Toisen kauden kansanedustaja Saara Hyrkkö haluaa vihreiden puheenjohtajaksi.

Espoolainen toisen kauden kansanedustaja Saara Hyrkkö, 35, hakee vihreiden puheenjohtajaksi.

– Vaikeat asiat vetävät puoleensa. Puolueen tilanne on tosi hankala ja haluan olla kääntämässä suuntaa. Vihreät on erittäin tärkeä puolue tälle maalle ja haluan, että puolueelle on jatkossa huomattavasti suurempaa tukea suomalaisten keskuudessa, Hyrkkö kertoo Ilta-Sanomille.

Vihreät kärsi vaaleissa historiansa suurimman vaalitappion. Puolue menetti kannatustaan 4,5 prosenttiyksikköä ja peräti seitsemän kansanedustajan paikkaa. Puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoitti pääsiäisen jälkeen, ettei hae jatkokautta puolueen johdossa.

Hyrkkö on harkinnut puheenjohtajakisaan lähtemistä intensiivisesti viime ajat. Suurelle yleisölle vielä melko tuntematon Hyrkkö sanoo, ettei lähde kisaan mukaan profiilinnostatusmielessä.

– Jos kisaan lähtee, pitää olla varautunut siihen, että todella tulee valituksi. Koen olevani siihen valmis.

Hyrkkö tunnetaan vihreiden sisällä ja eduskunnassa yli puoluerajojen kehuja keräävänä, asiallisena ja mukavana ihmisenä. Joidenkin mielestä Hyrkkö on kuitenkin liian rakentava tai kädenlämpöinen. Suurelle yleisölle Hyrkkö on vielä melko tuntematon ehkä osin juuri siksi, ettei hän ole poliittiselta profiililtaan kovin räiskyvä hahmo. Räyhääjäksi hän ei ryhdy, mutta ei toisaalta myönnä olevansa liian vaisukaan.

– Tämän puolueen johtajaksi tarvitaan luja ja lempeä diplomi-insinööri. Sitä minä olen.

Saara Hyrkkö on toisen kauden kansanedustaja Espoosta.

– Vihreiden puheenjohtajan pitää kyetä väkevästi puolustamaan meidän omia kantojamme, mutta myös rakentamaan siltoja ja kompromisseja. Nämä ovat ne kaksi ominaisuutta, jotka koen itsessäni yhdistyvän.

Puheenjohtajakisan suosikkeina on pidetty Ohisalon ilmoituksesta lähtien tamperelaista vihreää konkaria Oras Tynkkystä ja helsinkiläistä Atte Harjannetta. Harjanne on jo kertonut, ettei ole ehdolla, mutta Tynkkysen oletetaan asettuvan ehdolle puheenjohtajavaaliin. Puheenjohtajakisaan on ennen Hyrkköä ilmoittautunut toisen kauden kaarinalainen kansanedustaja Sofia Virta.

Vihreiden uusi puheenjohtaja valitaan kesäkuun puoluekokouksessa Seinäjoella. Puheenjohtajasta järjestetään neuvoa antava jäsenvaali.

Mikä on Hyrkön resepti vihreiden uuteen nousuun?

Hyrkkö haluaa, että vihreät on jatkossa suomalaisten mielikuvissa relevantti keskustelija kaikilla politiikan sektoreilla. Vihreät ei voi olla nykyistä vähempää ilmasto- ja ympäristöpuolue, mutta sen pitää olla enemmän kaikilla politiikan sektoreilla, Hyrkkö sanoo.

– Meidän pitää osata kertoa nykyistä paremmin meidän ratkaisumme sekä ihmisten arkisiin murheisiin että tämän maailman isoihin murroksiin.

Hyrkön mielestä vihreistä on tullut viime vuosina liian varovainen puolue.

– Kädenlämpöisyydestä pitää päästä eroon. Se pitää korvata raikkaiden ideoiden kulttuurilla.

” Kädenlämpöisyydestä pitää päästä eroon.

Hyrkön mielestä kynnys äänestää vihreitä tai tulla mukaan puolueen toimintaan pitää olla nykyistä huomattavasti matalammalla. Hyrkön mukaan puolueen pitää hakea tukea kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevilta ja kaikkialla Suomessa asuvilta.

