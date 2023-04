Suuret ulkomaiset mediat ovat uutisoineet laajasti siitä, millainen hallitus Suomeen mahdollisesti muodostetaan. Otsikoissa on noussut esiin ”äärioikeisto”.

Uutisten otsikoissa äärioikeistolla on viitattu perussuomalaisiin.

”Suomen tuleva pääministeri aloittaa hallitusneuvottelut äärioikeiston kanssa”

”Suomen äärioikeisto neuvottelee koalitiohallitukseen liittymisestä”

”Suomalaiset konservatiivit ovat avoimia hallitusneuvotteluille äärioikeistolaisen puolueen kanssa”

”Suomen tuleva pääministeri muodostaa hallituksen äärioikeiston kanssa”

”Äärioikeistolainen puolue liittyy hallitusneuvotteluihin päämääränään muodostaa seuraava hallitus”

”Suomeen tulossa konservatiivihallitus, johon kuuluu äärioikeisto”

Petteri Orpo kutsui torstaina perussuomalaiset, Rkp:n ja kristillisdemokraatit hallitusneuvotteluihin.

Muun muassa tällaisia otsikkoja nähtiin eilen suurten ulkomaalaisten uutismedioiden, kuten Guardianin, Politicon, Bloombergin, Al-Jazeeran, Le Monden ja Euronewsin sivustoilla.

Uutisten otsikoissa äärioikeistolla on viitattu perussuomalaisiin.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) julkisti eilen torstaina ne puolueet, jotka hän kutsuu hallitusneuvotteluihin Säätytalolle. Neuvotteluihin osallistuu neljä puoluetta: kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

Esimerkiksi Twitterissä on käyty tiuhaan keskustelua siitä, onko hyväksyttävää käyttää mahdollisesta kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien muodostamasta hallituksesta nimeä ”oikeistohallitus”.

Lue lisää: Sanasota roihahti: Twitterissä kinataan jo nyt hallituksen nimestä, vaikkei hallitusta vielä edes ole

Joidenkin mielestä nimellä ”oikeistohallitus” pyritään luomaan negatiivisia mielikuvia. Toiset taas ovat huomauttaneet, että Sanna Marinin (sd) hallitustakin kutsuttiin monenlaisilla nimillä.

Sosiaalisessa mediassa puhutaankin nyt siitä, että maailmalla perussuomalaiset näyttäytyisi äärioikeistolaisena puolueena. Monet ovat myös pohtineet, miten kyseiset otsikot vaikuttavat Suomen maakuvaan.

Lue lisää: Tässä ovat Säätytalon neuvottelijat – Marin sivalsi heti Petteri Orpoa

Ulkoministeriön maakuvayksikön maakuva-asiantuntija Meira Pappi sanoo IS:lle, että yksittäiset uutisotsikot eivät vaikuta itsessään Suomen maakuvaan maailmalla, eikä yksittäinen hallitus välttämättä ehdi pitkäaikaisesti vaikuttaa Suomi-kuvaan maailmalla.

Suomen maakuva voisi muuttua, jos tietynlaisia uutisia tehtäisiin toistuvasti pitkällä aikavälillä.

Papin mukaan hallituksen teoilla tai niistä uutisoinnilla voi kuitenkin olla hetkellisesti vaikutusta Suomen maineeseen.

– Esimerkiksi millaisia investointeja on mahdollista saada tai millaisia osaajia voidaan houkutella. Näihin hallituksen teot ja niistä uutisointi voivat vaikuttaa lyhyellä aikavälillä. Mutta muodostuuko niistä osa Suomen maakuvaa, se on pidemmän ajan kysymys, Pappi sanoo.

Papin mukaan Suomen maakuvan keskiössä ovat hyvä hallinto, yhdenvertaisuus, demokratia, ihmisoikeudet, toimivuus, turvallisuus, koulutus, kestävyys ja ympäristö.

– Maakuvaan vaikuttamisen keskiössä ovat Suomessa tehtävät poliittiset päätökset, yksittäisten yritysten ja kansalaiset teot, sekä työkseen Suomen tunnettuuden kasvattamista tekevät verkostotoimijat, Pappi selventää.

– Jos esimerkiksi koulutus alkaisi pidemmällä aikavälillä rapautua, ja siitä uutisoitaisiin toistuvasti kansainvälisessä mediassa, se vaikuttaisi Suomen maakuvaan.

Tuleva hallitus joutuu tekemään suuria sopeutustoimia. Pappi ei usko, että esimerkiksi leikkauksista uutisointi vaikuttaisi Suomen maakuvaan, mutta lyhyellä aikavälillä vaikutusta voisi olla Suomen maineeseen.

Sanna Marin ja Antti Lindtman (sd) neuvottelivat omien sanojensa mukaan tosissaan.

Maaliskuussa ulkoministeriö kertoi tutkimusten osoittavan, että tunnettujen henkilöiden merkitys maakuvalle on keskeinen, ja Marinin saama maakuvallinen huomio on hyvin laajaa.

Lue lisää: Ministeriö: Suomen maakuva ulkomailla muuttui poikkeuksellisella tavalla

Suurin osa Marinin näkyvyydestä on ollut neutraalia, mutta raportin mukaan neljännes kansainvälisestä uutisnäkyvyydestä on ollut selkeästi positiivista Suomi-kuvan kannalta. Erityisesti Suomen yhdenvertaisuus, koulutus ja mahdollisuuksien tasa-arvo on nostettu esiin myönteisesti.

Papin mukaan pääministeri Mariniin liittyvä narratiivi poikkesi ulkomaisissa medioissa kotimaan medioista.

– Jopa kohut, kuten tanssikohuun liittyvä uutisointi, oli tutkimusten mukaan ulkomailla positiivista ja toimivat maakuvanosteena, Pappi toteaa.

– Tanssikohua käsiteltiin uutismediassa hyvin myönteisesti tasa-arvon kautta sekä siitä näkökulmasta, että Suomessa pääministerikin voi viettää vapaa-aikaa ja juhlia, hän jatkaa.

Hänen mukaansa Marinin tapauksessa merkittävää oli se, että suuri osa Marinin saamasta huomiosta ulottui perinteisen politiikkajulkisuuden ulkopuolelle. Muun muassa isojen kansainvälisten medioiden laajat henkilökuvat nostivat esiin myönteisiä asioita suomalaisesta yhteiskunnasta ja toivat näkyvyyttä ja tunnettuuden kasvua Suomelle.

Voisiko perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tai mahdollinen tuleva pääministeri Petteri Orpo nousta ulkomailla suosioon?

– On hirveän vaikeaa arvioida, millaiseen julkisuuteen joku henkilö voi nousta. Tulevalla hallituskaudella näemme, millaisia uutisia ulkomainen media tekee.