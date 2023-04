Näin puolueet reagoivat hallitus­tunnustelijan kysy­myksiin – ”Vaikuttaa, että kysymykset on tehty perus­suomalaisia silmällä pitäen”

Lulu Ranne (ps) sanoo, että perussuomalaiset vaatii maahan­muutto­politiikkaan selkeää kiristystä. Kokoomuksen laatimat kysymykset ovat hänen mukaansa hyvät ja kattavat.

IS kysyi eduskuntaryhmien puheenjohtajilta ajatuksia kokoomuksen kysymyslistasta.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) antoi perjantaina eduskuntaryhmille 24 kysymyksen listan viitoittamaan tietä tuleviin hallitusneuvotteluihin. Vastausaikaa eduskuntaryhmillä on tiistaihin 18. huhtikuuta asti, minkä jälkeen vastaukset julkaistaan.

Orpo ennakoi perjantaina, että virallisia hallitusneuvotteluja tultaisiin käymään 24.–25. huhtikuuta.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin laskujen mukaan kokoomuksen kysymyksissä puhutaan erilaisiin tavoitteisiin sitoutumisesta 10 kertaa. Hän on yllättynyt siitä, että kuitenkaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteeseen ei pyydetä sitoutumaan.

Antti Lindtman, sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Kuinka arvioitte hallitustunnustelijan kysymyksiä?

– Ei suuria yllätyksiä. Ensilukemalta pisti silmään pari asiaa ja huomiota. Yksi on se, että kysymyksissä, jos laskin oikein, kysytään sitoutumista erilaisiin tavoitteisiin 10 kertaa, oli sitten kyse tärkeistä asioista kuten TKI-tavoitteesta, tutkimus- ja kehittämistyöstä tai Euroopan unionin ja Naton jäsenyydestä, oikeusjärjestelmän vahvistamisesta tai Ukrainan tukemisesta. Mutta yksi asia näistä sitoutumis­kysymyksistä loistaa poissaolollaan, se on Suomen hiili­neutraalisuus­tavoite, joka on kieltämättä yllätys. Miksi tähän tavoitteeseen sitoutumisesta ei kysytä?

– Toinen asia, joka oli yllättävää, että loisti poissaolollaan, oli kysymys suomalaisten ostovoiman vahvistamisesta, Lindtman sanoo ja muistuttaa, että asiaa on pidetty yllä useiden puolueiden osalta ennen vaaleja.

– Mitä tulee talouteen ja työllisyyteen, niissä ei yllätyksiä nähty.

Onko puolueesi valmis sopeuttamaan taloutta kuudella miljardilla eurolla tällä hallituskaudella?

– Tulemme tähänkin kysymykseen vastaamaan sen linjan pohjalta, jolle vaaleissa haettiin kansalaisilta tukea. Sitä myöskin näissä vaaleissa enemmän saatiin. Näemme, että julkista taloutta pitää vahvistaa, mutta se vaatii pari vaalikautta ja se pitää tehdä niin, että hyvinvointivaltion ytimessä olevista palveluista ei leikata. Emme usko, että tällaisia kuuden miljardin euron menosäästöjä tai -leikkauksia tosiasiassa mikään hallitus pystyy tekemään ilman että se kipeästi iskee hyvinvointi­yhteiskunnan ytimeen.

Mitkä ovat puolueesi kynnyskysymyksiä?

– Niihin vastaamme tiistaina. Puheenjohtaja [Sanna] Marin ennen vaaleja useaan otteeseen totesi, että me emme näe, että koulutuksesta, osaamisesta, suomalaisille tärkeistä sosiaali- ja terveyspalveluista tai heikommassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvasta on varaa säästää. Tämä on voimassa myös näissä hallitustunnusteluissa ja tässä meidän linjamme pitää.

Mitä ajattelette hallitustunnustelijan tarkoittavan kysymyksellä siitä, että ”jos ette ole valmiita osallistumaan hallitusvastuuseen, oletteko valmiita tukemaan puolueenne tavoitteiden toteutumista hallituksen ulkopuolelta”?

– Se jäi vielä vähän epäselväksi. Jos puhumme puolueen tavoitteista tai niistä tavoitteista, joille tukea vaaleissa haetaan, riippumatta siitä, mikä meidän asemamme on tällä vaalikaudella, tulemme kaikilla areenoilla ja kaikissa elimissä puolueen tavoitteita toki edistämään. Jäi hieman avoimeksi, että mihin tällä kysymyksellä tarkalleen pyrittiin.

