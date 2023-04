Presidentti Niinistöltä tiukka viesti tulevalle hallitukselle

Namibiassa valtiovierailulla oleva Niinistö katsoo Putinin antaneen Fortumin omaisuuden haltuunotolla selvän signaalin.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön Afrikan-vierailulle osui kaksi kovaa kotimaista uutista: uuden hallituksen muodostaminen sekä Fortumin Venäjän-omaisuuden haltuunotto.

Uutta hallitusta lähtevät muodostamaan kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

IS kysyi Niinistöltä Windhoekissa Namibiassa, minkälainen haaste uutta hallitusta odottaa esimerkiksi talouden tai ulkopolitiikan osalta. Niinistön vastaus oli tiivis.

– Niin, kyllä kai siitä vallitsee aika pitkälle menevä yhteinenkin käsitys, että talouden haaste on hurja, Niinistö totesi.

Niinistö kommentoi aiemmin valtiopäivien avajaisten yhteydessä, että ”tässä maassa on jo liki 15 vuotta eletty velaksi”.

Niinistö sanoi tuolloin, että tulevan hallituksen tärkeimmät kysymykset liittyvät ulkoiseen maailmaan ja ”globaalin kriisiytymisen tarkkaan seuraamiseen” sekä valtion velkaantumiseen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti tällä viikolla asetuksen, jonka nojalla Venäjä voi ottaa hallintaansa ulkomaisia yrityksiä tai niiden Venäjällä sijaitsevaa omaisuutta.

Putinin toimenpiteen voi nähdä kostona lännen pakotteista. Fortum omistaa Venäjällä seitsemän voimalaitosta Uralin alueella ja Länsi-Siperiassa.

– Hän (Putin) näyttää sanoneen, että tämä on vasta vastaus G7-maiden suunnittelemille uusille, koville pakotteille. Herättää tietysti kysymyksen, miksi suomalainen yhtiö. Emme ole G7:ssä, Niinistö huomioi.

Olitte itsekin vihkimässä erästä Fortumin laitosta Venäjällä käyttöön. Oliko tämä päätepiste suomalaisen valtionyhtiön traagiselle tarinalle Venäjällä?

– Vihkimisellä ja investoinnilla, jotka oli vuosia sitten päätetty, ei ole mitään tekemistä (Niinistö ja Putin vihkivät Fortumin uuden voimalan Länsi-Siperian Njaganissa 2013). Presidentti vihkii oikeastaan kaikki ne suomalaisten yritysten laitokset, joihin vihkimään pyydetään, jopa anellaan, Niinistö aloittaa.

– Minusta tämä näyttää vähän päätepisteeltä aika monen muunkin sijoittajan ajatuksissa, koska sijoittamisessa, joka täällä tunnutaan ymmärrettävän, keskeisin asia on, että sijoitus on turvassa ja toiseksi tärkeintä on se, että että se tuottaa jotakin, Niinistö jatkaa.

Minkälaisen signaalin Venäjä antaa?

– Jos ajattelisi antavan sellaisen signaalin, että älkää tänne ainakaan tulko, niin ehkä se tuli annettua.

Niinistö tapasi torstaina Namibian Windhoekissa Namibian presidentin Hage Geingobin.

Niinistö toivotettiin tervetulleeksi Oshhiwambon heimon tanssiseremonioilla ja Okavangon heimon hyppynumerolla.

Oshhiwambon heimon tanssijat ottivat Niinistön vastaan Namibian presidentinpalatsin edessä. Niinistö ei lähtenyt jammailemaan tanssin tahdissa, mutta hymyili ja heilutti housunpunttia kädellään.

Presidenttien tiedotustilaisuuden yhteydessä Suomen Kansallismuseo palautti Namibialle kaksi sirpaletta Pohjois-Namibiassa sijaitsevan Ondongan kuningaskunnan pyhästä valtakivestä, jotka lähetyssaarnaaja Martti Rautanen ja kasvitieteilijä Hans Schinz irrottivat vuonna 1886.

