Matias Mäkysen mukaan Sdp käy keskusteluja kokoomuksen kanssa, mutta puolueet eivät ole lähentyneet toisiaan.

Sdp:n vara­puheen­johtaja Matias Mäkynen pitää yhä todennäköisimpänä vaihtoehtona kokoomuksen ja perussuomalaisten ympärille rakentuvaa porvarihallitusta.

– Ei meidän arvio tämän suhteen ole mihinkään muuttunut. He hakevat kovaa oikeistolinjaa. Me tarjoamme sille vaihtoehdon, olemme valmiita neuvottelemaan, Mäkynen sanoi toimittajille eduskunnassa keskiviikkona.

Sdp:n eduskunta­ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi tiistaina IS:lle, että puolueiden hallitus­tunnustelija Petteri Orpolle (kok) antamien vastausten perusteella tilanne on jonkin verran muuttunut.

– Yksikään puolue Liike Nytiä ja kristillis­demokraatteja lukuun ottamatta ei ole suoraan ilmoittanut kuittaavansa VM:n esittämää kuuden miljardin sopeutusta sellaisenaan. Lisäksi kokoomus ei enää ilmoita, että kuusi miljardia on kynnyskysymys, Lindtman kommentoi.

Mäkysen mukaan Sdp ja kokoomus eivät ole lähentyneet toisiaan, vaikka keskusteluja kokoomuksen kanssa käydään.

– Hallitusneuvottelut käydään aikoinaan, jos kutsu käy.

Orpo sanoi tiedotus­tilaisuudessaan keskiviikkona, että valtiovarain­ministeriön esitys kuuden miljardin sopeutuksesta tulevalle vaalikaudelle on yhä pohjana tulevan kauden talouspolitiikalle.

Mäkysen mukaan olennaista on, mitä kuuden miljardin euron sopeutuspaketti pitää sisällään.

– Minkä verran pystytään hoitamaan kasvun ja työllisyyden kautta, minkä verran on suoria menoleikkauksia ja minkälaisella ajoituksella, miten verotuspäätökset ovat mukana. Emme halua kohdentaa leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen tai sosiaaliturvaan.

Sdp on Mäkysen mukaan valmis tekemään rakenteellisia muutoksia työttömyysturvaan, jos toimille pystytään osoittamaan työllisyysvaikutuksia eikä työttömien tilanne heikkene.

– Jos voidaan saada ihmisiä ottamaan helpommin työpaikkoja esimerkiksi sovittelua kehittämällä, niin voimme sitä harkita. Kyllähän meillä on indeksisidonnaisia menoja yhteiskunnassa muutakin, niitä olemme valmiita katsomaan, mutta hyvinvointi­yhteiskunnan ydintoimintoja haluamme suojella.

Orpo sanoi, että puolueiden pitää tarjota tilalle muita keinoja, jos esimerkiksi työttömyysturvan porrastaminen tai lyhentäminen ei tule kyseeseen.

Mäkysen mukaan Sdp:n keskeisin säästökeino on työllisyyden parantaminen.

– Olemme saaneet viime vuosina säästöjä työttömyysturvasta, asumistuesta, sosiaaliturvasta yleisesti sillä, että ihmisiä on tullut aikaisempaa enemmän työvoiman piiriin, työllisyys on ennätystasolla. Työllisyys on kaikista tärkein keino, jolla julkista taloutta tasapainotetaan ja uskon, että siinä Sdp:llä ja kokoomuksella on yhteistä.