Lulu Ranne (ps) sanoo, että perussuomalaiset toivovat erityisesti kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan.

Lulu Ranne, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Kuinka arvioitte hallitustunnustelijan kysymyksiä?

– Hyvät ja kattavat kysymykset, ja niihin lähdemme perusteellisesti ja tosimielessä vastaamaan.

Onko puolueesi valmis sopeuttamaan taloutta kuudella miljardilla eurolla tällä hallituskaudella?

– Olemme sitoutuneet siihen, että julkinen talous tasapainotetaan kahden kauden aikana. Kuten Orpokin tiedotustilaisuudessa totesi, se voi olla muutakin kuin pelkkiä leikkauksia.

– Olemme aika hyvin samalla kartalla kokoomuksen kanssa talouden tasa­painottamis­tarpeista, mutta kuinka se tehdään ja miten tasan miljardit menevät, puhutaan usein niistä kuuluisista rakenteellisista uudistuksista.

Mitkä ovat puolueesi kynnyskysymyksiä?

– [Puheenjohtaja Riikka] Purra on linjannut maahanmuuttopolitiikasta, että siihen täytyy tulla selkeä kiristys. Yksityiskohtiin ei ole varmaan tässä vaiheessa syytä ottaa kantaa.

– Hallitusohjelmaa rakennetaan niin, että jokainen joutuu tekemään joitakin kompromisseja, mutta tämä on Purran linjaus, ja siitä ei ole syytä tässä vaiheessa enempää todeta kuin mitä hän aamulla medialle kertoi.

– Emme saa tehdä politiikkaa, joka heikentää meidän talouttamme, on kyseessä sitten maahanmuutto, energia, ilmasto tai mitä vain.

Mitä ajattelette hallitustunnustelijan tarkoittavan kysymyksellä siitä, että ”jos ette ole valmiita osallistumaan hallitusvastuuseen, oletteko valmiita tukemaan puolueenne tavoitteiden toteutumista hallituksen ulkopuolelta”?

– Kai se viittaa Ruotsin suuntaan, kun siellä tällaisiakin ratkaisuja on ollut. Kyllä meillä on tavoitteena olla hallituksessa ja tehdä siellä sitä meidän tavoitteiden mukaista politiikkaa.

– Siinä nousi esiin tämäkin, että korona-aikana on yhdessä pystytty tiettyjä isoja asioita linjaamaan. Kyllä tällaiset ovat aina mahdollisia. Mutta se, että lähtisimme vähemmistöhallitusta tukemaan ulkopuolelta, on mielestäni aika kaukaa haettua.

Atte Harjanteen (vihr) mukaan kokoomuksen kysymyslista on kattava, mutta puuttumaan jäi hänen mukaansa esimerkiksi sosiaaliturvaan ja digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä.

Atte Harjanne, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Kuinka arvioitte hallitustunnustelijan kysymyksiä?

– Ne olivat sinänsä kattava, hyvä kokonaisuus. Varmasti puolueet pääsevät kertomaan itselleen tärkeät asiat näiden kautta.

– Joitakin sellaisia asioita, joiden puuttumista jäin itse pohtimaan, olivat sosiaaliturvaan, tietopolitiikkaan, digitalisaatioon, tekoälyyn ja murrosteknologioihin liittyvät kysymykset.

– Mutta muutenhan se oli hyvin kattava. Jos laskee kysymysmerkit, on niitä enemmän kuin 24.

Onko puolueesi valmis sopeuttamaan taloutta kuudella miljardilla eurolla tällä hallituskaudella?

– Olemme vaalikeskusteluissa tuoneet omat kommenttimme tähän ja vastaamme tosissamme siihenkin kysymykseen.

Mitkä ovat puolueesi kynnyskysymyksiä?

– Tämäkin on asia, johon vastaamme, en niitä tässä linjaile. Tämä on meillä työn alla.

Mitä ajattelette hallitustunnustelijan tarkoittavan kysymyksellä siitä, että ”jos ette ole valmiita osallistumaan hallitusvastuuseen, oletteko valmiita tukemaan puolueenne tavoitteiden toteutumista hallituksen ulkopuolelta”?

– Petteri itse avasi sitä tänään tiedotustilaisuudessa. Hän taisi erikseen mainita, että kysymyksellä ei haeta vähemmistöhallitusta, vaan muisteli edellistä kautta ja sitä, että oppositiostakin on tuettu hallitusta eri kriisien taklaamisessa. Se on ihan mielenkiintoinen kysymys.

