IS selvitti, millä koulutuksella ja ammatilla kansanedustajat ovat tehtäväänsä marinoituneet.

200 kansanedustajaa – yrittäjät, tohtorit, juristit, opettajat, upseerit, poliisit ja diplomi-insinöörit ovat enemmän kuin hyvin edustettuina eduskunnassa.

Jos kansanedustajien eduskunnan nettisivuilla ilmoittamia tietoja uskoo, ja miksi ei uskoisi, kansanedustajien yleisin ammatti on yrittäjä. Peräti 29 kansanedustajaa ilmoittaa ainakin yhdeksi ammatikseen yrittäjän, ja yksi kansanedustaja kertoo olevansa kauppias, Mikko Lundén (ps).

Lisäksi kuusi kansanedustajaa ilmoittaa ammatikseen maatalousyrittäjä: Sandra Bergqvist (r), Mikko Savola (kesk) ja Anne Kalmari (kesk), sekä uusista edustajista Eerikki Viljanen (kesk), Markku Siponen (kesk) ja Antti Kangas (ps).

Yrittäjistä maatalousyrittäjiä ovat muun muassa ainakin Anders Norrback (r) sekä sukutilan isäntä ja kauramyllyn pyörittäjä Teemu Kinnari (kok).

IS ei tarkemmin selvittänyt jokaisen 200 kansanedustajan ammattitaustaa, vaan pitäytyi siinä, mitä kansanedustajat profiilissaan eduskunnan nettisivuilla ilmoittavat ammatikseen ja arvokseen. Kansanedustajaa ei tässä yhteydessä laskettu ammatiksi.

Yksi ammattiryhmä teki näyttävän sisääntulon Arkadianmäelle huhtikuun vaaleissa: upseerit. Eduskunnassa on nyt peräti seitsemän ex-sotilasta, joista kuusi on kokoomuslaisia, ja vain yksi, Atte Kaleva (kok), ei ole uusi kansanedustaja.

Ainoa ei-kokoomuslainen upseeri-kansanedustaja on Tomi Immonen (ps).

Uusista kansanedustajista evp-upseereita ovat myös Juha Hänninen (kok), Aleksi Jäntti (kok), Jarno Limnell (kok), Pekka Toveri (kok) ja Jarmo Lindberg (kok). Heistä Lindberg nousi urallaan kenraaliksi ja Puolustusvoimien komentajaksi, Toveri yleni kenraalimajuriksi ja pääesikunnan tiedustelupäälliköksi.

Immonen on sotilasarvoltaan everstiluutnantti, majureita ovat Hänninen, Jäntti ja Limnell, ja Kaleva on kapteeni.

Ylärivillä vasemmalta oikealle: Aleksi Jäntti, Jarmo Lindberg, Pekka Toveri. Alarivissä Atte Kaleva, Tomi Immonen ja Juha Hänninen. Seitsemäs upseeri Jarno Limnell kuvissa myöhemmin tässä artikkelissa.

Ei ole hätää poliiseillakaan eduskunnassa: poliisi-kansanedustajia on kuusi. Jos upseerit olivat kokoomuslaisia, eduskuntaan nousseet poliisit ovat perussuomalaisia.

Marko Kilpi jäi vaalien jälkeen kokoomuksen ainoaksi poliisiedustajaksi ja Veijo Niemen (ps) seuraksi perussuomalaisten ryhmään nousi neljä poliisitaustaista uutta kansanedustajaa: Rami Lehtinen, Mira Nieminen, Anne Rintamäki ja Timo Vornanen.

Ylärivissä vasemmalta oikealle: Marko Kilpi, Rami Lehtinen ja Veijo Niemi. Alarivissä Mira Nieminen, Timo Vornanen ja Anne Rintamäki.

Palomiehiä on vain yksi, ylipalomies-sairaankuljettaja Petri Huru (ps), ja pelastushenkilökuntaan kuuluu myös ensihoitajana työskennellyt Mari Rantanen (ps).

Terveydenhuollon ammattilaisista lääkärit ovat hyvin edustettuna eduskunnassa. Kansanedustajista lääkäreitä on kuusi: Mia Laiho (kok), Aki Lindén (sd), Päivi Räsänen (kd), Sari Tanus (kd) sekä uusista kansanedustajista Oskari Valtola (kok) ja Ville Väyrynen (kok).

