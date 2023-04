Halla-aho sättii keskustaa: ”Hyvin irrationaalisesti kepu kostaa”

Jussi Halla-aho (ps) kyseenalaistaa Facebook-sivuillaan keskustan päätöksen siirtyä oppositioon vaalitappion jälkeen.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho kritisoi Facebook-sivuillaan keskustan päätöstä jättäytyä oppositioon.

– Kepu tuntuu olevan loukkaantunut kokoomukselle ja perussuomalaisille siitä, että nämä saivat vaaleissa ääniä, jotka kepun mielestä kuuluvat kepulle. Kepu on myös loukkaantunut niille äänestäjille, jotka antoivat kepun mielestä kepulle kuuluvan äänen jollekulle muulle. Hyvin irrationaalisesti kepu kostaa nämä loukkaukset sille 11 prosentille äänestäjistä, joka edelleen luotti kepuun ja halusi sen edistävän asiaansa eduskunnassa ja hallituksessa, Halla-aho kirjoittaa.

Halla-aho jatkaa, että keskustaan luottaa yhä yli kymmenen prosenttia äänestäjistä, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin kristillisdemokraateilla tai Rkp:llä, joista kumpikin on innoissaan pyrkimässä hallitukseen.

– Niin niiden kuuluukin pyrkiä. Ne edustavat sitä osaa kansasta, joka luottaa niihin ja äänestää niitä, ja ne pyrkivät edistämään kyseisten kansanosien tavoitteita ja intressejä. Se onnistuu paremmin hallituksessa kuin oppositiossa.

Halla-ahon mukaan keskusta mahdollisti vuonna 2019 ”maaseudun kannalta vahingollisen punavihreän hallituksen synnyn”. Halla-aho kirjoittaa, että jos keskusta sabotoi nyt ”sellaisen hallituksen synnyn, joka voisi tehdä maaseudun kannalta hyvää politiikkaa, äänestäjä saattaa jo nähdä toiminnassa tietyn kaavan ja tehdä siitä johtopäätöksensä”.

– Jos kepu on "porvarillisuudestaan" huolimatta käytettävissä vain punavihreiden hallitusten tukipuolueena, loputkin kepun äänestäjät voivat hoksata, että maahan saa ei-vasemmistolaisen hallituksen vain äänestämällä niitä puolueita, jotka ovat valmiita osallistumaan ei-vasemmistolaiseen hallitukseen, Halla-aho kirjoittaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puolestaan povasi Maaseudun Tulevaisuudessa, ettei keskustalle ole tarjolla oppositiossa kovin houkuttelevaa roolia.

– Jos keskusta on oppositiossa Sdp:n kanssa, se jää sen jalkoihin, koska asetelma on hallituksen oikeisto vastaan opposition vasemmisto. Jos keskusta on oppositiossa perussuomalaisten kanssa, tilanne on sen kannalta vielä huonompi, Purra kirjoitti.

Jos keskusta pitää linjauksistaan kiinni, eikä ole tulevassa hallituksessa, porvarihallitus voidaan muodostaa käytännössä vain kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien ympärille.

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) kertoi IS:lle pitävänsä erikoisena, että hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) ja Purra pyrkivät vetämään keskustan mukaan hallitukseen.

– On erikoista, että puolueet, jotka ovat hakanneet vaalitappion kärsinyttä puoluetta monta vuotta, maanittelevat meitä nyt hallitukseen. Kysyn Orpolta ja Purralta, että mitä te pelkäätte? Nyt on vanhalla maa- ja metsätalous­ministerillä Orpolla näytön paikka. Näytön paikka on myös perussuomalaisilla, jotka ovat käyneet poltetun maan sotaa meitä vastaan tuolla maakunnissa. Voitte osoittaa maa- ja metsätalous­yrittäjille sekä maakuntien ihmisille, miten paljon parempaa politiikkaa teette, Kurvinen kommentoi.

Keskusta jätti ainoana puolueena vastaamatta Orpon hallitustunnustelukysymyksiin.

Keskusta tyytyi toteamaan kannanotossaan, että puolueen paikka on oppositiossa toisen perättäisen vaalitappion jälkeen.