Uudet kansanedustajat yllättyivät heille tarjotuista työsuhde-eduista – kummastelevat myös palkkioita: ”Iso muutos aiempiin tuloihini”

Kansanedustajille tarjotaan lukuisia etuuksia. Tuoreet ensimmäisen kauden kansanedustajat Pinja Perholehto (sd) ja Joakim Vigelius (ps) eivät pidä kaikkia kansanedustajalle tarjottuja etuja tarkoituksenmukaisina. Esimerkiksi Vigelius kertoo kieltäytyneensä taksikortista.

Eduskuntaan nousi kevään eduskuntavaaleissa kaikkiaan 61 uutta kansanedustajaa. Heistä osa on ensikertalaisia ja osa on ollut eduskunnassa aiemmin kansanedustajana, mutta ei viimeisimmällä hallituskaudella.

Kansanedustaja tekee täysistuntojen lisäksi työtä valiokunnissa, vaalipiirissä ja työmatkoilla. Maanantaisin eduskunnassa ei ole istuntoja.

Uudet ja vanhat kansanedustajat saavat työssään myös lukuisia etuja.

IS kävi läpi kansanedustajien palkkiot ja edut.

Tuoreet ensimmäisen kauden kansanedustajat Pinja Perholehto (sd) ja Joakim Vigelius (ps) kertovat IS:lle yllättyneensä kansanedustajan työhön kuuluvista eduista, eivätkä pidä kaikkia etuja tarkoituksenmukaisina.

– Korotus kansanedustajan palkkioon ei ollut tarpeellinen, Pinja Perholehto sanoo.

Palkkiot

Kansanedustajan palkkiot ovat veronalaista tuloa. Kansanedustaja saa joka kuukausi palkkionsa, riippumatta poissaoloista tai työtunneista.

Kansanedustajien palkat nousivat 5. huhtikuuta, kun eduskunnan palkkio­toimikunta päätti nostaa kansanedustajien palkkiota 7,9 prosenttia. Alle 12 vuotta kansanedustajina toimineet kansanedustajat tienasivat ennen 6 614 euroa kuukaudessa.

Nousun myötä palkkio on 7 137 euroa kuukaudessa. Yli 12 vuotta istuneen kansanedustajan palkkio on 6 945 euron sijasta 7 494 euroa.

Myös varapuhemiesten palkkiot nousivat 10 441 eurosta 11 266 euroon, ja puhemiehen palkkio on nykyisen 13 390 euron sijasta 14 448 euroa kuukaudessa.

Kansanedustajan palkkion lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 744 euron lisäpalkkio kuukaudessa. Suuren valiokunnan, perustuslaki-, ulkoasiain- , valtiovarain- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lisäpalkkio on 1 226 euroa kuukaudessa.

Eduskuntaryhmissä, joissa on 16 tai enemmän kansanedustajia, puheenjohtajalle maksetaan 1 226 euron lisäpalkkio ja eduskuntaryhmissä, joissa on 3–15 kansanedustajaa, 744 euron lisäpalkkio. Lisäpalkkiota ei makseta yhden tai kahden edustajan eduskuntaryhmän puheenjohtajalle.

Valtiovarainvaliokunnan kokoushuone eduskunnassa.

Sekä Perholehto että Vigelius pohtivat, oliko palkkioiden korotus todella tarpeellista.

– Korotus kansanedustajan palkkioon ei ollut tarpeellinen. Eivät edustajat näe nälkää ilman palkankorotusta. Palkkion olisi voinut jättää aiemmalle tasolle, Perholehto sanoo.

Hän kertoo, että muutos palkkiossa edelliseen työhön nähden on merkittävä. Perholehto teki ennen kansanedustajan uraansa töitä muun muassa ravintola-alalla tarjoilijana.

– Olen tottunut elämään alle 2 000 euron nettotuloilla kuukaudessa, joten onhan tämä iso muutos aiempiin tuloihini. Ravintola-alalla palkka on aika pienestä kiinni ja ihmiset yrittävät haalia vaikka sunnuntaityötunteja, että saisi tuplapalkkaa, hän lisää.

Vigelius opiskelee yliopistossa ja toimii perussuomalaisen nuorison puheenjohtajana. Palkkio on hänellekin iso muutos aiempaan opiskelijaelämään.

