Tämä on hallitustunnustelija Orpon kynnyskysymys muille puolueille

Hallitustunnustelija ei vielä paljastanut mieluisimpia hallituskumppaneitaan.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) varoi visusti ottamasta kantaa, keiden kanssa kokoomus haluaisi alkaa muodostaa hallitusta.

Puolueet vastasivat eilen Orpon kysymyksiin 24:stä eri aiheesta, ja Orpo kertoi tänään näkemyksiään hallituksen rakentamisesta. Tulevasta hallituspohjasta ei Orpolta tietoa tihkunut.

– Ei suoraan näiden vastausten perusteella. Kyllä ne vaativat tarkempia neuvotteluja ja keskusteluja. Siellä on esimerkiksi talous-, työllisyys- ja kasvukysymykset, että ne jäävät paljon auki, Orpo vastasi.

Orpon pitää tehdä ensin valinta perussuomalaisten ja Sdp:n väliltä: kumman puolueen kokoomus haluaa kumppanikseen hallitukseen. Porvarihallitus vai sinipuna­hallitus?

Porvarihallituksen puolesta puhuu vaalitulos. Kokoomus ja perussuomalaiset olivat vaalivoittajat ja vaalien kaksi suurinta puoluetta.

Lisäksi kokoomuksella ja perussuomalaisilla on suhteellisen samankaltaiset talousnäkemykset. Tosin useimmissa työmarkkina­kysymyksissä perussuomalaiset on lähempänä Sdp:tä kuin kokoomusta.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteistyö voi tyssätä näkemyseroihin maahanmuutossa, ilmastopolitiikassa tai suhtautumisessa EU:hun.

– En ota kantaa pohjiin. En sen enempää niitä arvioi. Lähes kaikkien puolueiden vastauksissa on hyvin paljon sellaista, minkä pohjalta voidaan (rakentaa). Se antaa mahdollisuuksia myös erilaisiin koalitioihin, Orpo sanoi.

– On aivan selvää, että maahanmuutto on iso kysymys. Meidän täytyy löytää keinot, millä vastaamme osaajapulaan Suomessa. Samaan aikaan lähden siitä, että maahanmuuton pitää olla hallittua. Ei ole varmaan salaisuus, että tämä on asia, mistä perussuomalaisten kanssa pitää erityisesti puhua, Orpo sanoi.

Tuleva pääministeri Petteri Orpo ei halunnut hallitustunnustelujen tässä vaiheessa edes vihjata, keiden puolueiden kanssa kokoomus lähtee muodostamaan hallitusta.

Kokoomus ja Sdp taas ovat kaukana toisistaan talouskysymyksissä, kuten sopeutuksesta ja työttömyysturvan leikkaamisesta, mutta muilla politiikan osa-alueilla puolueiden näkemykset ovat helpommin yhteen sovitettavissa.

– En yhtään vähättele sen vuoren jyrkkyyttä, mihin tässä joudutaan hallitusneuvotteluissa kiipeämään. Meidän täytyy käydä läpi kaikki budjetin momentit ja katsoa, mikä ei ole aivan välttämätöntä, mikä voidaan tehdä paremmin, mistä voidaan saada lisätuloja ilman että se haittaa kasvua ja työllisyyttä, Orpo luetteli.

– Olemme esittäneet leikkauksia, joissa isoin asia on ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen. Ja me käymme läpi sosiaaliturvaa näiden indeksien osalta. Työttömyysetuudet nousivat 7 prosenttia ja ansiot vain 3 prosenttia. Haluaisimme indeksijarrulla pitää huolta siitä, että näin ei kävisi jatkossa. Lähtökohta on, että esimerkiksi eläkkeitä tämä ei koske, Orpo sanoi.

Kokoomus ei saa muodostettua enemmistöhallitusta kahdestaan Sdp:n eikä perussuomalaisten kanssa.

Kokoomuksella ja perussuomalaisilla on yhteensä 94 kansanedustajaa, kokoomuksella ja Sdp:llä 91.

Todennäköisesti Rkp ja kristillisdemokraatit ovat kummatkin menossa hallitukseen, jos ja kun enemmistöhallitus Suomeen tulee.

Rkp:llä on 10 ja kristillisdemokraateilla 5 kansanedustajaa.

Rkp:n vastauksissa Orpolle oli rivien välissä varauksia hallitus­yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa.

– En lähde tässä arvioimaan eri puolueiden vastauksia ja eroja. Ne ovat asioita, joita neuvotteluissa yhteen sovitetaan eri puolueiden välillä. Kaikissa kokoonpanoissa puolueiden välillä on eroja, Orpo muistutti.

– En halua, että Suomi muuttuu. Suomi on tasa-arvoinen yhteiskunta ja se tulee olemaan sitä jatkossakin. Suomi on avoin yhteiskunta. Suomi on linkittynyt EU:hun ja globaaliin maailmaan. Uskon, että jokainen puolue, joka osallistuu hallitukseen, pitää pitää näistä arvoista kiinni, Orpo totesi.

Tulevan pääministeri­puolue kokoomuksen oma kynnyskysymys on se, että puolueet sitoutuvat tällä vaalikaudella hallituksessa sopeuttamaan julkista taloutta 6 miljardia euroa, kuten valtiovarain­ministeriö on ehdottanut. Ensi vaalikaudelle sopeuttamista jäisi 3 miljardia.

– Meillä on samat puheet ennen ja jälkeen vaalien. 6+3 on keskeisin asia talouden osalta. Totta kai kaikkein suurin asia on suomalaisen hyvinvointi­yhteiskunnan ja turvallisen Suomen ylläpitäminen.

– Talouden osalta 6+3 on se, jonka pohjalta hallitusohjelmaa lähdetään tekemään. Ei ole siinä mitään lipsumista tapahtunut, Orpo vakuutteli.

Orpo ja kokoomus käyvät puolueiden kanssa epävirallisia hallitustunnusteluja loppuviikon ajan. Hallitustunnustelija Orpo ja puolueet tapaavat virallisesti kahden kesken ensi viikon maanantaina ja tiistaina.

Orpo on lupaillut, että hallitustunnustelut ovat maalissa vapun tienoilla ja hän kertoo keiden puolueiden kanssa kokoomus lähtee hallitusneuvotteluihin Säätytalolle.