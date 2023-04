Niinistö peräänkuulutti valtiopäivien avajaisissa pitämässään puheessa kansainvälisten yhteisöjen merkitystä Suomelle. Samalla hän kysyi, onko Suomessa varauduttu ääriliikkeisiin ja kyberhyökkäyksiin kyllin hyvin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö julisti valtiopäivät avatuiksi torstaina.

Puheessaan Niinistö totesi, että uusi eduskunta aloittaa työnsä Naton jäsenmaassa. Samassa yhteydessä hän otti kantaa viime aikoina puhuttaneeseen Ahvenanmaan tilanteeseen.

– Ahvenanmaan tilanne on noussut kotimaisessa keskustelussa esiin. Haluan huomauttaa, että se on nyt vakaampi kuin kenties koskaan: vihamielinen teko sitä vastaan olisi sodanjulistus Natolle. Selvää on, että Naton yhteisessä puolustussuunnittelussa maakunnan tilanne on erityisen huomion kohteena.

Niinistö muistutti, että vielä kaksi viikkoa sitten Suomi ei kuulunut Natoon.

– Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden aikakausi päättyi. Uusi aikakausi alkoi. Tuolla hetkellä Brysselissä viime viikon tiistaina oli oma, aivan erityinen merkityksensä. Mutta juhlasta on tässäkin asiassa siirrytty arkeen.

Niinistö korosti puheessaan Naton lisäksi muiden kansainvälisten yhteisöjen ja sopimusten merkitystä Suomelle ja maan turvallisuudelle.

– Kansallista lainsäädäntöä tarvitaan, mutta niin myös kansainvälistä sääntelyä ja yhteistyötä. Euroopan unionia, muita vakiintuneita instituutioita, mutta myös erilaisia uusia koalitioita, joita alakohtaisesti syntyy.

Samaan aikaan hän kysyi, onko maan sisäisessä turvallisuudessa jäänyt jotakin huomaamatta. Presidentti peräänkuulutti esimerkiksi valmiuslain uudistamistyön valmistumista tällä vaalikaudella.

– Mutta onko varautumisemme terrorismiin ja muihin ääriliikkeisiin riittävän laadukasta? Entä pystymmekö havaitsemaan ja torjumaan yhä kehittyneemmät kyberhyökkäykset ja muut uuden teknologian mahdollistamat uhat?

Presidentti korosti puheessaan yhteistyötä paitsi kansanedustajien myös eri maiden välillä. Niinistön mukaan Suomeen suoraan ja välillisesti vaikuttavia valtataisteluita käydään jokaisella mantereella.

– Suomen etu ei ole omilla toimillaan kärjistää tuota valtataistelua tai syventää blokkeihin jakautumista.

Niinistö muistutti kansanedustajia myös siitä, että he ovat vastuussa ensisijaisesti koko kansakunnalle, myös nuorille ja tuleville sukupolville.

– Aivan liian usein kuulemme viitattavan ”tuleviin hallituksiin” tai ”tämän vuosikymmenen loppuun mennessä”. Vastuu kun kuitenkin on vain päättäjillä juuri nyt. Sama lainalaisuus koskee niin ilmastonmuutosta, luontokatoa kuin talouttakin. Kerrytämme kohtuutonta velkaa jälkeläisillemme.