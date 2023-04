Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen ei käyttänyt kampanjaansa euroakaan ja ehdottaa hintakattoa vaalirahoitukselle. Puoluejohtajista suurin budjetti on tähän mennessä ilmoittaneista Annika Saarikolla (kesk).

Useiden kansanedustajien vaalikampanjan takana on muun muassa elinkeinoelämän yhdistysten ja ammattiyhdistysliikkeen myöntämää rahoitusta.

Yleensä eduskuntaan nousuun vaaditaan keskimäärin kymmenien tuhansien eurojen budjetti. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa tämä summa oli 37 000 euroa.

Aina tuhansien budjetti ei kuitenkaan ole tarpeen, ja joskus keskiarvon ylittävälläkin summalla voi jäädä rannalle.

Toiselle kaudelle valittu kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps) osoitti, että eduskuntatalon ovet voivat avautua myös nollan euron budjetilla. Hän on luottanut sosiaaliseen mediaan ja katukampanjoinnin voimaan.

2019 eduskuntavaaleissa Tynkkysen vaalibudjetti oli reilut 8 000 euroa. Tänä vuonna pois jäivät esimerkiksi radio- ja tv-mainokset sekä vaaliesitteet.

Sebastian Tynkkynen (ps) ja Jussi Halla-aho (ps) pääsivät molemmat jatkokaudelle.

Tynkkynen jätti uuden eduskunnan ensimmäisessä täysistunnossa keskiviikkona lakialoitteen, joka toteutuessaan asettaisi katon vaalikampanjointiin käytetylle rahalle. Aloitteen mukaan europarlamenttivaalien kattosumma olisi 50 000 euroa, eduskuntavaalien 30 000 euroa ja kuntavaalien 10 000 euroa.

Myös Jussi Halla-ahon (ps) vaalibudjetti oli selvästi muita kansanedustajia pienempi. Hän pääsi jättämänsä ilmoituksen mukaan jatkokaudelle eduskuntaan 2 154 euron budjetilla. Halla-aho rahoitti kampanjansa omasta pussistaan.

Pirkanmaalta eduskuntaan ensimmäistä kertaa nousseen Ville Merisen (sd) kampanjan hintalapuksi tuli 2 300 euroa. Merinen on ennen kansanedustajuuttaan tullut tunnetuksi Tiktok-sovelluksessa terapeuttiville-käyttäjänimellä.

Tiktokissa suosittu Ville Merinen (sd) valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa. Hän käytti kampanjaansa omaa rahaansa vain 1 000 euroa.

Keskustan Timo Väänänen Savo-Karjalan vaalipiiristä satsasi eduskuntavaaleihin omia rahojaan peräti 61 000 euroa, mutta ei kuitenkaan tullut valituksi.

Samaan kohtaloon joutuivat tyytymään liberaalipuolueen Juha Itkonen Helsingin vaalipiiristä ja keskustan Atte Savelainen Hämeen vaalipiiristä. Molemmat rahoittivat kampanjaansa 50 000 eurolla.

Vasemmistoliiton listalla Helsingissä ehdolla ollut näyttelijä Riku Nieminen käytti myös mittavan summan omasta pussistaan, ennakkoilmoituksen perusteella 20 000 euroa. Hänkään ei tullut valituksi.

Hämeen vaalipiiristä varasijalle päätynyt Harri Pikkarainen (vas) käytti kampanjaansa noin 48 000 euroa. Samasta vaalipiiristä uudelleen valittu kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas) sen sijaan käytti 20 000 euron kokonaisbudjettiinsa vain 5 000 euroa omaa rahaa.

Elinkeinoelämää edustava Pro Markkinatalous on rahoittanut 255 eduskuntavaaliehdokkaan kampanjaa. Yhdistys on rahoittanut ehdokkaita ja puolueita yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla. Rahoituksen saamisen ehtona on ollut vastata yhdistyksen esittämiin markkinataloutta koskeviin kysymyksiin.

6 000 euron maksimituen yhdistykseltä ovat saaneet muun muassa eduskuntaan valitut Sari Sarkomaa (kok), Markus Lohi (kesk), Annika Saarikko (kesk), Anna-Maja Henriksson (r) ja Kai Mykkänen (kok). Tukea ovat saaneet myös vihreiden, Sdp:n, kristillisdemokraattien, perussuomalaisten, liberaalipuolueen, Liike nytin ja piraattipuolueen ehdokkaat.

Pro Markkinatalouden rahoittamien ehdokkaiden listalta ei löydy lainkaan vasemmistoliiton ehdokkaita.

Ammattiyhdistysliike on jakanut puolueille ja ehdokkaille rahaa ammattiliittojen kautta. Lisäksi SAK:n alla toimiva Pro reilumpi yhteiskunta on jakanut rahoitusta 214 ehdokkaalle yhteensä noin 632 000 euroa.

