Petteri Orpo (kok) kertoi olleensa vaalien jälkeen tasapuolisesti yhteyksissä kaikkiin puolueisiin. IS:n tietojen mukaan kokoomus ja perussuomalaiset ovat käyneet jo ennen vaaleja useita kahdenvälisiä keskusteluja.

IS:n tietojen mukaan kokoomus ja perussuomalaiset ovat sovitelleet kahdenvälisesti vaikeimpia maahanmuuttokysymyksiä jo ennen kevään eduskuntavaaleja. Keskusteluja on käyty useaan otteeseen.

IS:lle kerrotaan, että keskusteluja on erityisesti käyty työperäiseen maahanmuuttoon liittyen.

Kun neuvotteluja käydään kahdenvälisesti vaikeaksi koetuista kysymyksistä, se kielii siitä, että tulevia hallitusneuvotteluja pohjustetaan tosissaan.

Esimerkiksi Juha Sipilä (kesk) kävi vuonna 2015 perus­suomalaisten kanssa pitkät kahdenväliset keskustelut ennen varsinaisten hallitus­neuvottelujen alkamista. Myös Antti Rinne (sd) pohjusti hallitustaan keskusteluilla eri puolueiden kanssa jo useita kuukausia ennen kevään 2019 vaaleja. Perus­suomalaisista kritisoitiin tuolloin voimakkaasti sitä, että Rinne pohjusti hyvissä ajoin nimenomaan punavihreää hallituspohjaa.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoi IS:lle perjantaina, ettei yhteydenpito kokoomuksesta Sdp:n suuntaan ole ollut kovin aktiivista.

– Olen keskustellut Orpon kanssa muutamaan otteeseen ja keskusteluja tullaan jatkamaan. Mutta on kyllä todettava, että ei tämä yhteydenpito kovin aktiivista kokoomuksen suunnalta Sdp:hen ole ollut. Ja keskustelu on ollut aika kevyellä tasolla toistaiseksi, Marin sanoi IS:lle.

Julkisuudessa on puhuttu Rkp:sta avaintekijänä, jos Suomeen muodostettaisiin kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillis­demokraattien ja Rkp:n oikeistohallitus.

IS:n tietojen mukaan ainakin perussuomalaiset toivoisi hallitukseen mukaan keskustaa.

Myös kulissien takana viesti keskustan suunnalta on kuitenkin ollut se, että keskustan paikka olisi oppositiossa. Jos keskusta sittenkin päättäisi lähteä mukaan hallitukseen, hallitus voitaisiin muodostaa kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan voimin.

IS:lle kerrotaan, että jos keskusta pitää kiinni oppositiopaikastaan, katseet voivat siirtyä sinipunahallituksen suuntaan.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kommentoi torstaina päätöstä oppositiopaikasta sanomalla, että ”irvailu tai maanittelu ei tätä muuksi muuta”. Perjantaina hän totesi, että ”kosiskelu” keskustan suuntaan on tässä vaiheessa ollut vähäistä.

Tällä hetkellä kokoomuksessa pitäydytään vaitonaisina siitä, olisiko yhteistyö helpointa Sdp:n vai perussuomalaisten kanssa. IS:lle kerrotaan, että aika oppositiossa on ollut pitkä, eikä puolue halua sulkea mitään vaihtoehtoja pois.

Kysymys työperäisestä maahanmuutosta on ollut perus­suomalaisten ja muiden puolueiden välillä jännitteinen jo aiemmin.

Perussuomalaiset on ilmoittanut haluavansa kiristää ”haitallista maahanmuuttoa”, jos se päätyy hallitusvastuuseen. Esimerkiksi puolueen puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut toivottavansa tervetulleeksi maahanmuuttajat, jotka tuovat valtion kassaan varoja. Hänen mielestään näiden maahanmuuttajien osuus on kuitenkin pieni.

Kokoomuksen puheenjohtaja, hallitus­tunnustelijaksi valittu Petteri Orpo on puolestaan pitänyt aivan selvänä sitä, että Suomeen tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Myös Rkp:n Anna-Maja Henriksson on maininnut nimenomaan työperäisen maahanmuuton yhdeksi haasteeksi hallitusyhteistyölle perus­suomalaisten kanssa.

Orpo jakoi perjantaina puolueille tunnustelu­kysymykset. Orpo kommentoi maahanmuuttoon liittyvää tunnustelu­kysymystä lyhytsanaisesti.

– Ja miten maahanmuuton kokonaisuus rakentuu, siinä on paljon neuvoteltavaa ja katsottavaa kaikissa kokoonpanoissa. En mene yksityiskohtiin sen enempää, Orpo sanoi.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen sanoi maaliskuussa Itä-Savolle, että perussuomalaisten maahanmuuttajille asettelemat korkeat tulotasovaatimukset ovat soviteltavissa. Lisäksi Häkkänen sanoi, että perussuomalaisilla ja keskustalla on ”realistisempi näkemys, että raha tulee työnteosta ja yrittäjyydestä eikä velanotosta”.

IS:n tietojen mukaan Häkkäsen kommentit pistettiin merkille Sdp:n leirissä. Sdp:ssä on nähty, että kokoomus ja perussuomalaiset ovat jo pidemmän aikaa pohjustaneet yhteistyötään.