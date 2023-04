Ministeripesteihin on tarjolla puolueiden johtohahmoja, entisiä ministereitä ja pitkän linjan kansanedustajia.

Kokoomus alkaa ensi viikolla muodostaa hallitusta yhdessä perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien kanssa. Vaikka ministerinimien julkistamiseen menee vielä pitkään, ministerispekulaatiot ovat käyneet kulisseissa kuumana jo pitkään. Ilta-Sanomat listasi ministeripörssin kuumimmat nimet kaikista neljästä hallitusneuvotteluihin lähtevästä puolueesta.

Koko kokoomuksen puheenjohtajisto hallitukseen?

Petteri Orpon kokoomus saanee seitsemästä kahdeksaan ministerin salkkua.

Jos ja kun kokoomus on pääministeripuolue, tulee hallituksen muodostajasta ja kokoomuksen puheenjohtajasta Petteri Orposta pääministeri. Orpo on aiemmin toiminut valtiovarainministerinä, sisäministerinä ja maa- ja metsätalousministerinä.

Kokoomukselle on tarjolla seitsemästä kahdeksaan ministerisalkkua. Liki varmoja ministereitä ovat puolueen varapuheenjohtajat Elina Valtonen ja Antti Häkkänen sekä eduskuntaan paluun kevään vaaleissa tehnyt Anna-Kaisa Ikonen. Kolmikosta ministerikokemusta on ennestään Häkkäsellä, joka toimi oikeusministerinä vuosina 2017–2019.

Helsingin ylivoimaiselle ääniharavalle Valtoselle on soviteltu ulkoministerin tehtävää. Häkkäsen on arveltu olevan kiinnostunut puolustusministerin salkusta. Tampereen pormestarin paikalta eduskuntaan palannut Ikonen on mahdollinen seuraava kuntaministeri. Hän on toiminut aiemmin kuntaministeri Henna Virkkusen valtiosihteerinä.

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on korkealla ministeripörssissä. Hänellä olisi valmiudet toimia esimerkiksi elinkeino- tai ympäristöministerin tehtävissä. Mykkänen on aiemmin toiminut sisäministerinä sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä.

Kokoomuksella ministerinimien valintaan vaikuttavat sukupuolen ohella maantiede. Orpo on Turusta, Valtonen Helsingistä, Häkkäsen kotipaikka on Mäntyharju ja Ikosen Tampere.

Ministerin pesti voi olla luvassa – osin aluepoliittisista syistä – myös lappilaiselle Heikki Autolle. Myös neljännen kauden kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo Keski-Suomesta kärkkyy ministerin pestiä.

Myös oululaisella Mari-Leena Talvitiellä ja forssalaisella Sanni Grahn-Laasosella on mahdollisuudet päästä kokoomuksen ministeriremmiin. Grahn-Laasonen on toiminut aiemmin opetus- ja kulttuuriministerinä ja ympäristöministerinä.

Perussuomalaiset: Mitä tekee Halla-aho?

Riikka Purran perussuomalaisille on luvassa kuudesta seitsmään salkkua.

Perussuomalaiset on saamassa valtiovarainministerin salkun. Sen ottaa kantaakseen puolueen puheenjohtaja Riikka Purra. Kaikkiaan salkkuja on tarjolla kuudesta seitsemään.

Perussuomalaisilla ei salkkujaossa maantiedettä tai sukupuolijakaumaa pohdita yhtä tarkasti kuin kokoomuksessa.

Todennäköisiä perussuomalaisia ministerinimiä ovat ainakin edelliskaudella eduskuntaryhmää johtanut kolmannen kauden kansanedustaja Ville Tavio ja puolueen varapuheenjohtaja, kolmannen kauden kansanedustaja Leena Meri. Tavio on lakimies ja Meri varatuomari, joten oikeusministerin tehtävään on molemmilla valmiuksia.

Puolueen entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho pääsee ministeriksi, jos haluaa. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini sanoi Ilta-Sanomille keskiviikkona, että Halla-ahon pitäisi ryhtyä sisäministerin tehtävään. Sisäministeri vastaa muun muassa maahanmuutto-, poliisi- ja raja-asioista.

Puhemiehen pesti kuuluu tavallisesti hallituksen toiseksi suurimmalle puolueelle. Nyt se on siis menossa perussuomalaisille. Halla-ahoa on käytäväkeskusteluissa huhuiltu tuohon tehtävään. Puhemieheksi luonnollinen vaihtoehto olisi myös viime kaudella toisena varapuhemiehenä toiminut Juho Eerola.

Sote-asioissa profiloitunut Arja Juvonen on jo neljännen kauden kansanedustaja ja mahdollinen ministerinimi, jos puolueelle tulisi salkkujaossa toinen sosiaali- ja terveysministeriön ministerinpesteistä.

Toisen kauden kansanedustaja, tamperelainen Sakari Puisto on perussuomalaisten potentiaalisia ministerinimiä. Oulun vaalipiirin neljännen kauden kansanedustajasta Ville Vähämäestä puhutaan käytäväkeskusteluissa mahdollisena ministerinä.

Ministerispekulaatioista ei sovi unohtaa myöskään hämäläiskansanedustajia eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi noussutta Lulu Rannetta ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana viime vaalikaudella toiminutta Jari Ronkaista. Myös hallintovaliokuntaa edellisen hallituskauden lopulla johtanut, helsinkiläinen Mari Rantanen on mahdollinen ministerinimi.

Rkp haluaa raskaan salkun, Essayah Kd:n ainoa ministeri

Jos Rkp on seuraavassa hallituksessa, on sille tarjolla kaksi ministerin salkkua. Rkp:n huhutaan tavoittelevan painoarvoltaan merkittävää opetusministerin tehtävää. Salkun saisi puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Henriksson on toiminut oikeusministerinä työnsä pian päättävässä hallituksessa sekä Kataisen-Stubbin hallituksessa vuosina 2011–2015.

Rkp:n toiseksi ministeriksi on kaiken järjen mukaan nousemassa nykyinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

Kristillisdemokraateille on tarjolla yksi ministerin salkku. Käytäväpuheissa on käynyt ilmi, että puolue tavoittelee maa- ja metsätalousministerin salkkua. Puolueen itseoikeutettu ministeri on puolueen puheenjohtaja Sari Essayah.