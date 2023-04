Uusi puhemiehistö pitää tiedotustilaisuuden kello 14.

Eduskunta valitsee ensimmäisessä vaalien jälkeisessä istunnossaan keskiviikkona puhemiehistön.

Väliaikaiseksi puhemieheksi on nousemassa eduskunnan suurimman puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok), joka toimii myös hallitustunnustelijana.

Suljetussa lippuäänestyksessä valitaan myös ensimmäinen ja toinen varapuhemies.

Varsinainen puhemies valitaan hallitusneuvotteluiden jälkeen. Tapana on ollut, että eduskunnan puhemies edustaa toiseksi suurinta hallituspuoluetta, joten vielä on epäselvää, mikä puolue on saamassa puhemiehen paikan.

Suoraa lähetystä istunnosta voi seurata IS:n verkkosivuilta.