Ja Markku Eestilä (kok) on eläinlääkäri.

Sairaanhoitajaksi, röntgenhoitajaksi, kätilöksi tai muihin vähintään amk-tasoisiin terveydenhuollon tutkintoihin on itsensä kouluttanut 11 kansanedustajaa.

Ville Merinen.

Heistä voisi mainita esimerkiksi ensimmäisen kauden edustajan Ville Merisen (sd). Somessa terapeuttivillenä tutuksi tullut Merinen on sairaanhoitaja, joka on hankkinut itselleen psykoterapeutin pätevyyden.

Olga Oinas-Panuma.

Pakko on huomioida myös eduskunnan toimittajapuolue, johon kuuluu tällä vaalikaudella kuusi kansanedustajaa: Maria Guzenina (sd), Timo Harakka (sd), Johan Kvarnström (sd), Susanne Päivärinta (kok), Oras Tynkkynen (vihr) ja eduskunnan kuopus, Olga Oinas-Panuma (kesk).

Opettajia – luokanopettajia, erityisopettajia, aineopettajia, ammatillisia opettajia – on eduskunnassa suhteellisesti niin ikään iso määrä, kaikkiaan 14.

Opettajista esiin nostettakoon uusi kansanedustaja ja maatalousyrittäjänä jo mainittu Markku Siponen (kesk). Eduskunnassa on nyt pitkästä aikaa liikunnan ja terveystieteen lehtori.

Vaikka eduskunnassa on seitsemän entistä huippu-urheilijaa, liikunnan ammattilaisia on vähän.

Siposen lisäksi eduskunnassa on vain yksi toinen liikunta-alan ammattilainen: uusi kansanedustaja Saku Nikkanen (sd), joka on liikunnanohjaaja.

Politiikassa ja politiikan omassa urheilijapuolueessa liikunta on jäänyt vähälle huomiolle.

Vasemmalla Markku Siponen, oikealla Saku Nikkanen.

Niin Siponen kuin Nikkanen lupaavat ajaa liikunnan asiaa eduskunnassa.

Nikkanen on tehnyt työuransa liikunta-alan eri tehtävissä.

– Olen ollut myös Swasimaassa kehitysyhteistyöprojektissa kouluttamassa kerho-ohjaajia ja opettajia, Nikkanen kertoi.

– Meidän suomalaisten liikkumattomuus on kohtalonkysymys. Liikkumattomuuden pommi on sitä kokoluokkaa, että siihen on tartuttava voimakkaammin läpi yhteiskunnan. Se on kaikkien ikäisten ongelma. Ja vaikka yksistään jumppa ei auta kasvaneisiin mielenterveysongelmiin, huonossa fyysisessä kunnossa kestää huonommin henkistä kuormaa, Nikkanen jatkoi.

Liikunnanohjaaja Nikkanen muistuttaa huolestuttavista liikkumattomuuden tuloksista.

– Lasten ja nuorten ylipaino on kolminkertaistunut, työikäisten kaksinkertaistunut. Perusopetuksen Move-tulokset ja varusmiesten Cooper-testien tulokset ovat heikentyneet. Jos lähtökohdat työuralle ovat sellaiset, että fyysisesti ei selvitä, mitkään resurssit eivät riitä.

– Pakko olisi siirtyä puheista tekoihin. Me liputamme juhlapuheissa liikunnan merkityksestä ja tärkeydestä, mutta kun pitäisi ohjata resursseja ruohonjuuritason työhön, jotenkin se hautautuu hankehumppaan ja muuhun, Nikkanen sanoi.

Niin Nikkanen kuin liikunnanopettaja Siponen kiittelevät tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, joka puhui valtiopäivien avajaispuheessaan myös liikunnan merkityksestä.

Siponen hoitaa sivutöinään tilan yhteisnavettaa joka kolmas viikonloppu, ja on opettanut päätyökseen liikuntaa ja terveystietoa 15 vuotta.

– Aion liikuntaa pitää esillä, ja olin iloinen, kun presidentti Niinistö valtiopäivien avajaisissa nosti asian esille. Se on hyvä lähtölaukaus.

– Kun yläkoulun ja lukion liikunnanopettajana olen tehnyt töitä, fakta on, että lasten ja nuorten liikkuminen on vähenemään päin. Harrastamisen Suomen malli, joka tuli viime kaudella, sitä kannattaa ehdottomasti jatkaa ja kehittää, Siponen sanoi.

