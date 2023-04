Sanna Marin julkaisi aurinkoisen kuvan – vietti pääsiäistä Pariisissa ystävien kanssa

”Olipa kiva pääsiäinen,” väistyvä pääministeri totesi Instagramissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on Instagram-päivityksen mukaan viettänyt pääsiäistä Pariisissa.

– Olipa kiva pääsiäinen Pariisissa ystävien kanssa. Kiitos kun olette. Olette rakkaita, Marin kirjoittaa.

Kuvassa näkyy, kun mustaan nahkatakkiin pukeutunut ja aurinkolaseihin sonnustautunut Marin poseeraa luottoystävänsä, puoluetoverinsa, kansanedustaja Ilmari Nurmisen (sd) kanssa.

Taustalla näkyy Pariisin Notre Dame -katedraali.

Sekä Marin että Nurminen valittiin huhtikuun eduskuntavaaleissa Pirkanmaalta jatkamaan kansanedustajina.

Uudet kansanedustajat aloittavat työnsä tiistaina, jolloin ohjelmassa on valtakirjojen luovutus ja tarkastus. Puhemiehistön vaalit pidetään keskiviikkona ja valtiopäivien avajaiset torstaina.

Sanna Marinin puoliso Markus Räikkönen on Instagram-päivitysten mukaan viettänyt pääsiäistä Helsingissä. Hän on julkaissut Instagramissa mustavalkoisia kuvia, joissa taustalla on Helsinki.