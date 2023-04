Nyt puhuvat he, jotka eivät enää äänestä keskustaa, vaan perus­suomalaisia: ”Nyt tää pelleily saa riittää”

Ilta-Sanomien kyselyyn vastanneiden perusteluissa korostui muun muassa liian vasemmistolaiseksi koettu politiikka ja maaseudun unohtaminen.

Ensin liikaa oikealle, sitten liikaa vasemmalle. Näin arvioi moni keskustan jättänyt puolueen liikkeitä Ilta-Sanomien verkkokyselyssä.

Keskusta sai kevään eduskuntavaaleissa historiallisen huonon vaalituloksen. Siinä missä keskusta hävisi, perussuomalaiset voitti. Ilta-Sanomat kysyi syitä ilmiöön ihmisiltä, jotka kertoivat ennen äänestäneensä keskustaa ja nyt perussuomalaisia.

Vastauksia kerättiin Ilta-Sanomien verkkosivuilla olleen kyselylomakkeen kautta. Vastauksia kertyi vajaat 400.

Useampi vastaaja nostaa esiin keskustan liian vasemmistolaiseksi kokemansa politiikan.

”Keskusta pönkitti vasemmiston ja vihreiden ideologiaa eikä tehnyt itse mitään. Ei tule enää ikinä ääntä tälle sakille. Eivät kuuntele tavallista äänestäjää ajavat vain omia etujaan.”

”Keskusta on siirtynyt liiaksi vasemmalle ja unohtanut suomalaisen tavallisen kansalaisen. Pelkkää Punavuoren mainostoimistojen humppaa, soijalatteineen ja autoilun haittoineen.”

”Myötäili liikaa vihervasemmistolaista ideologiaa, olisi pitänyt keskittyä varsinkin näin kriisiaikoina Suomen talouden hoitoon.”

Annika Saarikon (vas.) johtaman keskustan katsottiin myötäilleen liikaa vasemmistolaisia hallituskumppaneita.

Seuraavan vastauksen kirjoittanut henkilö kertoo, että hänellä on pitkä luottamushenkilötausta.

”Äänestin viimeisen kerran kepua eduskuntavaaleissa. Nyt tää pelleily saa riittää. Persut saavat jatkossa ääneni. Keskusta ei ole enää se keskusta, jonka kannattaja sukumme on ollut vuosikymmeniä. Myös lapseni ovat äänestäneet kepuja.

En äänestä vasemmistopuoluetta. Ikinä. En pääse ikinä ylitse siitä, että syntyperäisenä keskustalaisena jouduin näkemään keskustan vasemmistohallituksessa.

En myöskään ymmärrä, miten vasemmistohallituksessa voi keskustalle tulla yllätyksenä vasemmistolainen politiikka. Olen pettynyt myös siihen, että julistetaan heti vaalien jälkeen oppositioon jäämistä muiden vasureiden kanssa. Sehän vain korostaa sitä, että keskusta on nykyään vasemmistopuolue. Ei ikinä olisi pitänyt lähteä vasemmistohallitukseen.”

Joidenkin vastaajien mielestä perussuomalaisten viestintä on ollut selkeämpää kuin keskustalla.

”Perussuomalaisilla on ollut näkyvämmin ja selkeämmin oma sanoma selvempi. Ei ole hirveästi kierrelty ja kaarrellut. Kun on saanut kiinni ja ymmärtänyt heidän puheitaan, on ollut helpompaa myös lähteä luottamaan heidän sanaansa.

Vastausten mukaan Riikka Purran perussuomalaisilla on ollut selvempi sanoma kuin keskustalla.

”Viestintä on aivan surkeaa. Selasin TikTokia vaalien alla paljon ja keskustaa ei näkynyt siellä. Näkyvin somen käyttäjä keskustassa oli Paavo Väyrynen... Tämä kertoo puolueen viestinnän osaamisesta paljon. Perussuomalaiset viestivät normaalien suomalaisten arkielämää koskettavista asioista.”

Useat vastaajat kokivat, että maaseudusta ja siellä asuvista ei enää välitetä samalla tavalla kuin ennen.

”Keskusta hylkäsi tavallisen kansan sekä maaseudun. Heittäytyi täysin 100% vihervasemmiston apupuolueeksi.”

”Ei keskusta enää välitä maaseudun ihmisistä. Maalla asuu muitakin kuin maanviljelijöitä.”

”Keskusta on tuhonnut politiikallaan Suomen maaseudun.”

”Muuttotappioalueidenkin ongelmat lisääntyvät ja varaa ei ole edes poismuuttoon.”

Eräs vastaaja kertoo äänestäneensä keskustaa koko elämänsä ajan.

”Olen sitä [vaihtamista] vakavasti harkinnut, mutta en vieläkään sitä tehnyt. Jos perussuomalaiset toimivat nyt fiksusti, niin äänestän heitä jatkossa. Olen äänestänyt keskustaa koko ikäni, olen 72-vuotias.”

Useissa vastauksissa oltiin pettyneitä muun muassa talouteen, soteen ja autoiluun.

”Saarikon lupaukset syrjäseutujen huomioimisesta esimerkiksi autoilun osalta jäi pelkäksi lupaukseksi. Myös hänen uhittelunsa hallituksesta eroamiselle jäi joka kerta tekemättä, kun joutui Marinin puhutteluun..”

Keskustalta olisi toivottu enemmän huomiota autoilijoiden huolille.

”Keskusta osana hallitusta jätti tavallisen kansanosan hunningolle. Keskityttiin ilmastopolitiikkaan, translakiin ym. asioihin samaan aikaan kun palkansaajien ostovoima heikkeni. En voi hyväksyä esim. sitä, että me autoilijat maksamme 8 miljardia vuosittain veroja, joista n. 1 miljardi kohdistetaan tiestönhoitoon. Tieverkko rapistuu kovaa vauhtia ja kuitenkin samaan aikaan on varaa laittaa rahoitusta kaikkeen epäolennaiseen. Toivon todella, että Orpo ottaa perussuomalaiset hallitukseen, sillä muussa tapauksessa kansan tahto ei toteudu.

”Budjettikuri, esim. ylimääräinen lapsilisä oli aivan älytön, olisi pitänyt kohdentaa tukitoimet paljon paremmin. Ilmastotavoitteet, hiilineutraalius v. 2035 tarkoittaa mm. autoilijoiden kurittamista. Tieverkon korjausvelan kasvu.”

Keskustan puoluevaltuusto on ollut viikonloppuna kokoontuneena kokoukseensa Helsingin Pasilaan. Puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi lauantaina olevansa sitoutunut jatkamaan tehtävässään seuraavaan puoluekokoukseen eli kesään 2024 saakka.

Puheessaan Saarikko otti kantaa myös perussuomalaisten ja keskustan väliseen tilanteeseen. Hän totesi, että keskustan on yritettävä ymmärtää puolueen hyljänneitä.

Puolueiden eroja hän kuvasi sanomalla, että on ongelmien osoittajia ja ongelmien ratkaisijoita.

Saarikko nosti esiin perussuomalaisten puoluesihteerin Arto Luukkasen vaalien jälkeen esittämän lausunnon siitä perussuomalaiset olisi antanut keskustalle "armonlaukauksen". Luukkanen pahoitteli lausuntoaan myöhemmin.

– Se ei ollut armonlaukaus. Se oli starttilaukaus!

– Kamppailu ei ole ohi, nyt se vasta alkaa, Saarikko totesi lauantaina.