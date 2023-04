Petteri Orpo kertoo torstaina hallitusneuvotteluihin lähtevät puolueet – tässä todennäköisin kokoonpano

Petteri Orpo kertoo torstaina, mitkä puolueet saavat kutsun Säätytalolle hallitusneuvotteluihin.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) paljastaa huomenna, mitkä puolueet pääsevät kokoomuksen johtamiin hallitusneuvotteluihin. Ensin Orpo tapaa eduskuntaryhmien edustajia kello 14 alkaen, minkä jälkeen vuorossa on mediatilaisuus eduskunnan valtiosalissa.

ISTV näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä.

Todennäköisintä on, että kokoomus alkaa muodostaa hallitusta yhdessä perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien kanssa.

Kokoomus on neuvotellut ennen vaaleja ja niiden jälkeen kaikkein eniten perussuomalaisten kanssa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra toisti tiistaina puolueen tavoittelevan paikkaa hallituksessa.

Purran mukaan perussuomalaiset on valmis hallitukseen, mikäli puolue saa siellä edistettyä omia tavoitteitaan.

– Olemme valmiita tekemään kompromisseja. Neuvotteluista otaksutaan tulevan vaikeat, olipa siellä mitä puolueita hyvänsä.

Säätytalolle todennäköisesti suuntaavasta puoluenelikosta Rkp on suhtautunut julkisuudessa hyvin kriittisesti mahdolliseen hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ilmoitti jo ennen vaaleja, ettei puolue mene hallitukseen, joka tekee ”perussuomalaista politiikkaa”.

Henriksson sanoi maanantaina Rkp:n olevan valmis hallitusneuvotteluihin. Hän kuitenkin sanoi Rkp:n tietävän, ettei tule olemaan helppoa, jos kutsu tulee.

– Haluamme olla rakentamassa sellaista Suomea, joka katsoo eteenpäin. Näemme myös, että kaikilla eduskuntapuolueilla on tässä vastuu yrittää löytää ratkaisu, Henriksson sanoi.

Kristillisdemokraatit ei ole asettanut julkisuudessa rajoitteita hallituskokoonpanolle tai luetellut kynnyskysymyksiä.

Kun puolueen puheenjohtajalta Sari Essayahilta kysyttiin tiistaina, mitä asioita puolue ei halua hallitusohjelmaan, Essayah piti kielen keskellä suuta.

– Kun olen lukenut muiden puolueiden vastauksia, siellä ei ole tullut sellaisia asioita esille. Hallitusohjelman on oltava sellainen, jonka kristillisdemokraatit hyväksyy arvoiltaan.

Oikeistopohjan lisäksi on spekuloitu mahdollisesta sinipunasta eli kokoomuksen ja Sdp:n varaan rakentuvasta hallituskoalitiosta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kokoomuksen ja Sdp:n välillä ei ole ollut yhteydenpitoa sen jälkeen, kun Orpo tapasi maanantaina eduskunnassa puolueiden kahdenvälisissä keskusteluissa Sdp:n puheenjohtajan Sanna Marinin.

– Sosiaalidemokraattien kanssa näkemykset on edelleen aika isoja, että mikä on se kriisitietoisuuden taso ja mitkä ovat ne toimenpiteet, millä taloutta tasapainotetaan ja millä taloutta saadaan kasvuun. Nämä selkeästi erottaa suuria puolueita keskenään, Orpo kommentoi maanantaina tiedotustilaisuudessa.

Jo aiemmin Ilta-Sanomat on kertonut, että Sdp:llä ei ole ollut aitoa halua kokoomuksen johtamaan hallitukseen. Sdp:ssä on arvioitu jo pitkään, että kokoomuksen ykkösvaihtoehto päähallituskumppaniksi on perussuomalaiset.

– Kokoomus kutsuu Säätytalolle perussuomalaiset, Rkp:n ja kristillisdemokraatit. Tässä ei ole nähdäkseni ollut pitkään aikaan mitään epäselvää, eräs sinipunayhteistyötä teoriassa kannattava demari sanoi Ilta-Sanomille viime viikolla.

– Emme ole tyhmiä. Olemme jo pitkään haistaneet, että perussuomalaiset on ykkösvaihtoehto, toinen lähde sanoi Ilta-Sanomille.

Puolueista vain keskusta on ilmoittanut yksiselitteisesti aikovansa mennä murskatappionsa jälkeen oppositioon. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi tiistaina, että luonteva kokoonpano hallitukselle olisi vaalituloksen perusteella kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit.

– Perussuomalaiset ja kokoomus ovat varmasti neuvotteluissaan jo pitkällä, Saarikko arveli.