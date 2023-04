Yksi ero pisti silmään Niinistön ja Etelä-Afrikan presidentin Venäjä-kommenteissa

Niinistö puhui ”Venäjän sodasta”, Ramaphosa ”konfliktista”.

Etelä-Afrikka haluaa pysyä neutraalina eikä suostu tuomitsemaan Venäjää.

Tämä tuli selväksi Etelä-Afrikan Pretoriassa tiistaina, jossa tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi valtiovierailullaan Etelä-Afrikan presidentin Cyril Ramaphosan.

Yksi ero pisti silmään presidenttien kommentoinnissa jo ennen varsinaista tiedotustilaisuutta.

Niinistö viittasi Ukrainan sotaan ”Venäjän sotana” ja sanoi sen olevan ”vakava rikkomus kansainvälistä lakia vastaan”. Niinistö lisäsi, että Venäjän hyökkäyksen seuraukset tuntuvat Afrikassa energia- ja ruokakriisinä.

Ramaphosa viittasi Ukrainan sotaan ”konfliktina” ja sanoi sen aiheuttaneen vastakkainasettelua ja lisäsi sodalla olevan pitkäkestoiset vaikutukset ”globaaliin arkkitehtuuriin”.

Etelä-Afrikalla on suora yhteys Venäjään BRICS-maiden ryhmän kautta: ryhmään kuuluvat Etelä-Afrikan ja Venäjän ohella Kiina, Brasilia ja Intia.

Etelä-Afrikka järjesti Kiinan ja Venäjän kanssa yhteisen sotaharjoituksen helmikuun lopulla ja isännöi elokuussa BRICS-maiden kokousta.

Yle kysyi Ramaphosalta tiedotustilaisuudessa, pidättääkö Etelä-Afrikka Venäjän presidentin Vladimir Putinin, jos Putin saapuu elokuun kokoukseen. Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on antanut pidätysmääräyksen Putinista, ja Etelä-Afrikka on rikostuomioistuimen jäsen.

– Miksi epäilin, että kysyisit tämän kysymyksen, Ramaphosa aloitti nauraen.

Varsinaiseen kysymykseen Ramaphosa ei vastannut.

– Tämä asia on pohdinnassa ja kun asia on käsitelty, voimme kertoa kaikille, mikä vastauksemme tulee olemaan, Ramaphosa lisäsi.

Niinistö totesi, että Suomi noudattaa kansainvälisen rikostuomioistuimen määräyksiä, ja viestitti siis, että Suomi pidättäisi Putinin, jos Putin tulisi Suomeen.

IS kysyi Ramaphosalta tiedotustilaisuudessa, miten hän selittäisi Etelä-Afrikan Venäjän-politiikkaa Suomelle ottaen huomioon, että Suomi on hakeutunut Naton jäseneksi Venäjän uhan vuoksi.

IS viittasi Ramaphosan kommentteihin siitä, että Nato olisi syypää Ukrainan sotaan, ja kysyi, miksi Ramaphosa näkee ongelmana Putinin sijasta Naton.

– Ensinnäkin, presidentti Niinistö selitti erittäin hyvin syyt, miksi Suomi halusi liittyä Natoon. On Suomen oikeus päättää Natoon liittymisestä, kunnioitamme tätä ja hyväksymme tämän, joten emme voi koskaan todella kyseenalaistaa maan oikeutta päättää, missä kokoonpanoissa he haluavat olla mukana, Ramaphosa aloitti.

Presidentit kulkivat palatsialueella punaisella matolla.

Tämän jälkeen Ramaphosa korosti Etelä-Afrikan olleen hyvin johdonmukainen kannassaan ”konfliktin” alusta alkaen.

– Konfliktit ratkeavat parhaiten neuvottelemalla. Tämän opin meille antoi demokratiamme isä Nelson Mandela. Yksi syistä, miksi olemme ottaneet tämän kannan olla puolueeton (non-aligned) on se, että varmistamme sen, että meillä voi olla rooli konfliktin päättymisessä. Olen puhunut usein presidentti Putinin kanssa ja viestini on ollut aina selvä: täytyy olla neuvottelut. Viesti on ollut sama, kun olen puhunut [Ukrainan] presidentti Zelenskyin kanssa. Olemme tyytyväisiä, että useat maat Afrikassa ovat yhtyneet tähän näkemykseen. Tuemme yrityksiä tuoda tämä konflikti päätökseensä, Ramaphosa muotoili.

Suomi ja Etelä-Afrikka solmivat tiistaina rauhanvälityksen yhteistyötä koskevan aiesopimuksen. Tiedotteen mukaan tavoitteena on edistää rauhanvälitystä monenvälisessä yhteistyössä.