”Kun suomalaisille alkaa konkretisoitua, mitä kuusi miljardia tarkoittaa, voi tulla ikäviä yllätyksiä”, sanoo Mäkynen. Hän kertoo IS:lle hakevansa jatkokautta Sdp:n vara­puheen­johtajana.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo, ettei puolueella ollut realistisia mahdollisuuksia päästä hallitusneuvotteluihin kokoomuksen kanssa. Hänen mukaansa oli jo pitkään selvää, että kokoomus haluaa päähallituskumppanikseen nimenomaan perussuomalaiset.

Ensi viikolla alkaviin hallitusneuvotteluihin lähtevät kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

Sdp ei liikkunut vaalien jälkeen lainkaan omista talous­linjauksistaan, joten portti hallitus­neuvotteluihin pysyi kiinni. Sdp:n ex-kansanedustaja Erkki Tuomioja kyseenalaisti demareiden hallitus­tunnustelu­taktiikan torstaina Twitterissä.

– Näkymät ovat oikeistohallituksen myötä niin synkkiä, että jään kysymään olisiko myös vaalien voittajiin kuuluneen Sdp:n kannattanut olla valmiimpi hallitus­neuvotteluihin, Tuomioja pohti.

– Sopiminen oikeiston kanssa olisi ollut vaikeaa, mutta nyt sitä ei neuvotteluissa päästy edes testaamaan, Tuomioja jatkoi.

Erkki Tuomioja, Maria ja Matias Mäkynen Sdp:n vaalivalvojaisissa.

Mäkysen mukaan ongelma ei ollut niinkään Sdp:n haluttomuudessa neuvotella vaan siinä, että ”perussuomalaiset on valmis kuittaamaan kokoomuksen kuuden miljardin sopeutukset ja talouslinjaukset sellaisenaan”. Sdp:lle tämä ei olisi ollut mahdollista, Mäkynen painottaa.

– Mikään meille mahdollinen vastaantulo kokoomuksen suuntaan ei olisi riittänyt ensimmäiselle neuvottelukierrokselle.

Sdp on siis suurella todennäköisyydellä seuraavat vuodet oppositiopuolue. Puolue kasvatti kannatustaan ja paikkamääräänsä pääministeripuolueen paikalta, mikä on harvinaista. Nyt valtaan on nousemassa kuitenkin oikeistohallitus. Lasketaanko Sdp:ssä sen varaan, että kannatus nousee oppositiossa automaattisesti?

– Ei tietenkään ole mitään automaattia. Meidän pitää tehdä kovasti töitä, kehittää omaa toimintaamme ja kirkastaa linjauksiamme.

Sdp ei ole menossa oppositioon vastustamaan kaikkia hallituksen esityksiä "vain vastustamisen ilosta”, Mäkynen sanoo.

– Tuemme niitä hallituksen esityksiä, jotka ovat meidän mielestämme järkeviä.

– Mutta on ihan selvää, että oman linjamme pitää olla selkeä ja kuuluva niissä kysymyksissä, joissa emme ole hallituksen esitysten kannalla.

Hänen arvionsa mukaan suurinta hankausta tekeillä olevan oikeistohallituksen ja Sdp:n välillä nähdään talous- ja työmarkkinapolitiikassa. Mäkynen sanoo olevansa huolissaan siitä, miten paljon kokoomuksen johtama hallitus aikoo ”myllätä” työmarkkinoilla. Myös mahdollisesti edessä olevat perusturvaleikkaukset ”hirvittävät” Mäkystä.

Mäkynen sanoo, että Sdp:n pitää kirkastaa omaa talouslinjaansa. Hänen mukaansa vaaleissa puolue jäi kokoomuksen ja perussuomalaisten taakse, koska Sdp:n oma linja ei ollut tarpeeksi selvä.

Sdp:n leikkaushaluton ja talouskasvuodotuksiin perustunut linja jäi hahmottumatta äänestäjille ja kilpailijoille.

– Meidän on kyettävä kriittisesti tarkastelemaan sitä, miksi äänestäjät eivät luottaneet vielä vahvemmin meidän linjaamme.

Mäkynen ennustaa tulevan hallituksen leikkaukset tulevat olemaan katkeraa kalkkia myös monille niistä suomalaisista, jotka hallitukseen menossa olevia puolueita äänestivät.

– Vaikka neuvotteluihin lähtevillä puolueilla on enemmistö kansanedustajapaikoista, niin en ole lainkaan vakuuttunut siitä, että suomalaiset oikeasti äänestivät niin oikeistolaisen vaihtoehdon puolesta kuin nyt näyttää olevan tulossa.

Mäkysen mielestä on ongelmallista, että kokoomus ei kertonut ennen vaaleja ”riittävän yksityiskohtaisesti”, miten puolue aikoo miljardiluokan sopeutukset tehdä.

– Kun suomalaisille alkaa konkretisoitua, mitä kuusi miljardia (kokoomuksen vaatima sopeutus) tarkoittaa, voi tulla ikäviä yllätyksiä.

Mäkysen mukaan on ilmiselvää, ettei kuuden miljardin euron sopeutus ole mahdollinen ilman leikkauksia sosiaaliturvaan, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen.

– Tämän on valtiovarainministeriökin myöntänyt, mutta vasta vaalien jälkeen.

Mäkynen kertoo hakevansa jatkokautta Sdp:n varapuheenjohtajistossa. Hän on toiminut puolueen 3. varapuheenjohtajana vuodesta 2020 saakka.

Mäkynen arvioi lunastaneensa ensimmäisellä kolmivuotiskaudellaan Sdp:n puoluekokoukselle antamansa lupauksen osallistua aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja nostaa puolueen profiilia esimerkiksi talouspoliittisessa keskustelussa.

Hänen mielestään puoluejohdossa on hyvä olla jatkuvuutta tilanteessa, jossa puheenjohtaja vaihtuu varmuudella. Nykyisistä varapuheenjohtajista 1. varapuheenjohtaja Niina Malm on kertonut halukkuudestaan jatkaa. 2. varapuheenjohtaja Ville Skinnari ei ole kertonut jatkoaikeistaan.

Antti Lindtman on suurella todennäköisyydellä Sanna Marinin seuraaja Sdp:n puheenjohtajana.

Puheenjohtaja Sanna Marinin seuraajaehdokkaita on toistaiseksi vain yksi: eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Miksi Mäkynen ei halua hakea Sdp:n puheenjohtajaksi?

– En koe, että rahkeeni ja kokemukseni vielä riittäisivät puheenjohtajan hyvin kokonaisvaltaiseen tehtävään.

Mäkynen nousi eduskuntaan varasijalta joulukuussa 2019, kun Jutta Urpilainen (sd) siirtyi EU-komissaariksi. Tämän kevään eduskuntavaaleissa Mäkynen keräsi yli 6 600 ääntä ollen demareiden ääniharava Vaasan vaalipiirissä.

Mäkynen ei sulje pois sitä, että hakisi puheenjohtajuutta joskus myöhemmin.

– Mutta nyt se ei ole vielä ajankohtaista.