Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva saapui valtiopäivien avajaisten iltatilaisuuteen Musiikkitalossa Helsingissä vaimonsa Leila Kalevan kanssa.

Heidät muistetaan pariskuntana, jonka Al-Qaida sieppasi panttivangiksi Jemenissä vuonna 2012.

Vuosien lapsettomuuden jälkeen he saivat esikoispoikansa syksyllä 2019. Pikkusisko syntyi syystalvella 2022. Leila Kaleva oli silloin 46-vuotias, Atte Kaleva 43.

– Ajattelin, etten tulisi isäksi ollenkaan, mutta onneksi tulin, Atte Kaleva sanoo.

– On kauhean mukavaa. Toki kun toinen lapsista herää välillä yöllä ja itkee, on välillä raskaampaa, mutta se kuuluu pikkulapsiaikaan. Täytyy nauttia joka hetkestä.

Atte Kaleva sanoo, että varttuneemmalla iällä isäksi tulemisessa on myös puolensa.

– On ehtinyt tehdä nuoruudenjuttuja.

Leila Kaleva myönsi elävänsä nyt ihanaa aikaa.

– Toinen lapsi täydentää onnea vielä lisää, hän sanoi.

Voisiko sanoa, että tämä on ihme?

– Kyllä. Se on tosi hienoa. Kyllä kannatti nähdä kaikki vaiva näiden lasten eteen, Leila Kaleva sanoi.

Syyskuussa 2019 Leila ja Atte Kaleva kertoivat Me Naisille, että kun he tapasivat vuosikymmentä aikaisemmin, oli nopeasti selvää, että myös vauva olisi tervetullut. Tiestä ei kuitenkaan tullut helppo. Vuosien aikana Kalevat ovat käyneet läpi useita hedelmöityshoitoja, Leilan endometrioosi on leikattu kaksi kertaa, ja rankoista hoidoista pidettiin välillä pidempään taukoakin.

Tauon jälkeen pari päätti lähteä vielä kerran yrittämään.

– Haluaisin kannustaa muitakin lapsettomuudesta kärsiviä olemaan sinnikkäitä. Onneksi päätimme kokeilla vielä kerran, Leila Kaleva sanoi Me Naisissa tuolloin.