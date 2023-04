Sdp:n Krista Kiurun mukaan julkisen talouden sopeuttaminen kuuden miljardin euron edestä on mahdotonta.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Antti Häkkäsen mukaan hallitustunnusteluja on käyty vain kevyesti pääsiäisen aikana, ja nyt keskustelut käynnistetään ”väkevämmällä otteella”.

Häkkäsen mukaan kokoomukselle tärkeintä hallitustunnusteluissa on talouden tilannekuva.

– Talouden tilannekuvan päälle rakentuvat tällä hetkellä kaikki [hallitustunnustelijan] kysymykset. Pitää löytää yhteinen ymmärrys siitä, mikä ylipäätään on tilannekuva talouden perustan remontoinnin tarpeissa ja sen jälkeen keskeisistä asioista pitää löytää yhteisymmärrys, Häkkänen sanoi IS:lle eduskunnassa.

Häkkänen luetteli, että keskeisiä asioita ovat työllisyys, menosäästöt ja sopeutus sekä se, miten kasvua vauhditetaan. Lisäksi yhteinen sävel pitää löytää turvallisuuspolitiikasta ja EU-asioista.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi olleensa yhteydessä kaikkiin puolueisiin jo viime viikolla, lähinnä kertoakseen hallitustunnustelujen aikatauluista.

Orpo nimitetään hallitustunnustelijaksi tämän viikon perjantaina, ja samana päivänä hän aikoo antaa hallitustunnustelijan kysymykset eduskuntaryhmille vastattavaksi.

– Vastausaikaa annetaan seuraavan viikon alkupuolelle.

Kun eduskuntaryhmien vastaukset on saatu, hallitustunnustelija ryhtyy käymään kahdenvälisiä keskusteluja eri eduskuntaryhmien kanssa.

– Siitä alkaa hahmottua, miltä pohjalta hallitusta voisi lähteä oikeasti muodostamaan.

Orpo kertoi, että kokoomus aikoo kysyä samoja kysymyksiä, joita puolue piti esillä ennen vaaleja.

– Sitä kautta halutaan kartoittaa, mitä mieltä eri puolueet ovat tilanteesta, missä Suomi on ja asioista, mitä pitäisi tehdä, että Suomessa olisi parempi.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan pääsiäisen aikana ei ole käyty hallitustunnusteluja, mutta muutoin keskusteluja on käyty eri suuntiin. Purra kertoi, että hallitustunnustelijan kysymyksiä odotetaan mielenkiinnolla, ja ensi viikonlopun aikana niihin laaditaan vastauksia.

– Toivottavasti hallitusneuvottelut saadaan sitten pian alkamaan. Vaikeita asioita, paljon neuvoteltavaa. Ei varmasti ihan hetkessä käy, mutta olemme siihen valmiita, Purra sanoi.

Purra arvioi, että jos hallitusohjelma saadaan neuvoteltua kesäkuuhun mennessä, se on aika nopeasti.

– Pidetään nyt juhannusta maalina, että silloin viimeistään olisi valmista.

Jos kokoomus ja perussuomalaiset ovat hallitusneuvotteluissa, haastavimpia kysymyksiä ovat Purran mukaan työperäinen maahanmuutto, energia- ja ilmastopolitiikka, mahdollisesti muutamat EU-kannat ja leikkauslistat.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on linjannut, että Rkp ei lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. Mitä Purra sanoo tähän?

– Luonnollisesti hallitus, jossa perussuomalaiset on, tekee myös perussuomalaista politiikkaa. Mutta hallitusohjelma on tietenkin kaikkien puolueiden yhteinen kompromissi ja kaikilla puolueilla on omia kynnyskysymyksiään, joita ei voida ylittää.

Purra sanoo, ettei ole rajannut Rkp:tä ulos hallituksesta. Hänen mukaansa suurimmat erimielisyydet puolueiden välillä koskevat maahanmuuttopolitiikkaa.

Henrikssonin mielestä on ”hyvin epätodennäköistä”, että Rkp ja perussuomalaiset voisivat olla samassa hallituksessa.

– Rkp ei lähde sellaiseen hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa ja siinä me pysymme, Henriksson sanoi jälleen.

Hänen mukaansa Rkp:n ja perussuomalaisten on haasteellista löytää yhteistä säveltä EU:sta, ilmastoasioista, työperäisestä maahanmuutosta ja suhtautumisesta maan kaksikielisyyteen.

Näettekö, että yhteinen sävel voisi kuitenkin olla löydettävissä, että voisitte olla samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa?

– Jos he pakittavat myös meille keskeisissä kysymyksissä. Me emme omasta arvopohjastamme luovu. Silloin se ei ole mahdotonta, mutta sinne on varmasti pitkä tie, Henriksson vastasi.

Henrikssonin mukaan epävirallisia hallituskeskusteluja ei ole vielä käyty, mutta keskustelut oletettavasti tiivistyvät tällä viikolla. Henrikssonin mielestä kuuden miljardin euron sopeutus on ”valtavan paljon”, eikä Rkp ole lyönyt kiinni sopeutuksen summaa.

– Meille on tärkeintä se, että kahden eduskuntakauden eli kahdeksan vuoden aikana pystytään 8–9 miljardin sopeutukseen.

Henrikssonin mukaan keskeisiä työllisyyskeinoja ovat paikallisen sopimisen lisääminen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan tarkastelu ja työperäinen maahanmuutto.

Kd:n puheenjohtaja Sari Essayah toteaa, että kokoomuksen esillä pitämä kuuden miljardin euron sopeutustarve on valtiovarainministeriön virkamiesten virkavastuulla esittämä näkemys, ja kristillisdemokraateilla on hyvin samansuuntainen näkemys.

Tärkeimpiä työllisyyskeinoja ovat hänen mielestään sosiaaliturvan uudistaminen kannustavaksi sekä ansioturvan ulottaminen kaikille ja porrastaminen. Myös paikallista sopimista on edistettävä.

Väistyvä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, joka kuuluu Sdp:n hallitusneuvottelutoimikuntaan, katsoo, että taloutta täytyy tasapainottaa, mutta kuuden miljardin euron sopeuttaminen ei ole mahdollista.

– Se tullaan näkemään, että ne tulevat osoittautumaan mahdottomaksi, Kiuru sanoi.

Keskustan puheenjohtaja, väistyvä valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi, että keskustan kanta oppositioon menemisestä on vaalituloksen vuoksi selkeä ja yksiselitteinen, vaikka hallituksen muodostaminen osoittautuisi vaikeaksi.