Kommentti: Lindtmanin mahdollisille kilpa­kumppaneille on tarjolla vain himmeitä mitaleja

Sdp:n seuraavaksi puheenjohtajaksi valitaan kaiken järjen mukaan Antti Lindtman riippumatta siitä, kuinka monta vastaehdokasta hän saa – jos saa yhtäkään, kirjoittaa IS:n politiikan toimittaja Erno Laisi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ilmoitti maanantaina odotetusti haluavansa puolueen puheen­johtajaksi. Lindtmanin ilmoituksen myötä näyttää vahvasti siltä, että mahdollisille kilpakumppaneille on tarjolla vain himmeitä mitaleja.

Kaiken järjen mukaan Lindtman valitaan heittämällä Sanna Marinin seuraajaksi riippumatta siitä, kuinka monta vastaehdokasta hän saa – jos saa yhtäkään.

Marin ilmoitti toissa viikolla, vain muutama päivä eduskunta­vaalien jälkeen, ettei hae jatkokautta Sdp:n johdossa. Uusi puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa syyskuussa Jyväskylässä.

Vaikka Lindtman kertoi maanantaina harkinneensa puheen­johtaja­ehdokkaaksi lähtemistä tarkkaan, ei hänellä oikeasti ollut muita vaihtoehtoja kuin lähteä ehdolle.

40-vuotiasta Lindtmania on pidetty puolueen tulevaisuuden lupauksena jo toistakymmentä vuotta. Nyt oli viimeinen hetki astua eturiviin.

” Lindtmania on pidetty puolueen tulevaisuuden lupauksena jo toistakymmentä vuotta.

Toistaiseksi Lindtmanin lisäksi puheen­johtaja­kisaan ei ole ilmoittautunut muita nimiä.

Kuten Ilta-Sanomat jo viime viikolla kertoi, puolueessa toivotaan ”epäreilusta” asetelmasta huolimatta puheen­johtaja­kisaa.

– Se antaisi Lindtmanille vahvan mandaatin. Hän pääsisi sanomaan olevansa ensimmäinen koko jäsenistön valitsema puheenjohtaja, eräs kansanedustaja sanoi IS:lle viime viikolla viitaten mahdolliseen jäsenäänestykseen.

Sdp järjestää nyt ensimmäistä kertaa neuvoa antavan jäsenäänestyksen puheenjohtajasta, jos puheen­johtajuudesta on useampi kuin yksi kiinnostunut ehdokas.

Lindtmanin puheen­johtaja­kampanjaa vetävä kansanedustaja Pinja Perholehto suorastaan vetosi maanantaisessa tiedotus­tilaisuudessa sen puolesta, että Lindtmanin lisäksi ehdolle asettuisi muitakin. Perholehdon mukaan se olisi merkki elävästä kansanliikkeestä. Myös Lindtman toivotti kilpakumppanit tervetulleiksi.

Mitään tunkua kisaan tuskin tulee, niin selvä ennakkoasetelma on. Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri Tytti Tuppuraisella saattaa olla kova paine lähteä ehdolle. Hän teki hyvän tuloksen eduskuntavaaleissa ja on demarinaisten puheenjohtaja. Hän on kertonut harkitsevansa ehdokkuutta. Tuppurainen kommentoi ehdokkuusasiaa maanantaina Ylelle tekstiviestitse.

” Mitään tunkua kisaan tuskin tulee.

– En tällä hetkellä pidä erikoisen todennäköisenä, että lähtisin kisaan, mutta haluan aidosti kuunnella puolueväen tuntoja ja vastaan sen perusteella harkintani päätteeksi.

Myös perhe- ja perus­palvelu­ministeri Krista Kiuru on kertonut harkitsevansa ehdokkuutta.

Sdp:ssä vaihtuu muitakin avainhenkilöitä kuin puheenjohtaja. Puoluesihteeri Antton Rönnholm ilmoitti jo viime vuoden puolella, ettei ole käytettävissä jatkokaudelle.

Nykyisistä vara­puheen­johtajista vain Niina Malm on ilmoittanut haluavansa jatkaa vara­puheen­johtajana.

Muita vara­puheen­johtajia ovat kehitysyhteistyö- ja ulkomaan­kauppa­ministeri, puolueen varapuheen­johtajana jo kuusi vuotta toiminut Ville Skinnari sekä puolueen näkyvimpiin kansanedustajiin lukeutuva Matias Mäkynen.

Vara­puheenjohtaja­kolmikkoon luulisi olevan tunkua monesta suunnasta asetelmassa, jossa puolue on todennäköisesti suuntaamassa oppositioon.

Sdp:ssä on alkamassa uusi aika. Sen johtajaksi on nousemassa Lindtman, mutta tämän apulaisten paikoista käydään vielä kova, kenties repiväkin kisa.