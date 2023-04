Tasavallan presidentti esitti huolenaiheeksensa kansalaisten liikkumattomuuden ja velkaantumiseen liittyvien käyttäytymismallien muutoksen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nosti valtiopäivien avajaisten puheessaan ja tämän jälkeisessä tiedotustilaisuudessaan puheenaiheeksi kansanterveyden ja liikunnan.

– Nyt toivoisin yhden kysymyksen, jos saan esittää, Niinistö sanoi tiedotustilaisuutensa lopussa.

– Se on tämä liikunnan merkitys, jota en pelkästään huumorimielessä tuonut esiin, vaan kyllä meidän täytyisi vakavasti siihen suhtautua, että suomalaiset ovat entistä huonokuntoisempia, he painavat entistä enemmän, ja sillä on valtava yhteys paitsi fyysiseen terveyteen myöskin henkiseen terveyteen.

Niinistö toivoo kansanedustajien levittävän tätä sanomaa laajemmin.

– Sainpa esitettyä itsellenikin kysymyksen, Niinistö sanoi nauraen lopettaessaan tiedotustilaisuuden.

Niinistö otti valtiopäivien avajaispuheessaan kantaa myös viimeaikaiseen keskusteluun Ahvenanmaan demilitarisaatiosta toteamalla, että vihamielinen teko Ahvenanmaata vastaan olisi sodanjulistus Natolle. Puheen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa häneltä kysyttiin, tulisiko demilitarisaatiosta luopua.

– Se on kansainvälinen sopimus, josta ei noin vain tietenkään luovuta, vaan pitää sitten vain yksipuolisesti irtautua, jos sitä haluaa.

– Se, mitä halusin kertoa, on että Ahvenanmaa ei ole koskaan ollut ymmärtääkseni niin suojatussa asemassa kuin se tällä hetkellä on. Toisaalta nythän lähtee liikkeelle Naton yhteinen puolustussuunnittelu, jossa ihan varmasti Ahvenanmaan asemaa tullaan tarkoin tutkailemaan.

Lue lisää: Presidentti Niinistöltä painava kommentti Ahvenanmaan tilanteesta – ”Olisi sodan­julistus Natolle”

Naton ydinasesuunnittelussa ja -harjoitteluissa Suomi on Niinistön mukaan mukana.

– Mukana olo ydinasesuunnittelussa ja -harjoittelussa ei tietenkään sisällä minkään näköistä yhteyttä ydinaseiden tänne tuomiseen, hän täsmensi.

– Minä en oikein ole kotonani sellaisen ajatuksen kanssa, että Suomessa olisi ydinaseita.

Tulevan hallituksen tärkeimmät kysymykset liittyvät presidentin mukaan ulkoiseen maailmaan ja ”globaalin kriisiytymisen tarkkaan seuraamiseen” sekä valtion velkaantumiseen.

– Tässä maassa on jo liki 15 vuotta eletty velaksi.

Vaikka osa taloustieteilijöistä ei Niinistön mukaan näe nykyistä velkamäärää ongelmana, kantaa hän huolta käyttäytymismallien muutoksessa.

– Entäpä jos ongelma onkin enemmän siinä, että käyttäytymismalli muuntuu sellaiseksi, että on täysin luonnollista elää velaksi? Sellainen tie johtaa helposti siihen, että ”jos nyt on tämän verran velkaa, niin miksei vähän enemmänkin”, kun se niin vaaratonta on.