Afrikkalaisopiskelija esitti "maailman onnellisimman maan presidentiksi” mainostetulle Niinistölle kysymyksen – Niinistö nosti esiin Sanna Marinin hallituksen

Sauli Niinistö kertoi opiskelijoille myös Suomen ”kunnianhimoisesta” ilmastotavoitteesta.

Johannesburg, Etelä-Afrikka

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön Etelä-Afrikan valtiovierailu jatkui keskiviikkona vierailulla Etelä-Afrikan kansainvälisten asioiden instituutissa Johannesburgissa.

Niinistö esiteltiin opiskelijoille ja instituutin henkilökunnalle ”maailman onnellisimman ja eniten kahvia juovan maan presidentiksi”.

Yksi opiskelija halusi tietää, miten Suomi edistää naisten oikeuksia.

Niinistö nosti vastauksessaan esiin Sanna Marinin (sd) hallituksen.

– Meillä oli naispääministeri ja viittä hallituksen muodostanutta puoluetta johti nainen. Juuri valitussa eduskunnassa (kansanedustajista) noin 45 prosenttia on naisia. Se on asia, jonka otan esiin niin usein kuin mahdollista. Minulla on ajatus, että tulevaisuus on paljon kiinni siitä, kuinka kohtelemme nuoria tyttöjä, nuoria yleensä, mutta erityisesti nuoria tyttöjä, Niinistö vastasi.

Ilmastonmuutoksesta kysyttäessä Niinistö otti esiin Suomen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

– Se on ehkä yksi kaikkien kunnianhimoisimmista tavoitteista koko maailmassa. Meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua. Ongelma on, että ne, jotka eivät ole eniten syypäitä ilmastonmuutokseen, kärsivät siitä ehkä eniten ja se koskee Afrikkaa. Meidän täytyy tuntea vastuumme, ja näen Suomen tavoitteet yhtenä vastauksena tehdä niin paljon kuin mahdollista.

Niinistö kertoi puheessaan vierailleensa edellisen kerran Johannesburgissa kymmenen vuotta sitten Nelson Mandelan hautajaisissa.

– Hautajaisissa oli vahva globaalin yhtenäisyyden tunnelma. Nyt tämä tunne menetetty, ja maailma kasvaa yhä enemmän erilleen.

Niinistö sanoi Venäjän käyvän Ukrainassa sotaa, jolla on yhä vahvemmat globaalit vaikutukset.

– On hyvin selvää, kuka on aggression aiheuttaja. Venäjä tekee pilkkaa YK:n peruskirjasta, joka vaatii jäsenvaltioita pidättäytymään voimankäytöstä.

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa käytti Ukrainan sodasta tiistaina erilaisia ilmauksia. Ramaphosa viittasi Ukrainan sotaan konfliktina, joka on aiheuttanut vastakkainasettelua. Ramaphosa ei tuominnut Venäjän toimia.

Lue lisää: Yksi ero pisti silmään Niinistön ja Etelä-Afrikan presidentin Venäjä-kommenteissa

– Te ja minä saatamme miettiä Ukrainan sotaa hieman eri linssien läpi. Ukraina on kaukana Afrikasta, Suomelle se on naapurustossamme. Monella Afrikalla maalla on muistoja läheisistä siteistä Neuvostoliittoon. Suomen kokemus on täysin erilainen. Toisen maailmansodan aikana puolustimme itseämme Neuvostoliiton invaasiota vastaan. Taistelimme kovaa ja pysyimme itsenäisinä, mutta maksoimme kalliin hinnan, Niinistö kertoi opiskelijoille.

Niinistö lisäsi, että ”Suomen historiallinen muisto” heräsi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Nato-jäsenyytemme ei ole ketään vastaan, maksimoimme liiton kautta omaa turvallisuutemme, Niinistö sanoi.

Niinistö siirtyy keskiviikkona Etelä-Afrikasta Namibiaan, jossa Niinistö tapaa torstaina maan presidentin. IS seuraa vierailua paikan päällä.