– Jos otat jotakin, sinun pitäisi palauttaa se, eikö se ole niin. Joskus se kestää vähän aikaa. Olen varma, että idea ei ollut paha, kun lähetyssaarnaaja Martti otti ne kivet, mutta on hyvin ilmeistä, että ne kuuluvat tänne, Niinistö sanoi tiedotustilaisuudessa.

Geingob kertoi, että kivien kunniaksi järjestetään vielä isompi seremonia, ja lisäsi, että tapaus antaa hyvän esimerkin kaikille, jotka ”varastivat asioita Afrikasta".

Kansallismuseo luovutti Suomeen viedyt voimakivet Namibialle. Presidentti Geingob kertoi, että kivien palauttamisen kunniaksi järjestetään vielä uusi seremonia.

Niinistön mukaan ”jännää” tapauksessa on se, että vuoteen 2015 mennessä kukaan ei tiennyt tarkkaan, mistä kivistä on kyse ja mistä ne ovat lähtöisin.

– Ne tuovat sen mieleen, että aikanaan presidentti Trumpin pyynnöstä palautimme Yhdysvaltoihin intiaanien jäänteitä. Minusta on erittäin hienoa havaita, että he (namibialaiset) antavat arvoa sille.

Ukrainan sota on kummitellut Niinistön valtiovierailujen taustalla. Niinistö on puhunut vierailullaan useaan otteeseen ”Venäjän sodasta”, jolla on vakavia vaikutuksia myös Afrikan maille.

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa puhui sen sijaan ”konfliktista”, eikä tuominnut Venäjää. Etelä-Afrikka isännöi elokuussa Brics-maiden kokousta ja epäselvää on, pidättääkö Etelä-Afrikka Putinin, jos Putin saapuu kokoukseen.

Namibia vetäytyi Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta 2015. Geinbobin mielestä tuomioistuin on kohdistettu afrikkalaisiin johtajiin.

– Meidän tuomioistuimet ovat riippumattomia. Emme tarvitse sitä, Geingob sanoi IS:n kysyessä asiasta.

Niinistö katsoo, että läntisissä maissa on opittava ajattelemaan, että emme ole ”merkillisen ylivertaisia”. Kuva Niinistön ja Geingobin tiedotustilaisuudesta.

Niinistö uskoo saaneensa Etelä-Afrikassa ja Namibiassa perille sen viestin, että Venäjä hyökkää ja Ukraina puolustautuu. Myös Suomen Nato-jäsenyyden taustat tuli kerrattua.

Aiheena Ukrainan sota vaikuttaa olevan Afrikan eteläkärjessä silti hieman etäinen.

– Täytyy tässäkin osata katsoa peiliin: kun olemme kuulleet verisistä sodista Afrikassa, olemme olleet kovasti pahoillamme, että olisi hyvä että sellainen sota päättyisi tuossa. Nyt eurooppalainen sota on afrikkalaisista yhtä kaukana, ja luulen, että täällä varmasti kannatetaan rauhaa kovastikin, mutta täytyy ymmärtää, että kaikki katseet eivät ole enää meissä eikä Euroopassa, Niinistö sanoo.

Niinistö mainitsee, että kun niin sanotuissa länsimaissa asuu 2–3 miljardia ihmistä, ”mutta heitä muita on kuusi miljardia”.

– Meidän täytyy oppia ajattelemaan vähän uudella tavalla tulevaisuuteen päin. Afrikassa tulee olemaan neljännes maapallon väestöstä muutaman vuosikymmenen päästä ja Eurooppa vanhenee täyttä höyryä. Ei ole ehkä välttämättä niin, että me tulemme ja sanomme, vaan me joudumme katsomaan, mikä on meidän traditiomme omaavien ihmisten ja kansojen paikka siinä maailmassa. Se on aika iso kysymys.

Niinistön valtiovierailu päättyy Namibiassa perjantaina. Lähes vuorokauden kestävä paluumatka hoidetaan kanslian mukaan reittilennoilla. Kanslian mukaan myös menomatka tehtiin reittilennoilla.