lisäksi hän sai Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piirissä eniten kristillis­demokraateissa ääniä ja on aktiivinen toimija puolueessa. Hänen työpaikkansa sattuu olemaan Arlassa, joka ei ole etujärjestö vaan yritys, Essayah sanoo.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoo myös pitäneensä tärkeänä, että Säätytalolla neuvotteluihin eivät osallistu ”nämä tahot”.

– Itse pidin myös tärkeänä, että perus­suomalaisten listoissa ei ole tällaisia ihmisiä palkattuina. Kaikki taitavat olla hyvin lähellä puoluetta, Purra sanoi.

– Olen tyytyväinen tästä linjauksesta. Täällä on poliittisia päätöksen­tekijöitä, jotka kantavat sitä vastuuta ja kuullaan tiiviisti eri alojen asiantuntijoita.