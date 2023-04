Kokoomuksen ja perussuomalaisten EU-linjoissa on ollut yllättävän vähän soviteltavaa.

Keskustelut perussuomalaisten kanssa hallituksen muodostamisesta etenevät hyvin, kerrotaan kokoomuslähteistä IS:lle.

Perussuomalaista kerrotaan, että he ovat odottavalla kannalla.

Kokoomus on käynyt perussuomalaisten kanssa kahdenvälisiä neuvotteluja niistä politiikka-aiheista, joissa on eniten soviteltavaa. Tunnustelujen tarkoituksena on hahmottaa, löytyykö polkuja, joita pitkin puolueet voivat päästä kaikkia tyydyttäviin ratkaisuihin.

– Ei ole mitään merkkejä, että ajauduttaisiin umpikujaan, kokoomuksesta kerrotaan.

IS:lle luonnehditaan, että keskustelut kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä ovat olleet rakentavia myös kaikkein vaikeimmista aiheista eli työperäisestä maahanmuutosta, ilmastopolitiikasta sekä taloudesta ja työllisyydestä.

IS:n tietojen mukaan yhdeksi keskeiseksi ratkaisuksi ilmastopolitiikkaan on nousemassa ydinvoima­investoinnit ja pienydin­voimaloiden rakentaminen, joita molemmat puolueet kannattavat.

Kokoomuksen talous- ja työllisyyspolitiikan lähtökohtana on julkisen talouden tasa­painottaminen kuudella miljardilla eurolla vaalikauden aikana. Menoleikkaukset ovat keskeisessä osassa sopeutusta, mutta kuuteen miljardiin lasketaan mukaan myös työllisyys­toimet.

Kokoomus on ajanut voimakkaasti ansio­sidonnaisen työttömyys­turvan porrastamista, leikkaamista ja laajentamista kaikille eli ansio­sidonnaisen piiriin pääsisivät myös ne työttömät, jotka eivät ole liittyneet työttömyyskassan jäseniksi. Myös paikallisen sopimisen lisääminen kuuluu kokoomuksen keskeisiin tavoitteisiin.

Perussuomalaiset on valmis julkisen talouden tasapainottamiseen. Puolueelle käy ansio­sidonnaisen porrastaminen, mutta se ei ole ollut innostunut niin kovista keinoista kuin kokoomus vaatii.

IS:n tietojen mukaan leikkauksista ja työllisyys­toimista käydään kauppaa. Sopeutustoimien tasapainoa haetaan erilaisilla listoilla ja sommittelemalla palasia yhteen, mutta valmista ei vielä ole.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo tapaa protokollan mukaisesti eduskuntaryhmät kahdenvälisesti maanantaina ja tiistaina.

Puolueiden EU-linjoissa on ollut IS:n tietojen mukaan yllättävän vähän soviteltavaa. Hallitustunnustelija, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi viime viikolla tiedotustilaisuudessa, ettei hän itsekään kannata EU:n yhteisvastuun tai yhteisvelan lisäämistä.

Kumpikaan puolue ei halua uusia elpymis­välineitä tai pelastus­paketteja, joissa Suomi joutuisi vastaamaan muiden maiden veloista. Sen sijaan esimerkiksi Ukrainan tukeminen EU:n kautta voisi olla hyväksyttävissä.

Kokoomus on käynyt kahden­välisiä keskusteluja myös Rkp:n ja Sdp:n kanssa.

Orpo tapaa virallisen hallitus­tunnustelu­protokollan mukaisesti kaikki eduskuntaryhmät kahdenvälisesti. Tapaaminen vasemmistoliiton kanssa oli jo perjantaina.

Tapaamiset jatkuvat eduskunnassa maanantai­aamuna kello 9. Ensin on vuorossa Liike Nyt, sitten Rkp, vihreät ja viimeisenä Sdp.

Tiistaina ensimmäinen tapaaminen on kello 8 keskustan kanssa. Sen jälkeen vuorossa on kristillis­demokraatit ja viimeisenä perussuomalaiset.

IS:n tietojen mukaan jokaiselle tapaamiselle on varattu aikaa noin tunti.

Orpon ennakoidaan ilmoittavan loppuviikosta ennen vappua, millä hallitus­pohjalla hän haluaa lähteä Säätytalolle hallitus­neuvotteluihin. Hallitus­neuvottelut alkaisivat Säätytalolla heti vapun jälkeen.

Todennäköisimpänä hallitus­pohjana pidetään kokoomuksen, perus­suomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien yhteen­liittymää. Sillä olisi eduskunnassa 109 kansanedustajaa.