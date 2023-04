Tässä ovat Säätytalon neuvottelijat – Marin sivalsi heti Petteri Orpoa

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) kertoi torstaina kutsuneensa Säätytalolle hallitusneuvotteluihin perussuomalaiset, Rkp:n ja kristillisdemokraatit. Soraääniä mahdollisesta tulevasta oppositiosta kuului heti.

Varsinaiset neuvottelut alkavat perinteisesti Helsingissä Säätytalolla 2. toukokuuta, eli ensi viikon tiistaina.

Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa olevan erittäin tyytyväinen Riikka Purran (ps), Anna-Maja Henrikssonin (r) ja Sari Essayahin (kd) kanssa käytyihin keskusteluihin.

– Kun työtä tehdään, pyrimme siihen, että emme tule vaatimaan keneltäkään mahdottomuuksia, Orpo sanoi.

Orpon mukaan tunnustelujen aikana erityisen tärkeitä ovat olleet kaksi asiaa: mikä on puolueiden tilannekuva isänmaan tilasta, millaisia muutosta ja reformeja puolueet näkevät, että Suomen puolesta pitää tehdä. Toisena keinot, miten kaikkien jakamaan tavoitteeseen voidaan päästä. Myös luottamus on tärkeä kysymys.

– Meillä on isoja haasteita ja meidän on tehtävä vaikeita ratkaisuja. Meidän on säästettävä reformeja. Mutta nämä ovat tehtävissä tällä kokoonpanolla, Orpo sanoi.

Orpo myöntää, että eroja puolueiden kanssa on, mutta yhteisymmärrys voidaan löytää.

– Varmaan on ihan tosiasia, että sopeuttamisen kokonaisuuden rakentaminen tulee olemaan se kaikkein suurin haaste jokaiselle. Jaamme kaikki yhteisen huolen ja sen näkemyksen lähtökohdan, että 6 miljardin sopeuttamistasoon pitää päästä.

Sdp:n kanssa suurin ero oli Orpon mukaan tilannekuvassa ja niissä keinoissa, joilla Suomen asioita laitetaan kuntoon. Hän sanoi, että kriisitietoisuus oli eri luokkaa, kuten näkemyserot tilanteesta ja keinoista suuria.

Purra puolestaan muistutti, että ”vielä on suuria erimielisyyksiä”.

– Mitään niin suurta erimielisyyttä ei kuitenkaan ole, etteikö siitä voitaisi neuvotella, Purra sanoi.

Julkisuudessa ovat puhuttaneet erityisesti Rkp:n ja perussuomalaisten maahanmuuttokysymysten eroavaisuudet.

Purra totesi näiden olevan neuvottelukysymys, mutta muistutti, että maahanmuuton suitsiminen on perussuomalaisille tärkeä asia.

– Me emme vastusta kaikenlaista maahanmuuttoa. Työperäisessä maahan­muutossakin on varmasti löydettävissä sellaisia asioita, joissa olemme yhtä mieltä. Mutta tässä pysyn samalla linjalla kuin tähänkin asti, hän täsmensi.

Myös Henriksson ja Essayah kiittivät Orpoa hyvästä tunnusteluprosessista.

Henriksson myönsi, että Rkp:n eduskuntaryhmässä yksi kansanedustaja oli eri mieltä Säätytalolle menosta: Eva Biaudet.

Henriksson oli kuitenkin varma siitä, että jos riittävää tahtoa löytyy, tiet eteenpäin löytyvät.

Paikalla eduskunnan valtiosalissa olivat tiedotustilaisuuden jälkeen myös mahdollisen tulevan opposition edustajat.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman totesivat molemmat, että Sdp osallistui tunnusteluihin tosissaan.

– Meillä oli erilaisia näkemyksiä kokoomuksen kanssa erityisesti hyvinvointivaltion perustehtäviin, kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvaan ja koulutuksen säästöihin liittyviin kysymyksiin. Kyllä veikkaan, että mikäli tällä mittaluokalla menosopeutusta aiotaan tehdä, niin mikään yhteiskunnan sektori tuskin sen ulkopuolella on, Marin sanoi.

Sdp:lle kynnyskysymykset olivat, että sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja sote-palveluista ei leikata.

– Omien reunaehtojemme puitteissa olisimme olleet valmiita neuvotteluihin, mutta selkeästi kokoomus ja Petteri Orpo ei halua näitä reunaehtoja kunnioittaa, Marin totesi.

Marin totesi, että jos kokoomuksen ehdottamalla menosopeutuksella mennään, ”tämä aiheuttaa yhteiskunnaan pitkät jäljet erittäin pitkäksi aikaa”.

Lindtman puolestaan sanoi, että kokoomus halusi selvästi valita Suomeen oikeistopohjan.

– Itse olin mukana myös vuonna 2015 tunnusteluissa, jotka silloin päättyivät myös siihen, että Sdp ei saanut kutsua hallitusneuvotteluihin. Siihen verrattuna nämä tunnustelut meidän suuntaan olivat huomattavasti kevyempiä, Lindtman sanoi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo puolestaan kertoi toivovansa, että neuvotteluissa tilanne kääntyisi niin, että saataisiin "vastuullisempi hallitus".

– Nyt pitäisi keskittyä aivan toisenlaiseen politiikkaan, kuin mitä kokoomus on ajamassa. Kokoomuksen ehdotukset tuntuvat todella kovalta, Saramo sanoi.

– Aika huonosti olen nukkunut eduskuntavaalituloksen jälkeen, hän lisäsi.