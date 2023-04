Biaudet’n mielestä koko Suomen brändi romahtaisi, jos perussuomalaiset olisivat hallituksessa.

Eva Biaudet (r) katsoo, että sinipunahallitus on tällä hetkellä Rkp:n ainoa vaihtoehto.

Kymmenen kansanedustajan Rkp saattaa olla ratkaisijan paikalla, jos hallitus­tunnustelija Petteri Orpo (kok) päättää edistää hallituspohjaa, jossa ovat kokoomus, perus­suomalaiset, Rkp ja kristillis­demokraatit.

Koalition rakentamista vaikeuttaa se, että osa Rkp:n edustajista suhtautuu perus­suomalaisiin hyvin nihkeästi.

Kenties jyrkintä linjaa edustaa Eva Biaudet (r), joka tyrmää täysin ajatuksen hallitus­yhteistyöstä perus­suomalaisten kanssa.

– Mielestäni sinipuna on Rkp:n ainoa vaihtoehto tässä vaiheessa, Biaudet sanoo IS:lle.

Biaudet jopa katsoo, että koko Suomen brändi maailmassa romahtaisi, jos perus­suomalaiset olisivat hallituksessa.

– Äärioikeistolaiset ja populistiset nationalistiset voimat vaikuttavat myös muualla Euroopassa ja maailmassa ja on tärkeää, että Suomi on vastavoima tälle, Biaudet sanoo.

Biaudet näkee perus­suomalaiset ainakin ”jollakin tasolla” osana äärioikeistolaista liikehdintää ja katsoo puolueen tukeneen Unkarin pääministeriä Viktor Orbania ja vastustaneen oikeusvaltio-ongelmiin puuttumista.

– Arvomaailmat on hyvin vaikea yhdistää. Jos halutaan Suomi nousuun ja hyvinvointi ja talous kuntoon, on pakko olla osa avointa Eurooppaa, jossa suhtaudutaan myönteisesti ihmisten liikkumiseen ja maahanmuuttoon, jossa ihmisiä ei eritellä ihonvärinsä tai uskonnon perusteella. Se on ainoa tapa houkutella yrityksiä ja investointeja Suomeen.

Kuinka hyvin Biaudet edustaa koko Rkp:n kantaa?

Esimerkiksi Rkp:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist korosti Helsingin Sanomille yhteistyön merkitystä ja kertoi pitävänsä oven auki perus­suomalaisten kanssa tehtävälle yhteistyölle.

– Meillä on vähän eri tapa ilmaista itseämme. Sanon tämän sen takia niin suoraan, että on tärkeää pitää keskustelu mahdollisemman avoimena. Jokainen puolue toimii omalla mandaatillaan ja jos suurin osa mandaatista rakentuu avoimelle kansainvälisyydelle ja ihmisoikeuksia kunnioittavalle politiikalle, sitten he (perus­suomalaiset) ovat vähemmistö, Biaudet vastaa itse.

Rkp:n uusiin kansanedustajiin kuuluva Henrik Wickström toistaa puolueen puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin kannan, jonka mukaan Rkp ei halua olla sellaisessa hallituksessa, joka tekee perus­suomalaista politiikkaa.

– On pakko todeta, että eroavaisuudet perus­suomalaisten kanssa ovat aika isoja. Tässä maailman­tilanteessa on hyvin tärkeää, että Suomi on avoin, EU-myönteinen maa, Wickström sanoo ja painottaa myös Suomen kaksikielisyyden merkitystä.

Henrik Wickström painottaa Rkp:n pitävän kiinni arvoistaan. Wickström ei silti sulje tässä vaiheessa mitään hallitusvaihtoehtoja pois.

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz arvioi tällä viikolla, että hallitusyhteistyö olisi helpompaa kokoomuksen ja Sdp:n sinipuna­hallituksessa kuin kokoomuksen ja perus­suomalaisten johtamassa hallituksessa.

Myös Wickström katsoo, että sinipuna­yhteistyö olisi ”tietyin osin” helpompaa. Wickström ei halua kuitenkaan sulkea mitään ovia tässä vaiheessa.

Kolmas IS:n tavoittama, nimettömänä pysyttelevä rkp:läinen sanoo, ettei ”ketään suoranaisesti innosta” ajatus perus­suomalaisten kanssa tehtävästä hallitus­yhteistyöstä.

Rkp:läinen painottaa toimintakykyisen hallituksen merkitystä ja pohtii, pysyisikö hallitus kasassa neljää vuotta, jos perus­suomalaiset olisi mukana.

Yksi hallituslähde huomauttaa, ettei Rkp:lla olisi vaa’ankieli­asemaa hallitusta muodostettaessa, jos keskusta päättäisi sittenkin lähteä kolkuttelemaan hallituksen portteja.

Jos keskusta olisi käytettävissä, voisi hallituksen runko rakentua vuoden 2015 tavoin kokoomuksen, perus­suomalaisten ja keskustan ympärille.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei ole antanut toistaiseksi mitään merkkejä keskustan hallitushaluista, vaan on ilmoittanut puolueen suuntaavan vaalitappion jälkeen oppositioon.

Keskustalaiset herättivät huomiota poistuttuaan hallitustunnusteluja koskevasta yhteiskokouksesta ennen tiedotustilaisuuden alkua. Kuvassa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kättelee Orpoa.

Hallituslähteistä arvioidaan, että myös sinipuna­hallitus on yhä mahdollinen, vaikka kokoomuksen ja Sdp:n talouspoliittisissa linjoissa on merkittäviä eroja.

Orpo odottaa vastauksia hallitus­tunnusteluja koskeviin kysymyksiinsä tiistaihin mennessä.