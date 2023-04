Ministeri Tytti Tuppurainen kommentoi Venäjän Fortum-ukaasia: ”Huolestuttavaa”

Fortum tiedotti tänään keskiviikkona Venäjän väliaikaisesta haltuunotosta, joka koskee yhtiön Venäjän-omaisuutta. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselta on odotettu ulostuloa asiassa.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kommentoi Twitter-tilillään uutista Venäjän väliaikaisesta haltuunotosta, joka koskee energiayhtiö Fortumin Venäjän-omaisuutta.

– Tiedot Venäjän ukaasista koskien Fortumia ovat huolestuttavia. Yksityiskohtien kommentointi on yhtiön vastuulla ja asiaa ymmärtääkseni selvitetään. Valtio Fortumin enemmistöomistajana seuraa asiaa tiiviisti, Tuppurainen kommentoi lyhyesti.

IS yritti tavoittaa Tuppuraista kommentoimaan asiaa tänään. Hänen esikuntansa mukaan asiaan ei ole Twitter-lausunnon ohella enempää kommentoitavaa.

Aiemmin tänään IS haastatteli Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkystä, joka vaati valtiolta ja poliitikoilta vastuunkantoa asiassa.

Lue lisää: Putin käyttää Fortumia kiristys­ruuvina – professori vaatii valtio­johdolta vastuun­kantoa: ”Hassattiin ne rahat ja se siitä”

– Valtio kuvittelee, että Fortum saa tehdä päätöksiä itse. Näin ei kuitenkaan ole, sillä valtio on Fortumissa enemmistöomistajana. Valtio piiloutuu tämän bisneslogiikan selän taakse. Kyse on poliittisen tason ongelmasta, Tynkkynen kritisoi.

Tynkkysen mukaan Suomi jätti Putinille mahdollisuuden käyttää Fortumia kiristysvälineenä. Kyse on laajemmasta Suomen itsemääräämisoikeudesta.

Vastuissa ovat Tynkkysen mukaan hallitus sekä eurooppa- ja omistajaohjausministeri. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyse ei ole vain yhdestä puolueesta, kuten Sdp:stä tai keskustasta.

– Se, että Fortum on edelleen Venäjällä, on laajasti suomalaisten poliitikkojen hyväksymä useampien hallitusten ajalta. Alleviivaan tässä myös kokoomuksen vastuuta. Nyt myös se, että Fortumia ei käsketty tulemaan pois Venäjältä, on laajempi kysymys, Tynkkynen sanoi.

– Mikään ei laukaise tilannetta, ennen kuin Suomi, Fortum ja länsi sanovat, että nämä omistukset Venäjällä ovat 0 euron arvoisia. Niin kauan kuin kuvittelemme, että Fortum saa jonkun roposen irti tästä, se on Putinin kiristysväline, hän jatkoi.