Perinteisiä duunariammatin edustajia on eduskunnassa todella vähän.

IS ei löytänyt kuin kaksi perusduunaria: pintakäsittelijä Miko Bergbom (ps) ja kirvesmies Jari Ronkainen (ps).

Vasemmalla Jari Ronkainen, oikealla Miko Bergbom.

Ronkainen on kolmatta kauttaan eduskunnassa, ja on nyt eduskunnan ainoa timpuri. Ensimmäisellä kaudella timpurikaveri oli Lauri Ihalainen (sd) ja viime kaudella Jukka Mäkynen (ps)

– Vähenemään päin duunarit tuntuvat olevan. Jos eduskunnan pitäisi olla läpileikkaus kansasta, pitäisi duunariammattien edustajia olla enemmän. Tämä on mennyt siihen suuntaan, että korkeakoulutettuja on kansanedustajista yhä enemmän, Ronkainen sanoi.

– Onko se hyvä vai huono asia? En halua sanoa, että koulutus olisi huono asia. Kun korkeakoulutettuja on enemmistö, silloin kuuluu enemmän korkeakoulutettujen ääni, Ronkainen jatkoi.

Kansanedustajat ovat kansaan verrattuna erittäin hyvin koulutettuja.

Noin 160:lla kansanedustajalla on vähintään amk-tutkinto tai kandin paperit, ylempi korkeakoulututkinto on noin 120:lla kansanedustajalla.

Tohtoreita on todella paljon. Peräti 15 kansanedustajaa on väitellyt tohtoriksi.

Uusista kansanedustajista tohtoreita ovat Teemu Keskisarja (ps), Minja Koskela (vas), Milla Lahdenperä (kok), Jarno Limnell (kok), Aura Salla (kok) ja eduskuntaan Tampereen pormestarin tehtävistä palannut Anna-Kaisa Ikonen (kok).

Ylärivissä vasemmalta oikealle Jarno Limnell, Anna-Kaisa Ikonen ja Teemu Keskisarja. Alarivissä Aura Salla, Milla Lahdenperä ja Minja Koskela.

Tohtoriksi ovat väitelleet myös Jussi Halla-aho (ps), Veronika Honkasalo (vas), Kimmo Kiljunen (sd), Anna Kontula (vas), Jari Koskela (ps), Mia Laiho (kok), Maria Ohisalo (vihr), Sakari Puisto (ps) ja Paula Risikko (kok).

Jos eduskunnassa on viljalti tohtoreita, juristit nokittavat lukumäärässä tohtorit. Kansaedustajista 16 on lakimiehiä. Uusista kansanedustajista juristeja on kolme: Elisa Gebhard (sd), Karoliina Partanen (kok) ja Onni Rostila (ps).

Kokoomuksen riveissä on viisi juristia, Sdp:llä neljä, perussuomalaisilla kolme sekä keskustalla ja Rkp:llä kummallakin kaksi juristia.

Huonolta ei näytä eduskunta myöskään diplomi-insinöörien ja insinöörien silmin.

Kansanedustajista insinöörejä on viisi ja diplomi-insinöörejä yhdeksän.

Eduskunnan diplomi-insinööreistä yli puolet on naisia, ja diplomi-insinöörit jakautuvat tasan vihreiden, perussuomalaisten ja kokoomuksen kesken.

Kansanedustajista diplomi-insinöörejä ovat Atte Harjanne (vihr), Hanna Holopainen (vihr), Saara Hyrkkö (vihr), Lulu Ranne (ps), Sami Savio (ps), Ville Vähämäki (ps), Jukka Kopra (kok), Mari-Leena Talvitie (kok) ja Elina Valtonen (kok).

Diplomi-insinöörien kanssa samoja opinahjoja ovat käyneet arkkitehdit Anders Adlercreutz (r) ja Jenni Pitko (vihr).

Pastoreita on kaksi: Pekka Aittakumpu (kesk) sekä useamman tutkinnon suorittanut ja yhteiskuntatieteistä väitellyt Jari Koskela. Evp-upseeri Juha Hänninen on koulutukseltaan myös teologian maisteri.

Listaus ei ole kaikenkattava, vaan perustuu eduskunnan nettisivuilla kansanedustajan itse ilmoittamaan omaan ammattiin ja arvoon.