– Meille on tärkeää saada tavoitteitamme läpi ja siltä pohjalta varmasti vastaamme, mutta se, että meillä on vastuuta kantavia enemmistöhallituksia tässä maassa, on katsottu vihreissä olevan se tavoite.

Peter Östman (kd) kertoo, ettei kristillisdemokraateilla ole kynnyskysymyksiä hallitustunnusteluissa.

Peter Östman, kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Kuinka arvioitte hallitustunnustelijan kysymyksiä?

– Olemme lähteneet työstämään vastausluonnoksia, joita käymme eduskuntaryhmän kanssa viikonloppuna läpi. Lähetämme vastaukset kokoomukselle maanantaina.

Onko puolueesi valmis sopeuttamaan taloutta kuudella miljardilla eurolla tällä vaalikaudella?

– Suuruusluokka lienee lähellä totuutta. Tarkennamme sopeutuksen keinoja vastauksissamme. Hyödynnämme talouspolitiikan arviointineuvoston ja muiden talous­asian­tuntijoiden näkemyksiä vastauksissamme.

Mitkä ovat puolueesi kynnyskysymykset hallitusneuvotteluissa?

– Kristillisdemokraateilla ei ole hallitusneuvotteluissa kynnyskysymyksiä. Hallitus­tunnustelijalla ei ollut kysymyksiä, joihin emme löytäisi vastauksia. Emme tietenkään halua lähteä hallitukseen, jonka ohjelma on pahasti ristiriidassa oman vaaliohjelmamme kanssa.

Mitä ajattelette hallitustunnustelijan tarkoittavan kysymyksellä siitä, että ”jos ette ole valmiita osallistumaan hallitusvastuuseen, oletteko valmiita tukemaan puolueenne tavoitteiden toteutumista hallituksen ulkopuolelta”?

– En halua tässä lähteä tulkitsemaan hallitustunnustelijaa. Ilmiselvää on, että myös oppositiosta käsin pyrkisimme toteuttamaan omaa vaaliohjelmaamme.

Harry Harkimo, liike nyt -eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Kuinka arvioitte hallitustunnustelijan kysymyksiä?

–Mielestäni kysymykset ovat aika suurpiirteisiä. Kyllä näihin meidän vaaliohjelmasta löytyy vastaukset. Pyrimme vastaamaan kysymyksiin tarkasti.

–Vaikea ymmärtää, että mikä erottaisi puolueita näillä kysymyksillä. Luulen, että kokoomus tahtoo käydä kahdenkeskisiä neuvotteluja ryhmien kanssa.

Onko puolueesi valmis sopeuttamaan taloutta kuudella miljardilla eurolla tällä vaalikaudella?

– Ei voi esittää kysymyksissä tällaista ja sen jälkeen latoa kohteita ja sen jälkeen vaatia rahaa moneen muuhun kohteeseen.

– Liike nyt on valmis sopeuttamaan, mutta siinä pitää ottaa huomioon kaikki muut kustannukset. Hallitusohjelma on kokonaisuus.

Mitkä ovat puolueesi kynnyskysymykset hallitusneuvotteluissa?

– Talous on meille kynnyskysymys. Puhutaan vain sopeutuksesta, mutta tahdomme keinoja, joilla saadaan talous kasvuun. Tarvitaan muun muassa joustavammat työmarkkinat.

Mitä ajattelette hallitustunnustelijan tarkoittavan kysymyksellä siitä, että ”jos ette ole valmiita osallistumaan hallitusvastuuseen, oletteko valmiita tukemaan puolueenne tavoitteiden toteutumista hallituksen ulkopuolelta”

– Mystinen kysymys. En tiedä, mitä kysymyksellä haetaan. En osaa sanoa, miten tavoitteita tuetaan hallituksen ulkopuolelta.

– Tietenkin tuemme omaa ohjelmaamme. Riippuu hallitusohjelmasta, miten laajasti voimme sen tavoitteita tukea.

Anders Adlercreutz (r) sanoo, ettei Rkp ole vielä päättänyt kynnyskysymyksistään hallitusyhteistyölle.

Anders Adlercreutz, ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Miten arvioitte hallitustunnustelijan kysymyksiä?