Kuva vihreistä ylimielisenä, muita opastavana kaupunkilaisten 30–40-vuotiaiden naisten puolueena on Hyrkön mielestä harmittava. Puolueen on tehtävä kaikkensa, jotta mielikuva saadaan korjatuksi.

– Olemme antaneet liian pitkään muiden kertoa, mistä meidän puolueessamme on kysymys. Se on asia, johon uuden puoluejohdon pitää puuttua napakasti.

”Olemme antaneet liian pitkään muiden kertoa, mistä meidän puolueessamme on kysymys”, sanoo Saara Hyrkkö.

Millä tavoin Hyrkkö voisi 35-vuotiaana espoolaisena diplomi-insinöörinä muuttaa mielikuvaa puolueesta? Onhan hän nopeasti ajateltuna juuri sitä, mitä vihreät mielikuvissa on: korkeasti koulutettu kaupunkilainen nainen. Hyrkön mukaan kyse ei ole puheenjohtajan sukupuolesta, koulutustasosta, iästä tai asuinpaikasta.

– Kyse on siitä, millaiselta puolue jatkossa näyttäytyy ulospäin. Meidän pitää puolueena näkyä koko siinä moninaisuuden kirjossa, mitä me oikeasti olemme. Ei voi olla niin, että ihmiset kokevat kelpaamattomuutta toimia vihreissä tai äänestää vihreitä.

” Ei voi olla niin, että ihmiset kokevat kelpaamattomuutta.

Hyrkkö kokee, että hänen leipälajinsa on ennen muuta koulutuspolitiikka, mutta viime vuosina eteen on tullut tehtäviä monelta muultakin politiikan sektorilta. Paikallistasolla hänellä on ollut johtotehtäviä sosiaali- ja terveyspolitiikan parissa. Viime eduskuntakaudella hän toimi ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä. Hyrkkö pitää itseään yleispoliitikkona.

– Puheenjohtajan pitää olla yleispoliitikko, joka on kiinnostunut asioista laaja-alaisesti. Sellainen koen olevani.

Hyrkkö ei halua lokeroida itseään kenenkään entisen puheenjohtajan tai muun vihreän merkkihenkilön kautta.

– Olen tietysti hyrkköläinen, hän sanoo ja naurahtaa, kun häneltä kysyy, onko hän soininvaaralainen, niinistöläinen, hautalalainen vai haavistolainen.

Mitä se hyrkköläisyys sitten on?

– Minun ajatteluni perustuu yhdistelmään sitkeyttä, tinkimättömyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä. Siinä on minun vihreyteni ydin.

Yhden nimen hän kuitenkin nostaa esiin. Nyt jo edesmennyt Jyrki Kasvi on vaikuttanut Hyrkön poliittiseen ajatteluunsa merkittävästi.

– Hän oli yksi niistä innoittajista, jotka saivat minut mukaan tähän puolueeseen.

Vasemmisto-oikeisto-janalla Hyrkkö ei mielellään itseään lokeroisi, kuten ei vihreät yleensäkään. Kysyttäessä hän kuitenkin määrittelee itsensä keskitien kulkijaksi. Hän sanoo myös vihreiden olevan keskipuolue.

– Vasemmisto-oikeisto-jana ei määritä vihreitä, mutta oman linjamme sanoittamisessa meidän on onnistuttava nykyistä paremmin.

– En tunnista itse sitä tarvetta, että vihreiden pitäisi mennä oikealla tai vasemmalle tai jonnekin laidalle. En usko, että onni löytyy mistään laidoilta.

” En usko, että onni löytyy mistään laidoilta.

Nyt käynnissä on uuden hallituksen muodostaminen. Tunnustelukysymykset on kysytty ja niihin on vastattu. Hyrkön mukaan puolue vastasi kysymyksiin tosimielellä, vaikka lähtökohtaisesti hallitukseen ovat tyrkyllä muut puolueet kuin vihreät.

Vihreiden ei pidä runnoa itseään seuraavaan hallitukseen vain hallitukseen menemisen ilosta, Hyrkkö sanoo. Hänen mielestään on ilmiselvää, että murskatappion jälkeen kynnys mennä hallitukseen on tosi korkealla.

– Mutta on nähdäkseni myös viisasta, ettemme ole lyöneet ovea kokonaan kiinni.