Kansanedustajat ovat saaneet puolueen sisältä pyyntöjä asettua ehdolle väistyvän puheenjohtajan Maria Ohisalon tilalle.

Vihreät kansanedustajat ilmoittavat tulevien viikkojen aikana, lähtevätkö he puolueensa puheenjohtajakilpailuun.

Ainakin neljä vihreiden kansanedustajaa on aloittanut pohdinnan puolueen puheenjohtajakisaan lähtemisestä. Mahdollista puheenjohtajaksi hakemista harkitsevat Fatim Diarra, Saara Hyrkkö, Oras Tynkkynen ja Atte Harjanne.

Kansanedustajat kommentoivat ajatuksiaan tiistaina eduskunnassa valtakirjojen tarkastamisen yhteydessä. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoi aiemmin tiistaina, ettei enää jatka vihreiden puheenjohtajana kesäkuun puoluekokouksen jälkeen.

Atte Harjanne kommentoi tiistaina, että kertoo mahdollisesta ehdolle asettumisesta viikon sisällä.

Harjanne kertoo pohtivansa ehdolle lähtemistä muutaman päivän ajan. Hän on saanut puolueen jäsenistöltä kannustusta tehtävään.

– Katsotaan tämän viikon loppupuolella tai sen jälkeen, hän kommentoi Ilta-Sanomille.

Harjanne jatkaa vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Hän on myös puolueen varapuheenjohtaja.

Fatim Diarra nousi eduskuntaan Helsingin vaalipiiristä ensimmäistä kertaa.

Vihreiden uusi kansanedustaja Diarra kertoo aloittaneensa pohdinnan puheenjohtajakisaan lähtemisestä Ohisalon ilmoituksen jälkeen. Hän arvioi tekevänsä ratkaisun tulevien viikkojen aikana.

– Maria on tehnyt mahtavaa työtä viimeisten neljän vuoden aikana ja olen valtavan kiitollinen Marialle siitä, mutta kyllä minulle on soiteltu koko pääsiäinen ja kysytty, olenko kiinnostunut.

Saara Hyrkkö kertoi tiistaina saaneensa kannustusta puheenjohtajan tehtävään.

Hyrkkö on myös luvannut harkita ehdokkaaksi lähtemistä, mutta ei osannut sanoa, milloin ilmoitusta mahdollisesta ehdokkuudesta voitaisiin häneltä odottaa. Hän on saanut kannustusta tehtävään.

– On selvää, ettemme ole onnistuneet kertomaan ihmisille, mitä tavoittelemme. Nyt on olennaista miettiä, mikä on se vihreä iso tulevaisuusvisio, Hyrkkö avaa puolueen sisäisiä keskusteluja.

Hyrkkö jatkaa tehtäväänsä vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana.

Oras Tynkkynen teki paluun eduskuntaan.

Pirkanmaan vaalipiiristä eduskuntaan paluun tekevä Tynkkynen kertoo, että moni on pyytänyt häntä asettumaan puheenjohtajaehdokkaaksi. Hän ilmoittaa päätöksestään kuukauden sisällä.

– Harkitsen. Ajattelen, että se on kohteliasta, kun niin moni on ilmeisen vakavissaan pyytänyt tällaiseen tehtävään asettumaan ehdolle.

– Mitään tällaisia puolueen tehtäviä en ollut alkuunkaan miettinyt, Tynkkynen sanoo.

Vihreiden mahdollinen hallitusvastuu tulevalla kaudella edellyttäisi kokoomuksen kanssa yhteisen sävelen löytämistä muun muassa ilmastokriisin ratkaisemisesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä.

– Voi olla, että tällä kertaa ei ole vihreiden vuoro, Tynkkynen arvioi.

Esimerkiksi leikkaukset hyvinvointipalveluihin ja sosiaaliturvaan eivät kelpaa Tynkkyselle talouden sopeuttamiskeinoksi.

Aiemmin puolueen puheenjohtajana toiminut Ville Niinistö on kertonut Ylelle, ettei aio asettua ehdolle kesän puoluekokouksessa.

Ohisaloa aiemmin sijaistanut puolueen varapuheenjohtaja ja eduskunnasta tippunut Iiris Suomela sekä ulkoministerinä toiminut Pekka Haavisto ovat kertoneet Helsingin Sanomille, etteivät hekään tavoittele puolueen puheenjohtajuutta.