– Ne olivat neutraaleja, niissä oli laaja spektri. Näin monta kysymystä antaa tunnustelijalle mahdollisuuden arvioida, miten mitäkin painottaa. Veikkaan, että vastauksista tulee pitkä nippu.

– Binäärisiä ”kyllä tai ei” -kysymyksiä oli vähän. Hyvä, että myös ilmasto- ja ihmisoikeus­kysymykset olivat mukana. Yllättävää, ettei vuotta 2035 mainittu erikseen, vaikka hiili­neutraalisuus­tavoite olikin mukana.

Onko puolueenne valmis sopeuttamaan tulevalla vaalikaudella 6 miljardia euroa?

– Olemme valmiita kahden kauden balanssiin, jota valtiovarainministeriön virkamies­puheenvuorossa esitettiin.

– Tässä vaiheessa ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista sanoa tämän vaalikauden osalta, kun ei vielä tiedetä suhdanteista.

Mitkä ovat puolueenne kynnyskysymyksiä hallitusneuvotteluissa?

– Vasta kirjoitamme vastauksia. Emme ole lyöneet kynnyskysymyksiä vielä lukkoon. Reunaehdot käyvät ilmi, kun vastauksemme julkaistaan tiistaina.

Mitä ajattelette hallitustunnustelijan tarkoittavan kysymyksellä siitä, että ”jos ette ole valmiita osallistumaan hallitusvastuuseen, oletteko valmiita tukemaan puolueenne tavoitteiden toteutumista hallituksen ulkopuolelta”

– Vähän erikoinen muotoilu. Jos tällä viitataan siihen, että hallitukseen lähtöön riittäisi se, että vain osa tavoitteista toteutuu, se on monelle puolueelle vaikeaa.

– Tuemme asioita, jotka ovat omien tavoitteidemme mukaisia. Esimerkiksi Sipilän kaudella Rkp äänesti johdonmukaisesti hallituksen esitysten puolesta, kun ne tukivat omia linjauksiamme.

Jussi Saramo (vas) arvioi, että kokoomus on laatinut tunnustelukysymykset perussuomalaisia silmällä pitäen.

Jussi Saramo, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Miten arvioitte hallitustunnustelijan kysymyksiä?

– Emme ole vielä tehneet yhteistä arviota kysymyksistä. Muodostamme kannan eduskunta­ryhmän kanssa yhdessä. Toisaalta kysymykset eivät ole yhtä tärkeitä kuin vastaukset.

– Oman näkemykseni mukaan voin sanoa, että eriarvoisuuden korjaaminen on jäänyt kysymyksistä pois. Lisäksi ilmastoa käsitellään Rinteen kysymyksiä löysemmin. Erikoista, ettei ruotsin kielen asemaa huomioida, vaikka Rkp on nyt ratkaisevassa asemassa. Vaikuttaa, että kysymykset on tehty perussuomalaisia silmällä pitäen.

Onko puolueenne valmis sopeuttamaan tulevalla vaalikaudella 6 miljardia euroa?

– Oma vaihtoehtomme ei ole näin iso. Olemme ennemmin talouspolitiikan arviointi­neuvoston linjoilla. Sopeuttaisimme miljardin vuodessa.

– Sopeutuksen mittaluokkaa tärkeämpiä ovat sopeutuksen keinot. Tällä hetkellä meillä on kokoomuksen kanssa valtava näkemysero sopeutuksen sisällöstä.

Mitkä ovat puolueenne kynnyskysymyksiä hallitusneuvotteluissa?

– Vasemmistoliitto on päättänyt kynnyskysymyksensä jo ennen vaaleja. Ne eivät ole vaalien jälkeen muuttuneet. Haluamme turvata maksuttoman koulutuksen ja jatkaa koulutuksen rahoituksen parantamista, sitoutua ilmastonmuutoksen torjuntaan ja olla heikentämättä perusturvaa sekä työehtosopimusten yleissitovuutta.

Mitä ajattelette hallitustunnustelijan tarkoittavan kysymyksellä siitä, että ”jos ette ole valmiita osallistumaan hallitusvastuuseen, oletteko valmiita tukemaan puolueenne tavoitteiden toteutumista hallituksen ulkopuolelta”?

– Orpo jo kommentoi, että tämä ei ole vähemmistöhallituskohta. Kun hallitus tekee asioita, joita kannatamme, äänestämme niiden puolesta.

Keskustan eduskuntaryhmästä ei kommentoitu hallitustunnustelu­kysymyksiä.