Vihreiden puheenjohtajakisaan on ilmoittautunut kaksi ehdokasta, useampi on kieltäytynyt kunniasta.

Kansanedustaja Fatim Diarra (vihr) ei aio osallistua vihreiden puheenjohtajakisaan. Diarra kertoi kieltäytymisestään ensin Suomen Kuvalehdelle.

Diarra perusteli blogissaan kieltäytymistään sillä, että ei ensimmäisen kauden kansanedustajana ole vielä riittävän kokenut puoluejohtajaksi.

– Minä en ole valmis puolueen puheenjohtajaksi vielä. Minut valittiin eduskuntaan kolme viikkoa sitten ja kansanedustajan työn tekeminen Suomen eteen on minun unelmieni täyttymys. Suhtaudun tähän tehtävään suurella kunnioituksella ja minulla ei ole sellaista harhakuvaa, että olisin valmis.

– Minä haluan opetella eduskuntatyön ja olla hyvä kansanedustaja. Vihreiden ryhmä on kolmasosan pienempi kuin viime kaudella. Tämä tarkoittaa, että pienemmän ryhmän on tehtävä isompi määrä töitä. Minä olen ryhmästämme myös ainoa, joka on ensimmäistä kertaa kansanedustajana. En ole vielä tehnyt yhtään valtiopäivätoimea, enkä neuvotellut sekuntiakaan eduskunnassa, Diarra perusteli puheenjohtajakisan väliin jättämistään.

Vihreiden puheenjohtajakisaan ovat toistaiseksi ilmoittautuneet vain kansanedustajat Saara Hyrkkö Espoosta ja Sofia Virta Kaarinasta. Hyrkkö ja Virta ovat toisen kauden kansanedustajia.

Sofia Virta ja Saara Hyrkkö ovat toistaiseksi ainoat ehdokkaat, jotka ovat ilmoittautuneet kisaamaan puheenjohtaja Maria Ohisalon paikasta kesäkuun puoluekokouksessa.

Puheenjohtajakisasta kieltäytyneitä on melko runsaasti. Vihreiden puheenjohtajuudesta ovat kieltäytyneet muun muassa varapuheenjohtajat Atte Harjanne ja Iiris Suomela, sisäministeri Krista Mikkonen, kansanedustaja Jenni Pitko sekä eduskuntaan palannut Oras Tynkkynen.

Puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr) kertoi tappiollisten eduskuntavaalien jälkeen, että hän jättää tehtävänsä kesän puoluekokouksessa. Vihreät menettivät vaaleissa 7 kansanedustajan paikkaa ja eduskunnassa istuu nyt 13 vihreiden kansanedustajaa.

Vihreiden puoluekokous pidetään 10.–11. kesäkuuta Seinäjoella.

