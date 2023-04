Näin kansanedustajat kommentoivat Fortum-sotkua – Sari Essayahilta ovela sivallus

Venäjän valtio otti Putinin määräyksellä haltuunsa väliaikaisesti Fortumin ja Uniperin omaisuuseriä Venäjällä. Monet kansanedustajat ovat kommentoineet sotkua Twitterissä.

Energiayhtiö Fortum tiedotti keskiviikkona Venäjän väliaikaisesta haltuunotosta, joka koskee yhtiön Venäjän-omaisuutta.

Venäjän valtio otti presidentti Vladimir Putinin määräyksellä haltuunsa väliaikaisesti Fortumin ja Uniperin omaisuuseriä Venäjällä.

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen sanoi aiemmin tänään IS:n haastattelussa vaativansa vastuunkantoa valtiolta.

Vastuussa ovat Tynkkysen mukaan hallitus sekä Eurooppa- ja omistajaohjausministeri. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyse ei ole vain yhdestä puolueesta, kuten Sdp:stä tai keskustasta.

– Se, että Fortum on edelleen Venäjällä, on laajasti suomalaisten poliitikkojen hyväksymä useampien hallitusten ajalta. Alleviivaan tässä myös kokoomuksen vastuuta. Nyt myös se, että Fortumia ei käsketty tulemaan pois Venäjältä, on laajempi kysymys.

– Mikään ei laukaise tilannetta, ennen kuin Suomi, Fortum ja länsi sanovat, että nämä omistukset Venäjällä ovat 0 euron arvoisia. Niin kauan kuin kuvittelemme, että Fortum saa jonkun roposen irti tästä, se on Putinin kiristysväline.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kommentoi asiaa Twitterissä lyhyesti.

– Tiedot Venäjän ukaasista koskien Fortumia ovat huolestuttavia. Yksityiskohtien kommentointi on yhtiön vastuulla ja asiaa ymmärtääkseni selvitetään. Valtio Fortumin enemmistöomistajana seuraa asiaa tiiviisti, Tuppurainen kommentoi lyhyesti.

IS yritti tavoittaa Tuppuraista kommentoimaan asiaa tänään. Hänen esikuntansa mukaan asiaan ei ole Twitter-lausunnon ohella enempää kommentoitavaa.

Myös muut kansanedustajat ovat kommentoineet asiaa Twitterissä.

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnellin mukaan Venäjä romuttaa toimillaan viimeisetkin yhteistyön rippeet.

– Taitaa mennä hyvin kauan, ennen kuin yhtiöt seuraavan kerran edes harkitsevat liiketoimintaa Venäjällä. Toimillaan Venäjä romuttaa viimeisetkin tulevaisuuden yhteistyön rippeet, jos niitä edes hyökkäyssodan jälkeen on ollutkaan, Limnell kirjoittaa.

Pekka Toveri (kok) puolestaan kommentoi, ettei ole pitänyt sijoittamista diktatuureihin ”järkevänä liiketoimintana.

– Tämän takia myin Fortumin osakkeeni jo vuosia sitten. Ei niitä montaa ollut, mutta en nähnyt sijoittamista diktatuureihin järkevänä tai moraalisesti oikeana liiketoimintana, Toveri kommentoi ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan Twitter-päivitystä.

Vihreiden varapuheenjohtaja Atte Harjanne puolestaan kommentoi, ”ettei Fortumin rosvoaminen Venäjän toimesta varsinaisesti yllätä”.

– Fortumin rosvoaminen Venäjän toimesta ei varsinaisesti yllätä. Jos joku jossain oli jostain syystä vielä kuvitellut, että Venäjälle kannattaa investoida pennin latiakaan, niin ei toivottavasti kuvittele enää, Harjanne sanoo.

Perussuomalaisten kansanedustaja Miko Bergbom huomauttaa, ettei epävakaisiin ja autoritaarisiin valtioihin sijoittaminen ole riskitöntä.

– Fortumin Venäjä-tappioiden tulisi opettaa edes sen verran, että epävakaisiin ja autoritaarisiin valtioihin sijoittaminen sisältää aina merkittäviä riskejä. Sitä samaa toivoisi odottavan myös yrityksiltä, jotka investoivat miljardeja euroja Kiinaan, Bergbom sanoo.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on jakanut Twitter-tilillään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen professorin Vesa Puttosen päivityksen.

Puttonen kirjoittaa, että teko on ”kovaa peliä Venäjältä”.

– Mitenköhän tällainen ”väliaikainen haltuunotto” kirjataan Fortumin taseessa, Puttonen kirjoittaa.

– Sama tuli mieleen, kun ollaan Vesan kanssa Vaasan kauppiksen kasvatteja. Tuskin kuitenkaan johdon tulospalkkioita pienentävästi, Essayah sivaltaa Fortumin palkkiosotkuihin viitaten.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen puolestaan huomauttaa, että ”ulkomaistenkin yhtiöiden omaisuus on Venäjällä vain lainassa.”

– Venäjä ilmoitti ottavansa väliaikaisesti haltuun Fortumin omaisuuden Venäjällä. Se kertoo siitä, että ulkomaistenkin yhtiöiden omaisuus on Venäjällä vain lainassa. Länsimaisten yritysten pitää jatkossa ymmärtää minkälaiset riskit Venäjälle investoiminen sisältyy, Satonen kirjoittaa.

Terhi Koulumies (kok) puoltaa professori Veli-Pekka Tynkkysen lausuntoja.

– Asiaa, Koulumies sanoo viitaten Tynkkysen kommentteihin.