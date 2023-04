Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen sanoo IS:lle, että Vladimir Putinin tavoite on pitää Fortum ”helvetin esikartanossa”.

Energiayhtiö Fortumin haltuunotto Venäjällä on tulos Suomen pitkän idänpolitiikan linjan kustannuksista. Nyt on poliittisesti tunnustettava, että hassasimme ne rahat ja se siitä, sanoo Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen IS:lle.

Tynkkynen sanoo, että Vladimir Putinin tavoite on pitää Fortum ”helvetin esikartanossa”, eli ”ei päästää päiviltä, eikä antaa Fortumin myydä omistuksiaan Venäjällä”.

Toisin sanoen Putinin Venäjä käyttää Fortumia kiristysruuvina lännen suuntaan.

Tynkkynen uskoo, että Fortum pyrkii edelleen myymään omistuksensa Venäjällä, jotta investoinneista saataisiin edes jokunen euro taskuun. Hän pitää tätä virheenä.

Lisäksi professori vaatii valtiolta ja poliitikoilta vastuunkantoa.

– Valtio kuvittelee, että Fortum saa tehdä päätöksiä itse. Näin ei kuitenkaan ole, sillä valtio on Fortumissa enemmistöomistajana. Valtio piiloutuu tämän bisneslogiikan selän taakse. Kyse on poliittisen tason ongelmasta, Tynkkynen kritisoi.

Hänen mukaansa Fortumin olisi pitänyt lähteä Venäjältä viimeistään helmikuussa 2022, kun Ukrainan sota alkoi.

– Suomi jätti Putinille mahdollisuuden käyttää Fortumia kiristysvälineenä. Tässä on kyse laajemmasta Suomen itsemääräämisoikeudesta. Eurooppaa ja länttä ei voida tällä tavoin kiristää ja valtion täytyy sanoa se ääneen Venäjän suuntaan.

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.

Vastuussa ovat Tynkkysen mukaan siis hallitus sekä Eurooppa- ja omistajaohjausministeri. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyse ei ole vain yhdestä puolueesta, kuten Sdp:stä tai keskustasta.

– Se, että Fortum on edelleen Venäjällä, on laajasti suomalaisten poliitikkojen hyväksymä useampien hallitusten ajalta. Alleviivaan tässä myös kokoomuksen vastuuta. Nyt myös se, että Fortumia ei käsketty tulemaan pois Venäjältä, on laajempi kysymys.

– Mikään ei laukaise tilannetta, ennen kuin Suomi, Fortum ja länsi sanovat, että nämä omistukset Venäjällä ovat 0 euron arvoisia. Niin kauan kuin kuvittelemme, että Fortum saa jonkun roposen irti tästä, se on Putinin kiristysväline.

Professorin mukaan Fortumin Venäjän omaisuuksien haltuunotto liittyy laajempaan kuvioon siitä, että länsi yrittää saada haltuunsa esimerkiksi Venäjän omistukset läntisissä pankeissa, jotta nuo rahat voitaisiin antaa Ukrainalle. Venäjä haluaa kiristyksellään viestiä, ettei sen rahoja saa antaa Ukrainalle.

Fortum tiedotti tänään keskiviikkona Venäjän väliaikaisesta haltuunotosta, joka koskee yhtiön Venäjän-omaisuutta.

– Venäjän kansallisen valtion omaisuudenhoitoviraston Rosimushchestvon tiedotteen mukaan se on nimitetty väliaikaiseksi omaisuudenhoitajaksi, joka käyttää omistajan valtuuksia, mutta jolla ei ole oikeutta luovuttaa omaisuutta, yhtiö tiedotti.

– Fortumin tämänhetkisen käsityksen mukaan uusi asetus ei vaikuta omaisuuden ja yhtiöiden omistusoikeuteen (rekisteröity omistus) Venäjällä. On kuitenkin edelleen epäselvää, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi Fortumin Venäjän liiketoimintaan tai meneillään olevaan toimintojen myyntiprosessiin.

Asetuksen mukaan väliaikainen hallinnointi kohdistuu Fortumin venäläisen tytäryhtiön PAO Fortumin osakkeisiin.

Fortumin nettovarallisuuden arvo mukaan lukien omistusosuus venäläisyhtiö TGC-1:ssä oli Venäjällä 1,7 miljardia euroa joulukuussa.