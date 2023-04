Helsingin entisen pormestarin Jan Vapaavuoren muotokuva paljastettiin torstaina. Kaupunginkansliasta paljastetaan, paljonko teos maksoi kaupungille.

Torstaina paljastettu Helsingin entisen pormestarin Jan Vapaavuoren muotokuva maksoi Helsingin kaupungille 30 000 euroa, kaupunginkansliasta kerrotaan.

Muotokuvan on tehnyt anonyyminä pysyttelevä, taiteilijanimellä EGS esiintyvä graffititaiteilija. Sekatekniikalla toteutetussa kollaasissa yhdistyvät valokuva ja maalaus.

Muotokuvan tehnyt EGS ja Helsingin entinen pormestari Jan Vapaavuori poseerasivat muotokuvan paljastustilaisuudessa torstaina.

EGSin mukaan ajatus muotokuvan taustalla oli ”stadin kerroksia”, joka viittaa taiteilijan mukaan siihen, että ihmiset ja kaupungit kasvavat ylöspäin, ja molemmat muodostuvat päällekkäisistä kerroksista huomisen rakentuessa eilisen päälle, selviää Helsingin kaupungin tiedotteesta.

– Suurin osa tästä muotokuvasta ei ole näkyvissä. Maalasin prosessin aikana useita kankaita. Niihin syntyi kuvia ja viittauksia Helsingistä, jossa Vapaavuorikin on elänyt ja työskennellyt. Niissä on myös elementtejä siitä tulevaisuuden Helsingistä, jota Vapaavuori on luonnostellut, EGS kertoo tiedotteessa.

Vuosina 1998–2008 oli käynnissä ”Stop töhryille” -kampanja, joka vastusti graffititaidetta.

Vapaavuoren pormestarikauden aikana graffiteja nähtiin kuitenkin jopa pormestarin työhuoneessa, ja luvallisia maalauspaikkoja perustettiin eri puolille kaupunkia.

Sekatekniikalla tehdyssä muotokuvassa yhdistyvät valokuva ja maalaus.

– Pormestarikaudellani pyrin intohimoisesti uudistamaan ja modernisoimaan Helsinkiä. Siihen minua ajoi laaja-alainen kiinnostus kaupunkiin ja kaupunkielämän moninaisiin ulottuvuuksiin. Helsinki on minulle ennen kaikkea paikka ja yhteisö, joka on alati liikkeessä. Halusin, että muotokuva on kiinni tässä ajassa, mutta samalla nostaa esiin helsinkiläisiä kerrostumia, Vapaavuori kertoo tiedotteessa.

Helsingin kaupunki on perinteisesti teettänyt kaupunginjohtajista muotokuvat. Ne on sijoitettu Kaupungintalolle kaupunginhallituksen kokoussaliin tai sen edustalle. Perinnettä päätettiin jatkaa kaupungin siirryttyä pormestarimalliin teetättämällä muotokuvat myös pormestareista.