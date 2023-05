Helsingin vappu­päivän ohjelmassa on tänäkin vuonna vappu­marsseja ja puheita – katso aika­taulut tästä

Vappupäivää vietetään Helsingissä perinteisesti puolueiden johtohahmojen puheiden merkeissä. Kokosimme tähän juttuun vappupäivän menojen aikatauluja.

Helsingin vappupäivän ohjelmaan kuuluu tänäkin vuonna useita poliitikkojen vappupuheita.

Helsingin työväen vappumarssi alkaa kello 11. Vappukulkue kokoontuu Hakaniemessä kello 11 ja suuntaa kohti Kansalaistoria, jossa torijuhlan juhlapuhujana on pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin. Hänen puheensa alkaa noin kello 12.30.

Marinin lisäksi juhlapuheen pitää SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja ja järjestöosaston johtaja Katja Syvärinen.

Keskustan vappupuheet pitävät puolustusministeri Antti Kaikkonen ja Helsingin piirin puheenjohtaja Ville-Veikko Rantamaula noin kello 13–13.40 Kyösti Kallion Patsaalla.

Perussuomalaisten päävapputapahtuma alkaa kello 12 Snellmanin aukiolla. Pääpuhujina ovat kansanedustajat Jussi Halla-Aho, Mari Rantanen ja Teemu Keskisarja. Helsingin piirin puheenjohtaja Juhani Strandén puhuu kello 12, Halla-aho kello 12.05, Rantanen kello 12.20 ja Keskisarja kello 12.35.

Vappupuheiden lisäksi yleisöllä on mahdollista nähdä presidentti Sauli Niinistö ja tohtori Jenni Haukio, kun he ottavat vastaan perinteisiä vapputervehdyksiä Presidentinlinnan etupihalla. Tilaisuus alkaa kello 10.50, ja yleisön on mahdollista seurata tapahtumaa Kauppatorilta ja Pohjois-Esplanadilta.