Eniten rahoitusta on myönnetty Sdp:n ja vasemmistoliiton ehdokkaille, mutta tukea on myönnetty myös vihreiden, kokoomuksen, kristillisdemokraattien, keskustan, perussuomalaisten, Rkp:n, Liike nytin ja feministisen puolueen ehdokkaille.

6 000 euron maksimisumman yhdistykseltä ovat saaneet esimerkiksi Nasima Razmyar (sd), Mikko Kärnä (kesk), Anna Kontula (vas), Timo Furuholm (vas) ja Eemeli Peltonen (sd). Heistä Kärnä ei kuitenkaan tullut valituksi eduskuntaan.

Vaalirahoituksen myöntämisen 6 000 euron maksimisumma yhtä tukijaa kohden ei koske puolueelta tai puolueyhdistykseltä saatua tukea. Kaakkois-Suomen vaalipiirissä erityisesti Sdp:n puolueyhdistykset ovat tukeneet ehdokkaita avokätisesti.

Esimerkiksi eduskuntaan uudelleen valittu kansanedustaja Paula Werning (sd) sai Kouvolan työväenyhdistykseltä peräti 21 000 euroa. Ennakkoilmoituksen mukaan Werning ei käyttänyt kampanjaansa lainkaan omia rahojaan.

Samasta vaalipiiristä eduskuntaan yrittänyt mutta rannalle jäänyt Sami Virtanen sai tukea Kotkan sosialidemokraattiselta työväenyhdistykseltä ja kunnallisjärjestöltä yhteensä 22 000 euroa.

Puolueiden puheenjohtajien vaalirahoitusten summien välillä on suuriakin eroja. Sanna Marinin koko 46 000 euron kampanjabudjetti on rahoitettu kokonaan Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen pussista.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikkokaan ei ole ennakkoilmoituksen perusteella käyttänyt vaalikampanjaansa omaa rahaa, vaan 70 000 euron budjetti koostuu lahjoituksista yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Yksityishenkilöt ovat tukeneet Saarikkoa 19 500 eurolla, yritykset 10 000 eurolla ja yhdistykset 40 500 eurolla. Saarikon vaalibudjetti on ennakkoilmoitusten perusteella ollut puoluejohtajista korkein.

Tähän mennessä toimitetuista ennakkoilmoituksista Annika Saarikolla (kesk) oli puoluejohtajien suurin vaalibudjetti.

Yhdistykset ovat tukeneet useita ehdokkaita mittavilla summilla. Esimerkiksi Saarikkoa ovat rahoittaneet Pro Markkinatalouden lisäksi Matkailu- ja ravintolapalvelut 5 000 eurolla, Kaksikielisen Suomen säätiö 3 000 eurolla ja Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL 2 500 eurolla.

Vihreiden väistyvän puheenjohtajan Maria Ohisalon vaalibudjetti on ennakkoilmoituksen mukaan ollut noin 37 000 euroa. Omaa rahaa hän on käyttänyt 10 000 euroa. Yksityishenkilöt, kuten Ohisalon puoliso, ovat tukeneet Ohisaloa 8 649 eurolla ja yhdistykset 18 690 eurolla.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on ennakkoilmoituksen mukaan rahoittanut vaalikampanjansa pitkälti yhdistyksiltä saadulla tuella. Anderssonin 43 750 euron budjetista yhdistykset ovat maksaneet 43 000 euroa.

Ennakkoilmoitusten perusteella Anna-Maja Henrikssonilla (r) on puolueiden puheenjohtajien toiseksi suurin budjetti. Henrikssonin 63 000 euron vaalirahoituksesta 46 510 euroa tulee hänen puolueeltaan, 3 000 euroa Pietarsaaren Rkp:lta ja 13 490 euroa yhdistyksiltä. Esimerkiksi Kaksikielisen Suomen säätiö on rahoittanut Henrikssonin kampanjaa 6 000 eurolla.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo uusi paikkansa eduskunnassa 37 000 eurolla.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah rahoitti kampanjaansa omilla rahoillaan 20 000 euron edestä. Ulkopuolisista rahoittajista yritykset ovat tukeneet Essayahia eniten, 7 000 eurolla. Yksityishenkilöt ja yhdistykset ovat rahoittaneet hänen kampanjaansa molemmat 4 000 eurolla. Essayah uusi kansanedustajakautensa siis 35 000 eurolla.

Petteri Orpo (kok), Riikka Purra (ps) ja Harry Harkimo (liik) eivät ole antaneet vaalirahoituksestaan ennakkoilmoitusta. Ennakkoilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista, mutta vaalien jälkeen tehtävä varsinainen vaalirahoitusilmoitus on pakollinen. Varsinaiset vaalirahoitusilmoitukset tulee toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään 5. kesäkuuta.

Jutussa käytetyt tiedot ovat peräisin ehdokkaiden täyttämistä ennakkoilmoituksista Valtiontalouden tarkastusvirastolle.