Kommentti: Ovatko Orpon palat sittenkin sekaisin? Kaksi peliä yhtä aikaa on tautisen vaikeaa

Perussuomalaisten tapa auttaa Petteri Orpoa yhteisessä hallitusurakassa ei ole hiotuin mahdollinen, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Petteri Orpo vaikuttaa mieheltä, joka voisi hyvinkin viettää pitkiä pimeitä talvi-iltoja harjoittelemalla palapelin kokoamista. Ainakin olisi kannattanut.

Periaatteessa kokoomuksen puheenjohtaja ja hallitustunnustelija kokoaa nyt yhtä aikaa kahta palapeliä, toista niistä varalle.

Oikealla kädellään Orpo kokoaa oikeistohallitusta, mikä oikeistopoliitikolle hyvin käykin mieluisemmaksi vaihtoehdoksi. Palasia on vain neljä. Kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit loksahtaisivat yhteen vaivatta. Rkp on jotenkin oudon muotoinen, ei tunnu millään menevän perussuomalaisten kylkeen.

Ongelma on tämä:

Rkp on erittäin maahanmuuttomyönteinen puolue. Perussuomalaiset ovat hyvin maahanmuuttokriittisiä ja iso osa puolueen äänestäjistä vielä kriittisempiä. Siksi tämä on asia, jossa perussuomalaiset tarvitsevat selkeän voiton.

Lisäkierrettä:

Työperäisessä maahanmuutossa voittoa on vaikea saada. Kokoomuskin haluaa sen lisäämistä, jota elinkeinoelämä suorastaan huutaa. Kokoomus ja perussuomalaiset voisivat kenties ratkaista tämän niin, että katse käännettäisiin turvapaikanhakijoina ja kiintiöpakolaisina Suomeen saapuviin. Tämä taas tuntuu Rkp:n liberaalisiivestä mahdottomalta, ja on mahdollista, että se on puolueessa niskan päällä.

Kokematon kosija:

Perussuomalaisten tapa auttaa Orpon urakkaa on mielenkiintoinen. Maanantaina puheenjohtaja Riikka Purra kirjoitti Maaseudun Tulevaisuudessa:

”Rkp sulautunee mihin tahansa asetelmaan. Se ei ota kuvaansa sen paremmin kuraa kuin kunniaakaan. Tack och välkömmer åter.”

Pyytäisittekö te ruotsalaista kansapuoluetta treffeille näin?

Orpon vasen käsi kasaa sinipunaista palapeliä.

Siinä mahdollisuuksia on enemmän. Pääpalat ovat kokoomus ja Sdp. Lisäksi osasina voisivat olla jälleen kristillisdemokraatit ja Rkp sekä vihreät. Rkp:n liberaalit haluaisivat kovasti osaksi juuri tätä peliä.

Vasemmistoliiton palanen on Orposta aivan liian tulipunainen. Mutta onko Sdp:nkin yhä?

Hyvin punainen Sanna Marin ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan tehtävänsä syksyllä. Vahvin seuraajaehdokas, lähes valmiiksi kuulutettu, on Antti Lindtman. Monet näkevät hänen punavärinsä selvästi hailakkaampana. Se voi tietysti olla toiveajattelua, sillä tilanteethan aina ratkaisevat.

Lisäkierrettä:

Kuka on oikeasti Sdp:n palapelimestari? Marin, joka on hallitusneuvottelujen aikana yhä puheenjohtaja vai Lindtman, joka on edelleen vain ehdokas?

Vaikein kohta kokoomuksen ja demarien palojen yhteensovittamisessa on kohdassa, josta kokoomuslaiset puhuvat sopeuttamisena ja demarit leikkaamisena. Niinhän se on, että palapelistä ei saisi veistellä kulmia, mutta tämä onkin politiikkaa.

Joka tapauksessa, jos Orpon palapeli ykkönen ei onnistu, hän joutuu joka tapauksessa palaamaan kakkoseen. Tai muuten palat ovat aivan sekaisin.

Kaikki olisi niin paljon helpompaa, jos yksi palanen ei olisi hukassa. Keskusta.

Sillä voisi tuosta vain korvata Rkp:n palapeli ykkösessä ja saattaisi se kakkoseenkin jollain hiukan epämukavalla tavalla loksahtaa.

Mutta turha surra sitä mitä ei ole, vai?

Perussuomalaiset surevat kovin, sillä äskeinen pahin kilpakumppani ratkaisisi heidän ongelmansa tulemalla samaan hallitukseen. Silloin pitäisi osata pyytää niin kauniisti, että Suomessa ei taida vielä kukaan olla pyytänyt.

Samaisessa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan Purra yritti näinkin sievästi:

”Keskustan tappio johtuu vääränlaisesta politiikasta, jonka se hallituksessa hyväksyi ja takasi.”

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho taas julkaisi tyylinäytteensä Facebookissa torstaina:

”Kepu tuntuu olevan loukkaantunut kokoomukselle ja perussuomalaisille, että nämä saivat vaaleissa ääniä, jotka kepun mielestä kuuluvat kepulle.”

Viettelyn mestareita? Puukkoa haavassa kääntämällä on vaikea saada ketään samoihin vällyihin.

Orpon palapelin kokoamista vaikeuttaa sekin, että muut asianosaiset jatkuvasti sotkevat sitä.