– Onhan palkkio edustajalle ihan hyödyllinen, mutta voidaan miettiä, kuinka tarpeellinen se on. Koko yhteiskunnassa on tällä hetkellä palkankorotustarpeita monilla aloilla, jotta esimerkiksi saadaan lisää työntekijöitä. Uskon, että 200 paikkaa istuntosalissa täyttyisi, vaikka palkankorotusta ei olisi tullut. Olisin täällä pienemmälläkin palkalla, hän sanoo.

– Uskon, että 200 paikkaa istuntosalissa täyttyisi, vaikka palkankorotusta ei olisi tullut, Joakim Vigelius sanoo.

Korvaukset

Kansanedustajan palkkion ohella edustajalle maksetaan joka kuukauden 15. päivä veroton kulukorvaus, joka on tarkoitettu kansanedustajan tehtävästä aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Edustajilla on laajat taksinkäyttöoikeudet, mutta eduskunta ei korvaa taksiajoja, jotka liittyvät edustajien yhteydenpitotarpeisiin vaalipiirissä ja sen ulkopuolella. Edustajat saavat eduskunnalta matkakortin, jolla he voivat liikkua tietyllä summalla pääkaupunkiseudun julkisissa liikennevälineissä. Lisäksi kansanedustajilla on kotimaan kaukoliikenteessä ilmaiset matkat lentäen, junalla ja bussilla.

Vigelius kertoo kieltäytyneensä taksikortista.

– Opiskelijataustaisena ihmisenä näen sen epämääräisenä etuna ja luksustuotteena. Näillä palkoilla pystyy kyllä itse maksamaan omat taksimatkansa. Helsingin keskustassa liikkuessa voi kävellä, käyttää pyörää tai sähköpotkulautaa. Kritisoin sitä, että tavalliset rivikansanedustajat käyttävät taksikorttia, hän perustelee.

Joakim Vigelius kertoo kieltäytyneensä taksikortista.

Perholehto puolestaan ihmettelee kulukorvauksia.

– Voi kysyä, kuinka tarkoituksenmukaista esimerkiksi osalle Helsinki-Uusimaa-akselilla asuville ihmisille on maksaa palkkion päälle niin merkittävää kulukorvausta ja siihen vielä matkakorvauksia. Pidän erikoisena sitä, että läheltä Helsinkiäkin tulevilla edustajilla on mahdollisuus saada edustajantoimen hoitamista varten pääkaupunkiseudulle hankitusta asunnosta kulukorvausta, Perholehto sanoo.

Osa edustajista asuu vakituisesti muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

Edustajan kotipaikasta riippuen hän saa kulukorvausta 30 prosentin eli 986,81 euron, 40 prosentin eli 1 315,75 euron tai 55 prosentin eli 1 809,15 euron mukaan. Edustajalle, joka on valittu muusta kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä, suoritetaan kulukorvaus 40 prosentin mukaan laskettuna.

Joillakin kansanedustajilla on edustajantoimen hoitamista varten omistus- tai vuokra-asunto Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla. Tätä varten suoritetaan kulukorvaus 55 prosentin mukaan laskettuna. Korvaus koskee esimerkiksi vuokraa tai lainanlyhennystä.

Eduskunnan mukaan vaalipiirissä sijaitsevaa vakinaista asuntoa tulee käyttää edustajan varsinaiseen asumiseen. Kesähuvila tai muu vapaa-ajan asunto ei oikeuta korotettuun kulukorvaukseen.

Lomat

Istuntotaukoa on yhteensä 4,5 kuukautta vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa kansanedustajille eräänlaista loma-aikaa.

Monet kansanedustajat ovat kuitenkin kertoneet, että töitä tehdään myös istuntotauon aikana.

Esimerkiksi sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) kritisoi vuonna 2018 puhetta kansanedustajan kesälomasta.

– Kolmen vuoden eduskuntakokemuksella voin sanoa, että ajatus kansanedustajien kahden kuukauden kesälomista on suurta huijausta. Vaikka istuntoja ei olekaan, kansanedustajien kesästä on silti usein lomailu kaukana, Mikkonen kommentoi tuolloin.

– Suomi on moninaisten kesätapahtumien luvattu maa. Aika monen kansanedustajan kesälomamatkat suuntautuvatkin sinne, missä on milloinkin avauspuhe pidettävänä tai palkinto jaettavana, hän täsmensi.

Krista Mikkonen (2. oikealla) keskustelemassa Suomi Areena -tapahtumaviikolla Porissa kesällä 2017.

Eduskunnan kevätkausi alkaa helmikuun alkupuolella. Edustaja voi pitää viikon mittaisen talviloman, jos se on hänelle aikataulullisesti mahdollista.

