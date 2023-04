Petteri Orpo (kok) myönsi, että vasemmistoliittoa ja kokoomusta erottavat erityisesti talouskysymykset ja sopeuttamistoimet, mutta hänen mukaansa puolueet ovat myös lähentyneet vaalien jälkeen.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) aloitti perjantaina puolueiden kahdenkeskiset neuvottelut tulevan hallituspohjan muodostamista varten. Ensimmäisenä vuorossa oli vasemmistoliitto.

Vasemmistoliitosta neuvottelemassa olivat puheenjohtaja Li Andersson, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo ja Veronika Honkasalo.

– Oli hyvin rakentavat, asialliset keskustelut. Käytiin läpi keskeiset politiikan osa-alueet, aloitettiin Suomen tilanteesta ja haasteista ja ratkaisuista. Sen jälkeen käytiin läpi palvelupuolta, hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita, mitä koulutuksen, osaamisen ja sivistyksen puolella pitäisi tehdä, miten sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään, Orpo avasi keskustelujen sisältöä.

Häneltä kysyttiin, kaivataanko samanlaista rakentavaa ilmapiiriä myös toisiaan nokittelevien perussuomalaisten ja Rkp:n välille.

– Voidaan olla eri mieltä asioista, haetaan yhdistäviä tekijöitä ja sitä kautta haetaan parasta ratkaisua Suomelle – se on minulle kovin mielekäs tapa toimia. Mitä enemmän näin tehtäisiin puolueiden välillä, luulen, että se on kaikkien etu, Orpo vastasi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi perjantain tiedotustilaisuudessa, että hallitustunnustelija oli kiinnostunut kuulemaan puolueen näkemyksiä ja ratkaisuja. Molempien osapuolien mukaan keskustelut olivat rakentavat ja asialliset.

Orpo kertoi, että vasemmistoliittoa ja kokoomusta neuvotteluissa erotti erityisesti kysymys talouden tasapainottamisesta, sen aikataulusta ja keinoista.

– Meillä on hyvin erilainen käsitys talouden tilanteen vakavuudesta.

Hallitustunnustelija pyysi viime viikolla lähettämissään kysymyksissä puolueita sitoutumaan valtiovarainministeriön esittämiin 6 miljardin euron sopeuttamistoimiin. Vasemmistoliitto totesi vastauksessaan tällä viikolla, ettei puolue ole valmis näin mittaviin sopeutuksiin. Puolue kertoo olevansa valmis vahvistamaan julkista taloutta 3 miljardilla eurolla.

– Olemme tuoneet oman näkemyksemme esille ja en ainakaan havainnut mitään merkkejä siitä, että kokoomuksen näkemys olisi tässä asiassa vielä muuttunut, Andersson totesi.

Vasemmistoliiton kynnyskysymys työehtosopimusten yleissitovuudesta ei tullut perjantain keskusteluissa esille. Andersson kertoi, että puolueet keskustelivat pääosin taloudesta, työllisyystoimista, koulutuksesta ja osaamisesta

– Koen, että kävimme hyvän ja perinpohjaisen keskustelun, ja tunnustelija oli aidosti kiinnostunut kuulemaan vasemmistoliiton ajatuksista ja ratkaisuehdotuksista näihin teemoihin liittyen.

Orpo totesi tiedotustilaisuudessa, että puolueiden välillä on myös paljon yhdistäviä asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi peruskoulun oppimistason paraneminen ja nuorten mielenterveysongelmien syihin puuttuminen.

– Ainakin vaalikeskusteluihin verrattuna oli tapahtunut lähentymistä.

Orpo ei kommentoinut mahdollisia asetelmia tulevalle hallituspohjalle, vaan korosti, että viralliset kahdenkeskiset neuvottelut muiden puolueiden kanssa on vielä käymättä.

Andersson totesi, että vasemmistoliiton mahdollinen paikka hallituksessa riippuu siitä, pitääkö kokoomus kiinni vaalien alla puhumistaan teemoista.

– Eli rajuista säästöistä, leikkauksista julkisiin menoihin kuuden miljardin edestä, joka sitten kohdistuisi sosiaaliturvaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Jos he pitävät kiinni tästä, on silloin hyvin epätodennäköistä, että vasemmistoliitto on seuraavassa hallituksessa.

Kokoomus neuvottelee muiden puolueiden kanssa Orpon johdolla ensi viikolla maanantaina ja tiistaina. Perjantain tiedotustilaisuudessaan hän toivoi, että varsinaiset hallitusneuvottelut voitaisiin aloittaa vapun jälkeen.