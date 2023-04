Etelä-Afrikka on ollut haluton tuomitsemaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Epäselvää on, miten maa reagoisi, jos Vladimir Putin saapuisi BRICS-maiden kokoukseen elokuussa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa tiistaina Etelä-Afrikassa Pretoriassa Etelä-Afrikan presidentin Cyril Ramaphosan.

Esillä presidenttien keskusteluissa ovat muun muassa geopoliittinen tilanne, ilmastonmuutos, ruokaturvaan liittyvät ongelmat sekä niiden vaikutukset Afrikan maihin.

Presidenttien tiedotustilaisuuden on määrä alkaa arviolta 13.15, mutta se voi käynnistyä myöhässä.

Presidentit keskustelevat muun muassa geopoliittisesta tilanteesta ja ilmastonmuutoksesta.

Kiinnostusta herättää etukäteen se, miten Ramaphosa kommentoi Venäjää koskevia kysymyksiä. Etelä-Afrikka kuuluu muun muassa Venäjän ja Kiinan ohella BRICS-maihin ja Etelä-Afrikka on ollut haluton tuomitsemaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Etelä-Afrikka isännöi BRICS-maiden kokousta elokuussa, ja epäselvää on, miten Etelä-Afrikka reagoi, jos Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu kokoukseen. Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen Putinista ja Etelä-Afrikka on rikostuomioistuimen jäsen.

IS seuraa Niinistön valtiovierailua paikan päällä. Niinistö siirtyy Etelä-Afrikasta Namibiaan, jossa hän tapaa Namibian presidentin Hage G. Geingobin torstaina.