Kesälomalle lähdetään ennen juhannusta ja syyskausi alkaa syyskuun alussa. Elokuussa alkavat kuitenkin usein erilaiset kokoukset. Eduskuntaryhmien ryhmäkokoukset ja Pohjoismaiden Neuvoston poliittisten ryhmien kokoukset järjestetään vuosittain.

Sopeutumisraha ja eläke

Eduskunnasta putosi pois joukko tuttuja kansanedustajia.

Ennen eläkkeellesiirtymisikää eduskunnasta pois jäänyt kansanedustaja voi saada sopeutumisrahaa, jos hän ei työllisty edustajantyön jälkeen. Sopeutumisrahaa maksetaan 1–3 vuotta, riippuen edustajantoimen kestosta.

Oikeus sopeutumisrahaan syntyy yhden edustajavuoden perusteella.

Jos kansanedustaja on sopeutumisrahan päättyessä täyttänyt 59 vuotta, sopeutumisrahaa voidaan maksaa 65 vuoden ikään asti. ​Etuuden aikana saadut ansio- ja pääomatulot voivat pienentää sopeutumisrahan määrää.

Sopeutumisraha on 36–60 prosenttia kansanedustajan palkkiosta. Jos kansanedustaja on toiminut 15 viimeisen vuoden aikana esimerkiksi ministerinä, puhemiehenä, varapuhemiehenä tai valiokunnan puheenjohtajana, on myös sopeutumisraha suurempi.

Kansanedustajan ja ministerin uran perusteella muodostuu yksi eläke, jonka saa vanhuuseläkkeenä 65 vuoden iässä tai työkyvyttömyyseläkkeenä, jos menettää työkyvyn ennen tätä ikää.

Lisäksi kansanedustajan leskellä ja alle 18-vuotiailla lapsilla on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos edunsaajien eläke-ehdot täyttyvät.

Uuden eduskunnan ensimmäinen täysistunto järjestettiin 12. huhtikuuta 2023.

Kansanedustajan eläke lasketaan uran pituuden ja enintään viimeisten 15 vuoden aikana uralta saadun ansion perusteella. Työeläkkeet voivat vähentää edustajaeläkkeen määrää.

Eläkettä kertyy 4,0 % palkkiosta jokaista edustajana ja ministerinä toimittua vuotta kohden.

Kevan laatiman esimerkin mukaan kansanedustajana yhden nelivuotiskauden toiminut henkilö tulee 65 vuoden iässä saamaan tästä toimesta eläkettä noin 950 e/kk olettaen, että hänellä ei ole muita työeläkkeitä niin, että ne vähentäisivät edustajaeläkettä. Arvio on laskettu kansanedustajan peruspalkkiolla ilman lisäpalkkioita ja laskennassa on käytetty yli 53-vuotiaan henkilön eläkemaksuvähennystä.

Millaisia muutoksia tekisit kansanedustajan etuuksiin?

Perholehto ja Vigelius haluavat, että kansanedustajan etuuksista ja palkkioista käytäisiin enemmän yhteiskunnallista keskustelua.

– Palkkion päälle tulee etuuksia ja korvauksia. Lopulta kansanedustajalla on mahdollisuus paljon korkeampaan tulotasoon, kuin mikä se nimellinen palkkio on. Näen tämän läpinäkyvyyskysymyksenä, Vigelius sanoo.

– Näitä pitäisi käydä tiheällä kammalla läpi. Avoimuuden lisäämiseksi pitäisi myös yhtenäistää ja tuoda paremmin esiin kaikki edustajien saamat palkkiot, kulukorvaukset ja muut etuudet, hän jatkaa.

Perholehto kertoo ymmärtävänsä, miksi kansanedustajien etuja välillä kritisoidaan.

– Etuja on mahdollista tarkastella alaspäin. Kohtuullistaminen voisi olla hyväksi. Ei kansanedustajan tarvitse kituuttaa ja pyhällä hengellä elää, mutta kyllä minä ymmärrän hyvin, mistä se kritiikki tulee, Perholehto sanoo.

– Esimerkiksi eduskunnan kuppilassa on ruoka halvempaa, kuin mitä se on talon ulkopuolella tavallisessa lounasravintolassa. Palkkion päälle tulee lisäksi muita etuuksia. Kyllä kokonaisuus on paljon isompi, kuin julkisuudessa näkyy.

Ruokapöytä eduskunnan kahvilassa.

Artikkelissa kerrotut tiedot edustajien etuuksista perustuvat eduskunnan sivuilta löytyviin tietoihin.