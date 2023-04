Petteri Orpo on kokoomuksen puhemiesehdokas – tällainen rooli puhemiehellä on aluksi

Ryhmäjohdon kokoonpanoon on luvassa muutoksia, kun hallitusratkaisu on tehty.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on eduskuntaryhmän ehdokas eduskunnan puhemieheksi.

Kokoomuksen uusi eduskuntaryhmä järjestäytyi tiistaina. Ryhmä valitsi puheenjohtajaksi Kai Mykkäsen, 1. varapuheenjohtajaksi Sari Sarkomaan, 2. varapuheenjohtajaksi Jukka Kopran ja 3. varapuheenjohtajaksi Pia Kauman.

Koko nelikko on sama kuin työnsä päättäneessä eduskuntaryhmässä. Muutoksia ryhmäjohtoon on luvassa sen jälkeen, kun hallitusratkaisu on tehty.

– On kunnia johtaa tuntuvasti kasvanutta kokoomuksen eduskuntaryhmää. Kevään tärkeä tehtävä on muodostaa maahan hallitus, joka kääntää Suomen kestävän kasvun tielle jatkuvan velkaelvytyksen sijaan. Eduskuntaryhmä tukee tässä työssä puolueen puheenjohtaja Orpoa kaikin tavoin, Mykkänen sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotteessa.

Eduskuntaryhmä nimesi ehdokkaakseen puhemiesvaaliin puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti eduskunnan suurimman puolueen puheenjohtaja nimetään puhemieheksi hallitustunnusteluiden ja -neuvotteluiden ajaksi. Orpo valitaan puhemiehen tehtävään vaalikauden ensimmäisessä istunnossa huomenna keskiviikkona.

Torstaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö avaa valtiopäivät.

Hallitustunnustelut alkavat virallisesti tällä viikolla, kun Orpo ja kokoomus toimittavat muille eduskuntaryhmille tunnustelukysymykset perjantaina.